Перемога. Три варианта

В самый-самый канун Нового Года – единственного настоящего праздника дорогих россиян, других-то нет – когда уже рубятся оливьешки и парятся в духовках утки с яблоками, как-то не хочется писать о неприятном. А придётся. Потому что с этим нам придётся жить ближайший год – а точнее, ближайшие годы.

Я имею в виду украинский вопрос. Который именно в этом году обострился до того, что теперь у украинцев есть своя православная церковь, а от Порошенко требуют объявить войну России. Ну и до кучи – информация о том, что Украина готовит очередное наступление на Донбассе. Так что начала веселья можно ждать уже в Новый Год или в «пьяные каникулы».

Ничего особенно нового по этому вопросу я сказать не могу. Но некоторую ясность можно и внести.

Прежде всего. Нынешние российско-украинские отношения – такие, какими они являются на самом деле – не могут устаканиться в том же формате надолго. Это не тот «замороженный конфликт», какой имеет место быть у России с Японией. Потому что в случае российско-японского конфликта обе стороны не испытывают жгучей ненависти друг к другу: они давно заключили бы мир, но мешает национальная гордость и национальные же интересы. Курильскую проблему можно рассматривать как клин, НАВЕЧНО вбитый между русскими и японцами – чтобы они никогда и ни при каких обстоятельствах не договорились бы. Так и будет, даже в том случае, если Путин отдаст острова: конфигурация конфликта такова, что японцы воспримут это как капитуляцию и захотят дальнейших территориальных уступок, так что вместо курильской мы получим «сахалинскую», например, проблему. Но важно тут то, что ни одна сторона не хочет решать конфликт военным путём.

С Украиной ситуация принципиально иная. Украинцам НУЖНА ВОЙНА. Только война с Россией может оправдать всё то, что они уже сделали, и то, что ещё собираются. С войной связаны и все их надежды на лучшее будущее. Почему – мы рассмотрим ниже. Пока это следует принять как факт: Украина ГОТОВА к войне с Россией и уже ХОЧЕТ, чтобы эта война началась. Этого хотят даже те, кто в войне лично участвовать не собирается, а собирается бежать (может быть, в ту же Россию). Потому что одно дело – лить кровь на передовой, а другое – пользоваться плодами победы (или поражения: оно тоже иногда плодоносно, особенно в случае войны с путинской РФ).

Что касается РФ, тут всё сложнее. «Нужна» России война с Украиной или «не нужна» - вопрос так не стоит. Россия не является независимым государством и делает то, что ей прикажут (в лучшем случае – разрешат). Однако руководство России понимает, что оно получит в случае войны и как можно воспользоваться любым её исходом. Ни один из этих исходов не является для режима фатальным, зато все имеют какие-то плюсы. Которые режим и постарается с ситуации стрясти.

Так что имеет смысл рассмотреть варианты развития русско-украинского конфликта именно в этой перспективе.

Не будем тянуть кота за уши и сразу предложим три варианта развития российско-украинского конфликта. Среди которых – уж извините – я не вижу ни одного «хорошего». Однако разница между плохими и очень плохими всё-таки просматривается.

Вариант 1. Откладывание конфликта.

Это не то чтобы что-то решает, но технически возможно. Россия пока ещё способна отложить горячую фазу конфликта на несколько лет. Украина в этом отчасти заинтересована: армия должна получить новые вооружения, а украинцы должны дойти до понимания того, что убивать москалей и в самом деле легко и приятно.

Одновременно с этим должна быть решена задача окончательного удушения ДНР и ЛНР.

Теперь уже ни у кого, кажется, не осталось сомнений, что «республики» не нужны путинской РФ ни в каком виде. Россия донецким «ничего не обещало». Более того, оно убеждено, что само существование ДНР и ЛНР – это историческое недоразумение. Его нельзя ликвидировать сразу, потому что репутационные потери будут слишком велики. Республики должны ТИХО УГАСНУТЬ – причём «тихо» тут понимается в чисто пиарном смысле. Медленно, больно и крайне унизительно (вот это особенно важно, и это обеспечат) Новороссия должна умереть не только как реальность, но и как идея тоже. Все, кто на волне настроений 2014 года поддержал русское восстание, должны устыдиться своей глупости и навсегда заучить, что русские восстания кончаются плохо для самих же русских.ВСЕГДА. Что касается донецких, они должны сами приползти – на брюхе, глотая слёзы – к украинцем. И униженно просить их принять их обратно, поскольку Россия их обманула и предала.

