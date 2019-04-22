Две великие украинские мечты

Порошенко выиграл на том, что озвучил ВЕЛИКУЮ УКРАИНСКУЮ МРИЮ: получать 1000 гривен в день за убийство русских (участие в АТО). Украина завыла от радости и за него проголосовала.

Но что-то пошло не так - хотя РФ и "воевала" связанная по рукам и ногам, но даже слабое шевеление её мизинца (Стрелков и северный ветер) эту мрию разрушило.

Зеленский озвучивает другую ВЕЛИКУЮ УКРАИНСКУЮ МРИЮ - "ласковый телёнок двух маток сосёт".

В целом это - колоссальный интеллектуальный и нравственный прогресс Украины.