 

Смета проекта «Суверенный Рунет» выросла на 10 млрд рублей

Для исполнения закона об изоляции российского сегмента интернета потребуется дополнительно 10 млрд рублей. 

Об увеличении расходов на проект с 20 до 30 миллиардов рублей сообщает сегодня агентство РБК со ссылкой на федеральную программу «Информационная безопасность» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Известно, что около 20 млрд потратят на закупку оборудования, около 4,5 млрд — на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в интернете, а еще 5,5 млрд — «на разработку программно-аппаратных средств, которые будут обеспечивать сбор и хранение информации».

Стоит отметить, что против принятия нового закона активно выступают многие специалисты, эксперты и представители интернет-отрасли.

АПН следит за развитием событий.
 

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