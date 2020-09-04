200 семей из ликвидированных деревень наконец смогут переехать
- 04.09.2020, 20:41,
- Новости
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление
о получении жилищных сертификатов жителями деревень на Крайнем Севере, подлежащих расселению. Точнее же, будут переселены те, кто не успел покинуть поселения, уже закрытые региональными властями "по согласованию с правительством до 2012 года", -- таких набирается более 200 семей.
Заявления на получение сертификатов будут приниматься региональными властями до 1 декабря 2021 года.