Сценарий тут возможен такой. После долгой и унизительной агонии в ДНР к власти приходят не просто ручные люди, а просто московские чиновники. Которые «во исполнение Минских договорённостей» начинают процесс «реинтеграции отдельны[ районjd Донецкой и Луганской областей с особым статусом в украинское правовое пространство». Процесс будет состоять в том, что все, кто можно, оттуда сбегут, а оставшиеся – сдадут дела украинцам и прижукнутся.

Кончается всё тем, что Путин даёт украинским партнёрам кредит (безвозвратный, разумеется) в 10 миллиардов долларов.

Вариант 2. Победа Украины в лайт-варианте.

Не стоит думать, что Украина не может победить Россию – или хотя бы добиться такого положения дел, которое может быть воспринято как победа. Например, вполне возможен образцово-показательный захват территорий ДНР и ЛНР.

Правда, после этого придётся делать то же, что было сделано в Славянске – то есть одновременно проводить чистки и при этом бросать в регион средства, чтобы продемонстрировать там образцово-показательную украинизацию. Но с деньгами поможет Россия (которая сейчас является главным партнёром Украины и постоянно снабжает своего противника деньгами и ресурсами), а также Запад (который всё с меньшей охотой, но всё же подкармливает украинцев).

Подобный вариант вполне устроил бы нынешнюю Россию, особенно в случае сохранения Крыма. Но вот это как раз и маловероятно: почувствовав вкус победы, украинцы не смогут не попытаться отбить полуостров. Что противоречит уже не только российским интересам, но и интересам тех, кто стоит за спиной РФ.

Тут, однако, можно поразыгрывать всякие спектакли на публику, суть которых – в том, чтобы оставить с чувством глубокого удовлетворения всех. Сумела же Грузия конвертировать окончательную потерю Абхазии в блестящую победу – получение миллиардов евро, окончательную ликвидацию российского влияния, новую позицию в мировом раскладе? Почему бы не произвести нечто подобное на Украине?

Вот один из сценариев. Украина нападает на Донецк и Луганск, наматывая защитников республик на гусеницы «Оплотов». Русских режут и сжигают заживо, мировое сообщество смотрит куда-то вверх и влево, ничего этого не замечая. Наконец, Россия вмешивается. Российская армия выжимает украинцев с занятых территорий.

И что же? Мировое сообщество воет волчьим хором о вторжении русских на святую украинскую землю. В Москве каждый день проходят миллионные манифестации проукраинцев (их почему-то разрешают). Какой-то честный фотограф тиражирует снимки украинского ребёнка, задавленного русским танком – это печатают все мировые СМИ. Русские глупо и неумело врут в телевизоре. Но тем не менее продвигаются – и вот уже впереди маячит Мариуполь. Путинские патриоты шумно празднуют победу, которая уже на горизонте, и вот…

В этот момент в Москву прилетает президент… ну, например, Исландии, Путин с ним встречается и «что-то такое происходит». После чего российские танки, теряя гусеницы, драпают с территории Украины. Что, естественно, воспринимается всеми украинцами как победа: «наши побили русских».

Путинские патриоты кричат о предательстве в верхах и клянут кого попало, включая Суркова, Володина и даже Чубайса. В самый последний момент несколько танков под командованием какого-нибудь самозваного «майора Петрова» всё-таки остаются в Донецке и дают бой на окраине города. Естественно6 все гибнут, российское телевидение скармливает зрителям картинку – «вот как сражаются и умирают русские!» Смерть русских, как обычно, записывается в «моральную победу», на фоне которой реальная потеря ДНР и ЛНР как-то меркнет - особенно если добавить, что «сами украинцы были восхищены мужеством русских солдат», в таких случаях даже слово «русский» разрешается. Этот нехитрый приём обычно работает.

На Украине праздник, горячие головы требуют продолжения банкета и захвата Кубани. Порошенко, хмуря брови, объясняет, что с военной точки зрения Кубань можно было бы захватить за два дня, но Европа не разрешает, а нам важен европейский путь развития…

Кончается всё тем, что Путин даёт украинским партнёрам кредит (безвозвратный, разумеется) в 30 миллиардов долларов.

