Рабство и мораль

"...Рабство, как состояние противоестественное, по необходимости обречено на противоречие" - писал А. Валлон (1812-1904) в своей книге «История рабства в античном мире».

Главная идея книги неожиданна: «Раб всегда аморален»!

Раб – это человек, лишенный свободы воли, свободы выбора. Раб не может выбрать род своей деятельности, территории проживания, круга общения. Раб не может накапливать богатства и не может делать карьеру. Исключения, конечно были, но они, как известно, подтверждают правило. Например, в конце третьего века императором Рима был Диоклетиан, сын вольноотпущенника. Но в то время солдатским императором мог стать любой неординарный человек и часто от триумфа до смерти такого «счастливца» проходило несколько месяцев.

Есть золотое правило морали: «не делай другим того, чего не желаешь себе». Тот, кто действует наоборот – аморален, т.е. такой человек есть негодяй и мерзавец в нормальном человеческом понимании.

Валлон, ссылаясь на античных философов, утверждает, что, отнимая у человека свободу (выбора) - отнимаешь у него и мораль, эмпатию, и пр.

Как тут не вспомнить певца свободы Ницше, который считал, что в отличие от морали господ, которая основана на sentiment, рабская мораль основана на ressentiment . Мораль господ- это благородство, честность, доблесть, доброта, а также чувство собственного достоинства. Рабская мораль есть реакция на угнетение, она превозносит рабство, как носитель добродетели и отвергает мораль господ.

Приведем некоторые примеры из истории. Евреи, проживающие в черте оседлости, не могли выбирать территорию проживания, род деятельности, они были ограничены и в других правах. Легальный выход из черты оседлости был для многих практически невозможен: на высшее образование была норма, эмиграция требовала средств, переход в христианство заслуженно считался худшим из грехов - вероотступничеством и проч. Оставался нелегальный выход из черты оседлости: в криминальную среду и в революционеры. Еврейские шайки воров и бандитов в крупных городах империи были обычным явлением. Напоминает 1492 год, когда часть, изгнанных из Испании евреев, создали свой пиратский флот на Средиземном море и с успехом грабили испанские корабли. Воры и бандиты, как известно, абсолютно аморальные люди, которые считают других людей своей пищей. Про революционеров нечего и говорить. «Разве ненависть к ярму и жажда свободы у порабощенных классов не окажутся более изобретательными и более плодотворными в создании своих военных хитростей? Насилие и все средства принуждения часто вызывали взрыв, тем более ужасный, чем дольше они применялись» писал Валлон.

Другими словами, превращая людей в рабов, отнимая у них свободу выбора, государство само создает себе «могильщиков» (по Марксу), причем могильщиков бездушных, мстительных и жестоких.

Характерен пример советского человека. Советский человек, это человек низведенный государством почти до состояния раба, и как следствие этого, превратившийся в подлейшего негодяя. В. Шаламов сформулировал золотое правило (лагерной) морали советского человека: «Сдохни ты сегодня, а я завтра».

Парадоксально, но асоциальные элементы в таких условиях оказывались более «морально-устойчивыми», чем обычный советский карьерист.

После развала СССР, самые «самые советские» из коммунистов захватили власть и нечего удивляться хищническому поведению некоторых руководителей страны. Это их звериная природа. А миллионы советских людей распространились по всему миру, как раковые клетки, неся с собой свою советскую «мораль». И мир не замедлил измениться. Содержание честности и доброты в мире поубавилось; границы морально-этических норм стали размываться, раздвигаться и то, что раньше было бы гневно отвергнуто обществом, сегодня приветствуется, как доблесть. «Лить ослиную мочу в бензин» - стало меньшим из зол.

Сегодня в РФ мы видим ту же картину. Народ старательно превращают в рабов и, как следствие, в своих могильщиков. С. Белковский как-то заметил: «А для провинциальной молодежи, у которой нет никаких перспектив вообще, кроме перспективы исторчаться от тяжелых наркотиков в 20 с небольшим лет, идеи подвига за гранью Уголовного кодекса куда как привлекательней. Лучше штурмовать приемную администрации президента, сесть в тюрьму, отсидеть пару лет в тюрьме – и стать героем, пусть даже в своей референтной группе, но резко подняться над той средой, над тем болотом, которое неизбежно засосет тебя, где нет никаких надежд назавтра и не может быть, поскольку так устроено современное общество».

Добавим, что, глядя на образ жизни власть имущих и их обслуги, включая артистов и спортсменов, эта провинциальная молодежь легко и быстро превращается в настоящих чудовищ.

И еще из Белковского: «Потому что такую безбашенность с одной стороны, а, с другой стороны, такое презрение к веригам повседневности может иметь только молодой человек, который, с одной стороны, ни на что не рассчитывает в условиях старой системы, с другой стороны, рассчитывает на себя и тот запас жизненного времени, который у него есть. И в этом смысле пожертвовать собой для такого человека зачастую становится лучше, чем не пожертвовать».

Все течет, но ничего не меняется, как давно замечено древними греками.



