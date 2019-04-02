В России появятся пять новых налогов

Прошло всего 6 дней с того момента, как глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал обещание не повышать фискальную нагрузку в течение ближайших 6 лет, а Минфин уже собирается обложить россиян сразу пятью новыми налогами. Об этом сегодня сообщает газета Коммерсант со ссылкой на проект закона, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.





Как стало известно, речь идет о следующих налогах: экологический налог, утилизационный сбор, сбор с пользователей автодорог, налог с операторов связи и гостиничный сбор.





Против этого законопроекта уже начал активно выступать бизнес в связи с тем, что нововведения вызовут очередной виток увеличения фискальной и административной нагрузки., что неизбежно повлечет за собой повышение цен на товары и услуги.





АПН следит за развитием событий.



