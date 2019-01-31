Посетителям российских судов придется доказывать свое право на вход

Российский Совет судей подготовил типовые правила для посетителей судов, по которым в суд не будут пускать граждан без документов, дающих им право на пребывание в суде. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции текст документа.





Запрет на вход также коснется людей в состоянии алкогольного опьянения и тех, чей внешний вид «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность» либо не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Кроме того, могут отказать в доступе в зал заседаний людям без документов, удостоверяющих личность, а также если они отказываются их предъявить.





Разумеется, законопроект оставляет беспрепятственный проход в суд судьям и аппарату, прокурорам, следователям, адвокатам, сотрудникам ФСБ, налоговой и таможенной службам, а также представителям органов власти.





Присяжных будут проходить по списку, полиция и МЧС — вместе с приставами или администратором. Представители СМИ должны будут предъявлять на входе служебное удостоверение или документ, удостоверяющий личность. Фото и видеосъемка будет дозволена исключительно с разрешения председателя суда.





АПН следит за развитием событий.



