 

200 семей из ликвидированных деревень наконец смогут переехать

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о получении жилищных сертификатов жителями деревень на Крайнем Севере, подлежащих расселению. Точнее же, будут переселены те, кто не успел покинуть поселения, уже закрытые региональными властями "по согласованию с правительством до 2012 года", -- таких набирается более 200 семей. 
 
Заявления на получение сертификатов будут приниматься региональными властями до 1 декабря 2021 года.
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