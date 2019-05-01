 

Будет ли Зеленский молчащим ягненком?

Если бы американский киноактер Энтони Хопкинс стал президентом США, набрался ли бы смелосьи какой-нибудь федеральный российский телеканал периодически показывать художественный фильм "Молчание ягнят", в котором Хопкинс играет людоеда?

 

Представьте себе Э. Хопкинса как свежеиспечённого президента США , а в это время по российским телеканалам с регулярностью мы его видили бы как людоеда. Этого "президент США" Э. Хопкинс не стал бы терпеть как терпят молчащие ягнята? И вряд ли на такое бы осмелились федеральные российские телеканалы. Но станет ли таким молчащим ягненком реальный президент Украины Владимир Зеленский, который скоро периодически начнет появляться в телепрограмме о фокусниках - эдаких обманщиках и манипуляторах, которые своим обманом будут тешить телезрителей?

 

НТВ анонсировало показы программы "Магия", которое было записано еще в 2011 году. "Недавно избранный президент Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах", – говорится в анонсе ново-старой программы НТВ.

 

В чём мотивы такого показа? Неужели эти мотивы сосредоточены только на близоруких и прагматико-рейтинговых установках продюсеров телеканала НТВ?

 

Вероятнее всего, это не так. И, вероятнее всего, никогда на федеральных телеканалах не допустят сериал с участием Зеленского "Слуга народа", где он показан в качестве борца с коррупцией. Пусть уж он будет на экране человеком, который знает толк в фокусах. А может быть, даже полезно для российской власти и россиян видеть Зеленского на телеэкране как человека, которые знает толк в фокусах , так как психология политики - это всегда психология блефа?

 

И всё-таки, необходимо задуматься - насколько полезно сейчас для России выводить пропагандистскую телевизионную шарманку в отношении Украины в такой формат?...

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