Воровство на госзакупках выросло в пять раз за два года

Сумма нарушений законодательства при госзакупках, выявленная Счетной палатой за 2018 год, оказалась в 5,5 раз больше суммы нарушений за 2016 год. В основном мошенничество связано с необоснованным завышением стоимости контрактов и нарушением требований по приемке и оплате работ. Об этом сегодня сообщает агентство РБК со ссылкой на аудиторов Счетной палаты РФ.





Кроме того, значительно вырос уровень коррупции в госуправлении: для вывода денежных средств чиновники создают не только коммерческие и некоммерческие организации, но и бюджетные учреждения, которые проводят фиктивные конкурсы или форумы. Схемы воровства становятся год от года все более изощренными и в большинстве случаев вполне легальны.





Представители Генпрокуратуры за прошлый год выявили более 150 тысяч нарушений в сфере закупок, из которых 6% имели коррупционную составляющую. В основном нарушения были связаны с начальной ценой контракта, изменениями его условий, приемкой фактически невыполненных работ, ограничением конкуренции, выставлением необоснованных критериев оценки.





По материалам прокурорских проверок возбуждено 275 уголовных дел, 2,5 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности. Только связанных с откатами нарушений выявлено свыше 400, что на 84% превысило показатели прошлого года.





Любопытно, что более чем в два раза увеличилось число сотрудников ФСБ РФ, задействованных в коррупционных схемах, - с 17 до 39, говорится в докладе Генпрокуратуры. Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел - с 956 до 971 (на 1,6%). Всего по итогам проверок за год было выявлено почти 16 тысяч коррупционеров, в том числе более 10 тысяч должностных лиц.





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