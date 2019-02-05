» Русские северного Дагестана. Осмотр на месте

В ноябре 2018 года автор данной статьи посетил северные районы Республики Дагестан с целью изучения на месте положения русского населения. Так же одной из основных причин была попытка разобраться на месте в привлекшим общероссийское внимание «деле Алексея Ильина», - уголовным преследовании сына русского активиста Виктора Ильина, - одного из авторов резонансной «Аналитической справки об эффективности мероприятий по сокращению оттока русского, казачьего населения из республики Дагестан, проводимых республиканскими и муниципальными органами власти ».

Мой визит в Кизляр был приурочен к плановому судебному заседанию Верховного суда РД в связи с уголовными делами в отношении обвиненных в получении крупной взятки бывших работников следственных органов Алексея Ильина и Амира Тагибова.

По моей просьбе Виктор Иванович Ильин сделал справку об уголовном деле в отношении его сына. С минимальным редактированием я ее привожу ниже:

«Уважаемый Юрий! В постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Ильина А.В. от 04 ноября 2017 года, Ильин А.В. обвиняется в том, что гражданин Резник А.Е., житель г. Саратов, якобы передал через посредников Фатеева Д.А., Фатеева А.Н. и Ильина А.В. следователю ОМВД России по г. Кизляр Тагибову А.Д. две взятки.

Одна взятка якобы передана за законные действия по регистрации в ОМВД России по г. Кизляр заявления Резника А.Е. о незаконных действиях со стороны нотариуса г. Кизляр Хизриева Э.Н. и возбуждения по нему уголовного дела по ст.202 УК РФ в пользу Резника А.Е.

Вторая взятка якобы передана следователю ОМВД России по г. Кизляр Тагибову А.Д. за регистрацию заявления Резника А.Е. и возбуждению уголовного дела по ст.159 УК РФ в пользу Резника А.Е.

Уголовное дело возбуждено по заявлению Фатеева Д.А. на имя председателя СК РФ Бастрыкина А.И. подписанного им от имени Резника А.Е. и Фатеева А.Н., якобы с их устного согласия.

Возбуждение уголовного дела предполагает наличие вышеуказанных документов в материалах уголовного дела являющихся основой обвинения.

Однако более года с момента возбуждения уголовного дела Ильину А.В. и его защите следствие отказывает в удовлетворении ходатайств подтвердить наличие или отсутствие у следствия вышеуказанных заявлений Резника А.Е. и постановлений о возбуждении уголовных дел в пользу Резника А.Е.

Следствием по ходатайству Ильина А.В. и его защиты приобщены (должны быть приобщены) следующие документы:

1. ответ СК РФ от 10.04.2018 за №221/4-р-18 на адвокатский запрос, что по учётным данным, содержащимся в автоматизированном информационном комплексе «Надзор». Обращений от гражданина Фатеева Д.А. в адрес Следственного комитета РФ не поступало;

2. ответ следственного отдела ОМВД России по г. Кизляр от 01.03.2018 за №2573 на адвокатский запрос, что заявлений гражданина Резник А.Е., жителя г. Саратов в период времени с 01 апреля 2017 г. по 30 октября 2017 г. о совершённых преступлениях, предусмотренных ст.159 УК РФ в ОМВД России по г. Кизляру, не зарегистрировано и фактов возбуждённых уголовных дел за указанный период не имеется;

3. ответ следственного отдела ОМВД России по г. Кизляр от 21.03.2018 г. на адвокатский вопрос, что Резник А.Е. в период времени с 01 апреля 2017 г. по 30 октября 2017 г. с заявлениями в СО ОМВД России по г. Кизляр не обращался.

Защита Резника А.Е. предоставила следствию следующие документы и материалы:

1. ходатайство от 15.01.2018 г. о приобщении к материалам уголовного дела диска с копиями записей телефонных разговоров Резника А.Е. с представителем семьи Фатеевых, а также записей сделанных на диктофон в ходе встреч между указанными лицами, которые подтверждают провокации со стороны семьи Фатеевых и непричастность Резник А.Е. к каким либо преступным (противоправным) действиям. Данные записи сделаны под контролем сотрудников ФСБ России;

2. жалоба Резника А.Е. на имя прокурора РД, что следователем и оперативным сотрудником при встрече с отцом Резника А.Е. в г. Саратов были озвучены прямые угрозы о возбуждении в отношении Резника А.Е. уголовного дела, если он не даст следствию нужные показания.

