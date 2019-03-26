Смета проекта «Суверенный Рунет» выросла на 10 млрд рублей

Для исполнения закона об изоляции российского сегмента интернета потребуется дополнительно 10 млрд рублей.





Об увеличении расходов на проект с 20 до 30 миллиардов рублей сообщает сегодня агентство РБК со ссылкой на федеральную программу «Информационная безопасность» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».





Известно, что около 20 млрд потратят на закупку оборудования, около 4,5 млрд — на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в интернете, а еще 5,5 млрд — «на разработку программно-аппаратных средств, которые будут обеспечивать сбор и хранение информации».





Стоит отметить, что против принятия нового закона активно выступают многие специалисты, эксперты и представители интернет-отрасли.





АПН следит за развитием событий.



