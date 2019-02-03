Рабство и мораль

"...Рабство, как
состояние противоестественное, по необходимости обречено на противоречие"
- писал А. Валлон (1812-1904) в своей книге «История рабства в античном мире».
Главная идея книги неожиданна:
«Раб всегда аморален»!
Раб – это человек,
лишенный свободы воли, свободы выбора. Раб не может выбрать род своей деятельности,
территории проживания, круга общения. Раб не может накапливать богатства и не
может делать карьеру. Исключения, конечно были, но они, как известно,
подтверждают правило. Например, в конце третьего века императором Рима был
Диоклетиан, сын вольноотпущенника. Но в то время солдатским императором мог
стать любой неординарный человек и часто от триумфа до смерти такого «счастливца»
проходило несколько месяцев.
Есть золотое правило
морали: «не делай другим того, чего не желаешь себе». Тот, кто действует наоборот
– аморален, т.е. такой человек есть негодяй и мерзавец в нормальном
человеческом понимании.
Валлон, ссылаясь на
античных философов, утверждает, что, отнимая у человека свободу (выбора) - отнимаешь
у него и мораль, эмпатию, и пр.
Как тут не вспомнить
певца свободы Ницше, который считал, что в отличие от морали господ, которая
основана на sentiment, рабская мораль основана на ressentiment . Мораль господ-
это благородство, честность, доблесть, доброта, а также чувство собственного
достоинства. Рабская мораль есть реакция на угнетение, она превозносит рабство,
как носитель добродетели и отвергает мораль господ.
Приведем некоторые
примеры из истории. Евреи, проживающие в черте оседлости, не могли выбирать
территорию проживания, род деятельности, они были ограничены и в других правах.
Легальный выход из черты оседлости был для многих практически невозможен: на
высшее образование была норма, эмиграция требовала средств, переход в христианство
заслуженно считался худшим из грехов - вероотступничеством и проч. Оставался
нелегальный выход из черты оседлости: в криминальную среду и в революционеры. Еврейские
шайки воров и бандитов в крупных городах империи были обычным явлением. Напоминает
1492 год, когда часть, изгнанных из Испании евреев, создали свой пиратский флот
на Средиземном море и с успехом грабили испанские корабли. Воры и бандиты, как
известно, абсолютно аморальные люди, которые считают других людей своей пищей.
Про революционеров нечего и говорить. «Разве ненависть к ярму и жажда свободы у
порабощенных классов не окажутся более изобретательными и более плодотворными в
создании своих военных хитростей? Насилие и все средства принуждения часто
вызывали взрыв, тем более ужасный, чем дольше они применялись» писал Валлон.
Другими словами, превращая людей в рабов,
отнимая у них свободу выбора, государство само создает себе «могильщиков» (по
Марксу), причем могильщиков бездушных, мстительных и жестоких.
Характерен пример советского
человека. Советский человек, это человек низведенный государством почти до
состояния раба, и как следствие этого, превратившийся в подлейшего негодяя. В.
Шаламов сформулировал золотое правило (лагерной) морали советского человека:
«Сдохни ты сегодня, а я завтра».
Парадоксально, но
асоциальные элементы в таких условиях оказывались более «морально-устойчивыми»,
чем обычный советский карьерист.
После развала СССР, самые
«самые советские» из коммунистов захватили власть и нечего удивляться хищническому
поведению некоторых руководителей страны. Это их звериная природа. А миллионы
советских людей распространились по всему миру, как раковые клетки, неся с
собой свою советскую «мораль». И мир не замедлил измениться. Содержание
честности и доброты в мире поубавилось; границы морально-этических норм стали
размываться, раздвигаться и то, что раньше было бы гневно отвергнуто обществом,
сегодня приветствуется, как доблесть. «Лить ослиную мочу в бензин» - стало меньшим
из зол.
Сегодня в РФ мы видим ту
же картину. Народ старательно превращают в рабов и, как следствие, в своих
могильщиков. С. Белковский как-то заметил: «А для провинциальной молодежи, у
которой нет никаких перспектив вообще, кроме перспективы исторчаться от тяжелых
наркотиков в 20 с небольшим лет, идеи подвига за гранью Уголовного кодекса куда
как привлекательней. Лучше штурмовать приемную администрации президента, сесть
в тюрьму, отсидеть пару лет в тюрьме – и стать героем, пусть даже в своей
референтной группе, но резко подняться над той средой, над тем болотом, которое
неизбежно засосет тебя, где нет никаких надежд назавтра и не может быть,
поскольку так устроено современное общество».
Добавим, что, глядя на
образ жизни власть имущих и их обслуги, включая артистов и спортсменов, эта
провинциальная молодежь легко и быстро превращается в настоящих чудовищ.
И еще из Белковского: «Потому что такую
безбашенность с одной стороны, а, с другой стороны, такое презрение к веригам
повседневности может иметь только молодой человек, который, с одной стороны, ни
на что не рассчитывает в условиях старой системы, с другой стороны,
рассчитывает на себя и тот запас жизненного времени, который у него есть. И в
этом смысле пожертвовать собой для такого человека зачастую становится лучше,
чем не пожертвовать».
Все течет, но ничего не
меняется, как давно замечено древними греками.