Несмотря на вышеуказанные документы, следствие отказывает Ильину А.В. и его защите подтвердить или опровергнуть факт наличия данных заявлений Резника А.Е. и возбуждение по ним уголовных дел.

Советский районный суд г. Махачкалы принял 01.11.2018 г. постановление признавшее незаконным постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с результатами проверки факта возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ в пользу Резника А.Е. и обязал следователя СУ СК РФ по РД Алиева М.О. устранить допущенные нарушения.

Новый следователь по делу Алексея (третий по счёту)

7 декабря 2018 года принял постановление об отказе в удовлетворении ходатайства Ильина А.В. и его защитника Рамазанова М.Ф., в котором была высказана просьба:

1. Об исполнении постановления Советского районного суда г. Махачкалы от 01.11.2018.

2. Сообщить, имеется ли факт возбуждения уголовного дела по заявлению Резника А.Е. по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.

В данном постановлении следователь СУ СК РФ по РД Абдуллабеков М.А. обосновывает свой отказ тем, что « В ходе расследования уголовного дела проверка наличия, либо отсутствия факта возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ в пользу Резника А.Е. до настоящего времени не проведена, в связи с чем сообщить результаты проведения проверки на данном этапе предварительного следствия не представляется возможным».

Данный ответ следователя свидетельствует, что в материалах данного уголовного дела никаких заявлений Резника А.Е. и возбуждённых уголовных дел в его пользу нет и не было, то есть уголовное дело сфабриковано и является заказным.

Данный ответ следователя свидетельствует, что все постановления следствия о возбуждении ходатайств перед судом о применении и продлении меры пресечения в виде содержания Ильина А.В. под стражей или домашним арестом, обоснованные якобы подозрениями на основе заявлений Резника А.Е. и возбуждёнными уголовными делами в его пользу, являются незаконными.

Все указанные документы прилагаю. Прошу если можно опубликовать в прессе от моего имени, я отвечаю за каждое слово. С уважением В. Ильин».

Мой визит в Кизляр был приурочен к запланированному в Верховном Суде Дагестана судебному заседанию по поводу продления меры пресечения обвиняемых Ильина и Тагибова.

Но заседание вдруг внезапно перенесли, пришлось ждать несколько дней. 21 ноября судебное заседание состоялось и после зачтения обращения Амира Тагибова, вновь было перенесено на 22 ноября. В этот день Алексей Ильин зачитал свое обращение к суду. текст которого был впоследствии предоставлен автору данной статьи.

Помимо фактологического материала по общим основам уголовного дела изложенного в вышеприведенном письме-справке отца Алексея, я считаю нужным вкратце привести основные положения Ильина-младшего.

Заседание Верховного Суда Республики Дагестан от 21.11.2018 года было посвящено рассмотрению апелляции обвиняемых по поводу избранию им меры пресечения в виде «домашнего ареста». Ранее и Ильин (7 месяцев) и Тагибов (8 месяцев) содержались под стражей в следственном изоляторе.

Впоследствии мера пресечения была изменена на «домашний арест», причем Амиру Тагибову были разрешены «прогулки в дневное время в пределах населенного пункта, с правом посещения мечети», а Алексею Ильину это было запрещено. Даже в единовременном выходе за пределы домовладения для посещения отделения банка и замены просроченной кредитной карты, следователь Амиров М.О. ему отказал.

Как сказал в своем выступлении 22.11.2018 Алексей Ильин (цитата по тексту документа): «Напрашивается вопрос - почему в отношении меня русского, православного, судья даже не стал рассматривать ходатайство о смягчении наложенных ограничений. Получается, меня считают человеком второго сорта, или поставлена задача психологически меня сломать. У меня нет даже возможности снять деньги с карточки, чтобы купить продукты и лекарства для семьи, а у меня младшая дочь инвалид детства. Это лишний раз подтверждает заказной характер уголовного преследования в отношении меня».

