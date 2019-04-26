Я считаю, что мировое сообщество не может и не должно оставлять без наказания наглую попытку РФ всучить свои паспорта жителям ДНР и ЛНР.

Я полагаю, что нужен мощный ОТВЕТНЫЙ УДАР.

А именно. Все жители ДНР, ЛНР и России-агрессора (нечего тут миндальничать, врага надо бить в его логове) должны получить виды на жительство в ЕС и паспорта одной из европейских стран.

Я бы распределил так: ДНР - французское гражданство, ЛНР - итальянское, а россиянам, так уж и быть, британское, польское и португальское (для Красноярского края).

Чтобы особенно уязвить агрессора, выдать также всем паспорта финские и шведские. А мобилизовав международные связи, можно поставить вопрос и о новозеландском, аргентинском и бразильском гражданстве.

Ну и всем вообще раздать паспорта Гондураса, чтобы окончательно унизить и поставить на место распоясавшуюся дрянь.

Вот тогда-то крах путинскому режиму и настанет.

И это не шутка, нет.