Всё больше российских пенсионеров ищут работу

Согласно исследованию аналитического центра "Авито. Работа", число пенсионеров, которые выкладывают свои резюме в поисках работы, увеличилось на 32% по сравнению с летом предыдущего года. При этом 45% из этих пенсионеров ищут работу на полный день.

Большинство ищут работу няни, помощника по хозяйству или уборщика. Наибольший прирост ищущих работу пенсионеров произошёл в Ульяновске, Красноярске и Уфе. Средние зарплатные ожидания пенсионеров в России составляют 20 000 рублей, причём эта сумма не меняется с 2018 года. Однако те пенсионеры, кто ищет занятость на полный день, хотят зарабатывать 30 000 рублей.

Средний размер пенсии в России -- менее 17 000 рублей.