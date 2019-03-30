Еще раз об уголовном деле Ильина –Тагибова.

2. Клановые моменты.
Не секрет, что подступая к анализу «дела
Ильина-Тагибова» я думал, что тут наличествует кланово-корпоративный момент. Но
из разговоров с самыми разными людьми выяснилось, что имел место скорее
«лидерско-персональный элемент». Кланы в управленческой и правоохранительной
системе Дагестана, конечно существуют. Но абсолютизировать их влияние не стоит.
Вполне можно оставаться честным работником стоящим «вне» разнообразных сетей.
Как говорил Алексей Ильин «Предложения
вступить в «неформальное сообщество» мне поступали постоянно, но я всегда
отказывался, ибо это противоречит моим принципам, да в конце концов ничем
хорошим это не кончается».
Стоял вне групп, по всей видимости, и
следователь Амир Тагибов. Проявив принципиальность в «гранатном инциденте» он
стал для кое-кого неугодным. Впрочем, имя этого «кое-кого», скорее всего
стоявшего и за взрывом гранаты, уже всем известно: тогдашний глава
Кизлярского района ныне находящийся в международном розыске за терроризм и
организацию убийств Сагид Муртазалиев.
Предположительно он сейчас находится в Объединенных
Арабских Эмиратах, и, как говорили мне в Дагестане, продолжает управлять
созданной им «экономико-управленческой» сетью. Якобы один из крупных в
Кизлярском районе населенных пунктов возглавляет его родственник. Как говорил
мне один информированный человек: «Живет он в Эмиратах не на старые сбережения.
Деньги тут как собирали так и собирают и передают ему. Так он продолжает через
своих людей крышевать браконьерский лов осетровых. Сколько платить ему должна
одна байда (браконьерская лодка) все знают.
А за осетрами надо плавать уже к Казахстану, а
там погранохрана может байду с вертолета просто из пулемета расстрелять… И
магазинов тут понастроили больше чем покупателей. На чьи деньги? Может кто и на
свои, а может и на его, для отмыва «чеерого нала».
Сам Муртазалиев то же был связан много с кем,
с арабами, которые ему деньги давали на «развитие ислама», с местными «большими
людьми». А честный милиционер мог просто стоять на пути у кого-то» и мешать
проворачивать дела.
Однако «санация» нового главы Дагестана
Васильева, как бы то ни было , идет. 21 ноября 2018 года в один день с судебным
заседанием по продлению меры пресечения Алексею Ильину, был осужден на 15 лет
лишения свободы «правая рука» Сагида Муртазалиева, бывший Глава администрации
города Кизляр Юсуп (до принятия мусульманства Андрей) Виноградов.
Нежелание Амира Тагибова участвовать в схемах
Муртазалива, а впоследствии занятие должности заместителя
начальника следственного отдела ОМВД России по городу Кизляр, - на которую явно
прочили лояльного Муртазалиеву человека, - все это, скорее всего, и привело к в
выбору Амира Тагибова в качестве второй жертвы в деле о «взятке в 20
миллионов».
Однако несмотря на явно заказной,
абсурдно-противозаконный характер уголовного дела против Алексея Ильина и Амира
Тагибова, процесс продолжается. в январе в отчаянии жители Тарумовского района
написали Открытое письмо Президенту Российской федерации Владимиру Путину в
защиту Алексея Ильина.
А вот в защиту Амира
Тагибова общественность пока не включилась. Следствие стоит на месте, мера
пресечения в виде домашнего ареста продолжатся боле года, что по словам Алексея
Ильина
является «… немотивированным, необоснованным и незаконным». Но борьба
продолжается.