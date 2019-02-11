Доверие к российским властям стремительно падает

Подавляющее большинство российских граждан уверены в том, что обычные люди говорят правду, а чиновники лгут. Такие данные следуют из результатов соцопроса, проведенного "Левада-центром".





Число россиян, уверенных в том, что чиновники врут, говоря о положении дел в стране, достигла максимума и сейчас составляет 52% против 37% годом ранее. Как пишет газета "Ведомости", в искренность "слуг народа" верят всего около 12% населения.





Вполне очевидно, что достигнутые максимальные значения - это реакция на общее недовольство и ухудшение ситуации в стране, считают эксперты АПН. Происходящее вполне может быть связано не только с шоком из-за пенсионной реформы, но и с ростом цен и акцизов. Кроме того, власти уже не раз нарушали негласный социальный договор, пытаясь решить свои проблемы за счет населения.





АПН следит за развитием событий.



