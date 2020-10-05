Господдержку МСП распространят на самозанятых

Самозанятые могут обратиться в региональные центры "Мой бизнес" за оказанием необходимых услуг, консультационной или образовательной поддержкой. Кроме того, для них предусмотрена возможность получения финансовой поддержки, предоставляемой государственными микрофинансовыми организациями (микрозайм до 1 млн рублей под ставку не более ключевой ставки Банка России) и региональными гарантийными организациями. Также они могут получить имущественную поддержку - взять в аренду на льготных условиях помещения коворкингов и бизнес-инкубаторов.