На начало ноября 2018 года общее время пребывания Ильина и Тагибова в СИЗО и под домашним арестом превышало год. Согласно законодательству Российской Федерации если следствие не закончено, то подобные меры пресечения применяются лишь в «исключительных случаях».

Но никаких судебных решений об «исключительном случае» в данном деле не выносилось, однако 01.11.2018 года суд удовлетворил ходатайство следователя Алиева М.О. о продлении домашнего ареста обвиняемым на срок более года.

Заседание от 22.11.2018, цитаты из выступления на котором приводятся, Алексей Ильин сказал, что решение пролить домашний арест на срок более года является «… немотивированным, необоснованным и незаконным».

Алексей Ильин в своем выступлении так же сказал: «Следователь Алиев М.О., добиваясь нужного ему решения суда, пытаясь скрыть фальсификацию уголовного дела, более чем годовую волокиту и целенаправленно предвзятую организацию расследования, учитывая представленные защитой вышеуказанные документы, пошёл на новую фальсификацию, поменял в своём ходатайстве событие, состав преступления и мотив передачи взятки. […] …более года с моим участием не проводиться никаких следственных действий, несмотря на неоднократные ходатайства и жалобы».

Решение о продлении меры пресечения, по словам Ильина, обосновывается не на «установленных судом конкретных фактах, а на абстрактных рассуждениях, обвинительных фантазиях и вымыслах следователя Алиева М.О.».

В качестве характеристики «преступного деяния» в уголовном деле присутствует следующая формулировка: «… взятка передана следователю Тагибову А.Д. при невыясненных обстоятельствах, неустановленном времени, неустановленным способом».

В своем выступлении Алексей Ильин сказал: «Если следствием не установлены обстоятельства преступления, нет доказательств виновности лиц, совершивших их, то на каких основаниях следователь просит суд продлить домашний арест на срок более года».

Но несмотря на все аргументы приведенные в выступлениях Амира Тагибова и Алексея Ильина, несмотря на положения российского законодательства (есть еще взывающий много вопросов момент с документом «ходатайство о мере пресечения» представленным в суд первой инстанции следователем Амировым, ввиду его юридической неоднозначности автор его не стал рассматривать его в данной статье), 22 ноября 2018 года суд вновь продлил Алексею Ильину и Амиру Тагибову меру пресечения в виде «содержания под домашним арестом». Правда, Алексею Ильину все же разрешили «прогулки в пределах населенного пункта с 12 до 19 часов с правом посещения церкви».

Однако сделав «послабление» в разрешении гулять и посещать церковь, следствие перед самим Новым Годом сделало семье Ильиных жуткий «подарок». Алексею Ильмну, по требованию следствия, был заблокирован счет в банке, на который ему поступала пенсия – единственный источник доходов семьи. У Алексея Ильина трое детей, средняя дочь – инвалид с детства. После блокировки счета в банке семья Ильиных лишилась возможности покупать лекарства больному ребенку, оплачивать коммунальные услуги, приобретать, в конце концов, продукты питания. Блокровку счета ничем иным, как актом психологического давления назвать нельзя…

Но люди не сдаются. Алексей Ильин за годы работы получил заслуженный авторитет в своем районе. И его поддрживают люди, причем разных национальностей.

В январе нового, 2019 года более 250 жителей Тарумовского района республики Дагестан подписали в защиту Ильина «Обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину», главная идея документа – просьба к Президенту России взять под личный контроль дело Ильина.

Заканчивается документ следующими словами: «Использование силовых структур для расправы с неугодными лицами, незаконное возбуждение уголовных дел, использование для этого несуществующих заявлений и документов вызывает неуверенность в личной безопасности у жителей нашего региона, подрывает авторитет не только правоохранительных органов, но и власти в целом.

«Обращение», в частности, было подписано 10 депутатами Тарумовского районного собрания, 3 главами сельских администраций, 5 депутатами сельских собраний.



