 

Ответный удар

Я считаю, что мировое сообщество не может и не должно оставлять без наказания наглую попытку РФ всучить свои паспорта жителям ДНР и ЛНР.
 
Я полагаю, что нужен мощный ОТВЕТНЫЙ УДАР.
 
А именно. Все жители ДНР, ЛНР и России-агрессора (нечего тут миндальничать, врага надо бить в его логове) должны получить виды на жительство в ЕС и паспорта одной из европейских стран.
 
Я бы распределил так: ДНР - французское гражданство, ЛНР - итальянское, а россиянам, так уж и быть, британское, польское и португальское (для Красноярского края).
 
Чтобы особенно уязвить агрессора, выдать также всем паспорта финские и шведские. А мобилизовав международные связи, можно поставить вопрос и о новозеландском, аргентинском и бразильском гражданстве.
 
Ну и всем вообще раздать паспорта Гондураса, чтобы окончательно унизить и поставить на место распоясавшуюся дрянь.
 
Вот тогда-то крах путинскому режиму и настанет.
 
И это не шутка, нет.
 
PS. Автор предложения законопослушен и учитывает, в каких странах допускается двойное гражданство, а в каких не допускается. Поэтому гражданство Германии, Северной Кореи и Японии   даже и не просите. 
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