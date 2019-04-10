Еще раз об уголовном деле Ильина–Тагибова. Часть 2

Продолжение. Часть 1 здесь.

В последней надежде восстановить справедливость, семья Тагибовых обратилась с письмом к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

С данном письме содержится квинтэссенция всех правовых нарушений проявленных в деле Тагибова –Ильина. поэтому стоит привести ее полностью.

Уважаемый Владимир Вольфович!

Прошу Вас направить депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ о проведении тщательной проверки законности и обоснованности возбуждения в отношении моего подзащитного Тагибова Амира Джалалудиновича уголовного дела, обоснованности привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу, а также о постановке на контроль центральными аппаратами вышеназванных ведомств хода расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.

Полагаю, что возбуждение в отношении моего подзащитного уголовного дела носит заказной характер, имеющей своей целью ликвидацию его как неугодного и неудобного для отдельных должностных лиц МВД по Республике Дагестан сотрудника следственного органа. Неугодным и неудобным для определенного круга лиц он стал с момента назначения его на должность заместителя начальника отдела - начальника следственногоотдела ОМВД России по городу Кизляр, когда он стал занимать принципиальную и справедливую позицию по отдельным вопросам служебной деятельности, отнесенным к его компетенции.

30.10.2017 руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан генерал-лейтенантом юстиции Дубровиным С.В. в порядке, предусмотренном главой 52 УПК РФ (лиц,в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам)вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 11702820019000094в отношении него по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФза превышение должностных полномочий.

4 ноября 2017 года, в день рассмотрения судом ходатайства следователя об избрании в отношении Тагибова А.Д. меры пресечения в виде заключения под стражу, исполняющий обязанностируководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан генерал-майор юстиции Тугаев Д.Т. вынес постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела № 11702820019000096 по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФза получение взятки в особо крупном размере, и в отношении Ильина Алексея Викторовича по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Данные уголовные дела соединены в одно производство 04.11.2017.

10 января 2019 года, в дополнение к ранее предъявленному обвинению, Тагибову А.Д. незаконно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ в незаконном приобретении и хранении наркотического средства. Таким обаразом оказывается психологическое давление.

С 2 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года Тагибов А.Д. содержался под стражей, затем, после отказа судом в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей, до 25 января 2018 года находился под домашним арестом. Решение суда было обжаловано прокуратурой РД в Верховный суд Республики Дагестан, по решению которого он вновь был заключен под стражу и содержался под стражей до 29 июня 2018 года, когда районный суд вновь отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания меня под стражей. В настоящее время Тагибов А.Д. находится под домашним арестом на иждивении родителей-инвалидов. При этом семья Тагибова А.Д. – неработающая жена и двое малолетних детей, оставлена без средств к существованию благодаря следственному органу, лишившему Тагибова А.Д. возможности работать. При наличии возможности избрания в отношении Тагибова А.Д. более мягкой меры пресечения, в отношении него по ходатайству следствия избиралась самая строгая меры пресечения, хотя никаких фактических оснований, указанных в ходатайствах следователя, по делу не имелось. В настоящее время следствие также не желает отменить домашний арест, в котором нет никакой необходимости.

Уверен, что постановление о возбуждении в отношении Тагибова А.Д. уголовного дела вынесено незаконно и необоснованно.

Тагибовым А.Д. и адвокатом были направлены в процессуальном порядке заявления, жалобы, а также направлены обращения в адрес прокуратуры РД, Генеральной прокуратуры РФ, СУ СК России по Республике Дагестан, Главного Следственного управления Следственного комитета по СКФО, военного прокурора РД, Главной военной прокуратуры, 315-го военно-следственного отдела, Главы РД, но из всех перечисленных органов власти поступили одни отписки, свидетельствующие о том, что по жалобам и обращениям проверка фактов грубых нарушений закона не проводилась. Надзорные органы фактически устранились от объективной и беспристрастной оценки обстоятельств дела и допущенных нарушений закона. Желая добиться справедливости, Тагибовым А.Д. были направлены заявления о совершении преступлений в отношении должностных лиц ФСБ и СУ СК РФ по РД, чьи незаконные действия, фальсификация доказательств, превышение должностных полномочий на стадии сбора материала в отношении него, повлекли за собой незаконное возбуждение в отношении Тагибова А.Д. уголовного дела. Но, несмотря на все усилия, до настоящего времени надлежащая проверка по вышеназванным заявлениям так и не была проведена, несмотря на обжалование принятых по заявлениям решений.

Следствие умышленно, с целью фальсификации доказательств по уголовному делу, игнорирует тот факт, что на протяжении всего срока следствия, т.е. с 30 августа 2017 года (с учетом соединенного дела).

событие преступления по уголовному делу не доказано, и доводы стороны защиты подтверждаются следующими обстоятельствами:

- заявление мнимого взяткодателя нет;

- самого взяткодателя нет, он с момента проведения проверки по материалу и до настоящего времени не опрошен и не допрошен;

- предмета взятки, т.е. денежных средств, якобы полученных мною, по делу нет;

- мотива взятки, то есть заявлений в ОМВД России по г. Кизляр и возбуждения по ним уголовных дел, нет;

- утверждение следствия, что передача взятки прошла при невыясненных обстоятельствах, неустановленном времени и неустановленным способом, является вымыслом и в соответствии со ст. 75 УПК РФ недопустимым доказательством.

Подтверждением фактов фальсификации следователем доказательств по уголовному делу являются полученные адвокатом в ходе производства по делу документы, а также копии документов, приобщенных к материалам уголовного дела. Хочу обратить внимание также на то, что уголовное дело в отношении Тагибова А.Д. по факту получения взятки, при отсутствии предмета взятки и при отсутствии объективных доказательств получения взятки, возбуждено через 4 месяца после событий, описанных в постановлении о возбуждении уголовного дела.

В постановлении о привлечении Тагибова А.Д. в качестве обвиняемого следователем изложены действия по большей части других лиц, но не моего подзащитного, а все его действия описаны расплывчато, предположительно, без указания точного места, времени и способа совершения, что не соответствует требованиям закона и не может быть положено в основу обвинения. Следствие незаконно отказывает в удовлетворении обоснованно заявленных адвокатом и подзащитным ходатайств о проведении допросов свидетелей, о проведении очных ставок, о производстве выемок предметов и документов, о направлении запросов и поручений, о приобщении документов, о производстве дополнительных экспертиз и следственных действий, имеющих существенное значение для дела.

Убедительно прошу Вас оказать содействие в проведении объективного расследования по делу.

Данное письмо отправлено по просьбе и с согласия подзащитного Тагибова А.Д., поскольку он сам по решению суда, находясь под домашним арестом, лишен возможности пользоваться интернетом.

Прошу направить в мой адрес информацию о рассмотрении настоящего обращения.

Приложение: копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого, копия ордера, копия заявления о согласии на разглашение сведений.