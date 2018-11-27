 

«Роскосмос» стал рекордсменом по числу разворованных денег

Государственная корпорация «Роскосмос» установила рекорд по числу нарушений в финансовой сфере и по количеству украденных денег. С таким заявлением выступил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Большие проблемы у нас с «Роскосмосом». Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные. Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, и цены космические. Очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах, не использованы месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано — и сейчас идут расследования. То есть «Роскосмос» попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений», — заявил чиновник. 

Как сообщает «Коммерсант», представители «Роскосмоса» не стали спорить с Кудриным, однако уточнили, что его данные приведены по состоянию на 2017 год.

АПН следит за развитием событий.
 

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