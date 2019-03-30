Еще раз об уголовном деле Ильина –Тагибова.

Редакция АПН продолжает следить за развитием уголовного дела в отношении жителей Северного Дагестана Алексея Ильина и Амира Тагибова.Данное уголовное дело изначально выглядело как политизированное и сфабрикованное с целью отмстить через возбуждение уголовно дела в отношении сына активисту русско-казачьего движения Виктору Ильину, одному из авторов «Аналитической справки об эффективности мероприятий по сокращению оттока русского, казачьего населения из республики Дагестан, проводимых республиканскими и муниципальными лорганами власти». Этот документ, по некоторым сведениям, явился одним из существенных моментов смены руководства Республики Дагестан.

Возбуждения уголовного дела против сына Виктора Ильина, Алексея и ответственного работника следственных органов города Кизляра, Амира Тагибова, было откровенной местью за написание «аналитической справки». Ильина-младшего и Тагибова обвинили в получении взятки в 20 миллионов рублей полученной (формулировка из текста уголовного дела): «… взятка передана следователю Тагибову А.Д. при невыясненных обстоятельствах, неустановленном времени, неустановленным способом».

О «Деле Ильина» в свое время писали довольно много СМИ: «Комсомольская правда», АПН, «Завтра». Но в основном акцент делался на преследовании Алексея Ильина, его подельник (их уголовные дела объедененеы), Амир Тагибов, как то оказывался в тени. А ему пришлось пережить не меньше коллеги Алексея, достаточно сказать что в СИЗО, за решеткой, он провел 8 месяцев, на месяц больше, чем Алексей Ильин.

В ноябре 2018 года автору лично довелось побывать в Кизляре и Тарумовке и на месте ознакомится с ситуацией в связи с делом «Ильина-Тагибова». Довелось побывать на судебном заседании в столице Махачкале, где слушалось дело Амира Тагибова по продлению ему меры пресечения в виде домашнего ареста (из СИЗО его к тому времени впустили ).

Впоследствии довелось побывать у семьи Тагибовых дома. Бывший следователь Амир Тагибов живет в райцентре Тарумовка, в довольно скромном по дагестанским меркам доме. Помимо хозяина семьи, жены и двоих детей с ними живут старики родители. Отец Амира, Джабраил, так же бывший милиционер, переехал в Тарумовку в начале 1980-х. «Если бы видели какой тут был рай, вокруг жили русские, какие были виноградники, сады. Сейчас все уничтожено, вырублено и истоптано коровами, овцами», - рассказывал Джабраил Тагибов. Как я понял, мотивом к выселению их семьи, по национальности агульцев – малого народа изначально тяготящей к русской культуре лезгинской группы, был именно культурно-цивилизационный фактор. Джабраилу хотелось чтобы дети росли в русской культурной среде.

Но вернемся к уголовному делу. С самого начала меня, автора статьи беспокоил вопрос, почему (с Алексеем Ильиным было все понятно) в качестве жертвы сфабрикованного дела был выбран именно Амир Тагибов. И тут выяснилось следующее:

1.Граната.

7 октября 2012 года во двор домовладения следователя Алексея Ильина была брошена боевая граната, предположительно Ф-1. Нападавшие скрылись на автомобиле. Марку автомобиля и приметы нападавших свидетели успели запомнить. В этот день оперативное сопровождение события осуществлял Амир Тагибов. Он оперативно опросил свидетелей и передал информацию в ОВД. Но там повели себя весьма странно. Был, как положено правилами, включен план «Перехват», но на посты ДПС информацию о марке автомобиля преступников и их приметы почему то не передали. Типа ловите «кого-нибудь». Впоследствии все собранные материалы по взрыву гранаты даже не квалифицировали как террористический акт. Во двор домовладения работника правоохранительной системы кидают взрывное устройство военного образца, но терактом это не признают. Как рассказывал мне сам Амир Тагибов, ему в РОВД советовали «свести все к бытовому инциденту». Взрыв боевой гранаты в домовладении – бытовой инцидент… Впрочем для Дагестана образца 2012 года - обычно дело.

Но это еще не самое интересное в данной истории. Все собранные Тагибовым материалы по взрыву в домовладении Алексея Ильина были посланы для анализа в столицу Махачкалу. Тамма они долго отлаживались (статус «террористического акта» так и не был присвоен), затем их якобы оправили назад и они … потерялись по дороге. Потерялись!

2. Клановые моменты.

Не секрет, что подступая к анализу «дела Ильина-Тагибова» я думал, что тут наличествует кланово-корпоративный момент. Но из разговоров с самыми разными людьми выяснилось, что имел место скорее «лидерско-персональный элемент». Кланы в управленческой и правоохранительной системе Дагестана, конечно существуют. Но абсолютизировать их влияние не стоит. Вполне можно оставаться честным работником стоящим «вне» разнообразных сетей.

Как говорил Алексей Ильин «Предложения вступить в «неформальное сообщество» мне поступали постоянно, но я всегда отказывался, ибо это противоречит моим принципам, да в конце концов ничем хорошим это не кончается».

Стоял вне групп, по всей видимости, и следователь Амир Тагибов. Проявив принципиальность в «гранатном инциденте» он стал для кое-кого неугодным. Впрочем, имя этого «кое-кого», скорее всего стоявшего и за взрывом гранаты, уже всем известно: тогдашний глава Кизлярского района ныне находящийся в международном розыске за терроризм и организацию убийств Сагид Муртазалиев.

Предположительно он сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах, и, как говорили мне в Дагестане, продолжает управлять созданной им «экономико-управленческой» сетью. Якобы один из крупных в Кизлярском районе населенных пунктов возглавляет его родственник. Как говорил мне один информированный человек: «Живет он в Эмиратах не на старые сбережения. Деньги тут как собирали так и собирают и передают ему. Так он продолжает через своих людей крышевать браконьерский лов осетровых. Сколько платить ему должна одна байда (браконьерская лодка) все знают.

А за осетрами надо плавать уже к Казахстану, а там погранохрана может байду с вертолета просто из пулемета расстрелять… И магазинов тут понастроили больше чем покупателей. На чьи деньги? Может кто и на свои, а может и на его, для отмыва «чеерого нала».

Сам Муртазалиев то же был связан много с кем, с арабами, которые ему деньги давали на «развитие ислама», с местными «большими людьми». А честный милиционер мог просто стоять на пути у кого-то» и мешать проворачивать дела.

Однако «санация» нового главы Дагестана Васильева, как бы то ни было , идет. 21 ноября 2018 года в один день с судебным заседанием по продлению меры пресечения Алексею Ильину, был осужден на 15 лет лишения свободы «правая рука» Сагида Муртазалиева, бывший Глава администрации города Кизляр Юсуп (до принятия мусульманства Андрей) Виноградов.

Нежелание Амира Тагибова участвовать в схемах Муртазалива, а впоследствии занятие должности заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по городу Кизляр, - на которую явно прочили лояльного Муртазалиеву человека, - все это, скорее всего, и привело к в выбору Амира Тагибова в качестве второй жертвы в деле о «взятке в 20 миллионов».

Однако несмотря на явно заказной, абсурдно-противозаконный характер уголовного дела против Алексея Ильина и Амира Тагибова, процесс продолжается. в январе в отчаянии жители Тарумовского района написали Открытое письмо Президенту Российской федерации Владимиру Путину в защиту Алексея Ильина.