Вариант 3. Победа России в хард-варианте.

Это, пожалуй, самое страшное, что может случиться с Родиной и с нами.

Вот только представьте. Российские танки, рыча, пересекают границу. Вот они идут через Донецк, осыпаемые цветами. Вот взят Мариуполь. Вот Одесса пала. А вот, наконец, российские войска входят в Киев… Порошенко бежит в Грузию (или на Гаити), на его место садится «пророссийское правительство» - весьма вероятно, во главе с Януковичем. «Мы победили, ура-ура».

А теперь подумаем, ВО ЧТО нам этот праздник обойдётся.

У Путина есть всего одна модель победы – чеченскя. То есть побеждённых нужно заливать из брандспойта потоками денег и предоставлением им сверхпривилегий. Тут уже какими-то жалкими 10 или 30 миллиардами не обойдёшься.

Итак, нас ждёт вот что.

Во-первых, завоёванная Украина ни в коей мере не потеряет своего суверенитета. Да никто и не позволит этому случится на международном уровне. Украина останется суверенным государством. Всё, что можно будет добиться от «пророссийского правительства» - так это подписание каких-нибудь «соглашений». Неважно даже, что там в них будет: украинская сторона подотрёт ими гузно при первом же удобном случае. При этом, даже уже подтеревшись ими, Москву она заставит эти соглашения выполнять.

Далее. Крым никто российским не признает, а вот Донецк и Луганск оставят «в составе единой и неделимой Украины» уже с полным на то основанием: Украина же теперь ведь «вся наша», зачем им независимость? Руководители республик расскажут, что они всего добились, что теперь у них нет никаких противоречий с украинскими властями и т.п. И благополучно сдадут всё и вся киевским чиновникам. Которые через пару лет, конечно, их всех посадят за измену Родине – если те не смогут удрать хоть куда-нибудь. Но, боюсь, за этим присмотрят. Как и за всеми русскими добровольцами и ополченцами. На которых украинцы наштампуют уголовных дел – как чеченцы на русских военных в Чечне. Дело Лапина помните? Дело Аракчеева помните? Вот таких дел будут СОТНИ. И каждое из них будет виснуть на России как навозная лепёшка.

Далее. Сразу же после победы над Киевом в Москве будет принята Федеральная целевая программа «Восстановление экономики и социальной сферы Украины». Она будет включать в себя расходы на ликвидацию последствий войны (за каждый поваленный коровник будут платить как за дворец) и на развитие. Общий бюджет составит всего-то около 5 миллиардов долларов. На вопросы «почему мы должны кормить украинцев» правительством будет дан ответ в духе «мы в ответе за тех, кого победили»… Да, забыл сказать: речь идёт о 5 миллиардах В ГОД. И каждый год эта сумма будет немножечко увеличиваться.

Отдельной строкой пойдут добровольно-принудительные инвестиции. Весь российский бизнес будет обязан сдать на Украину немножко денежек. Например, на развитие сельского хозяйства этой замечательной страны. Не без внимания останется и рекреационный потенциал – к кавказским курортам (столь славным) прибавятся украинские. Кстати, крымскими курортами будет заведовать та же структура. Всё вместе обойдётся ещё в 3-4 миллиарда.

Это не всё. Чтобы помочь Украине встать на ноги, будут установлены льготные цены на бензин и электричество. По факту для украинцев российское электричество будет бесплатным – они просто не будут за него платить. Бензин будет продаваться по сложным схемам, но тут уж всякий знающий человек расскажет, как это всё оформится и какие вкусные денежки отсюда потекут.

При этом жители Украины – что украинцы, что русские – будут настроены дико антирусски даже по сравнению с нынешним уровнем. Себя же украинцы будут чувствовать одновременно героями и удачливыми хитрецами, севшими на шею глупому врагу. Издеваться над русскими будут ну просто всячески, и это будет весело, изобретательно и совершенно по месту.

Более радикальные товарищи начнут партизанить. То есть в Киеве и прочих таких местах всё время будет что-то гореть, взрываться, а чаще – просто обливаться жёлтой и синей красками. Каждое такое деяние будет подаваться как ещё одна победа над оккупантами. Но этим дело не ограничится: российских военных начнут убивать, благо есть кому. Российское же командование всё это будет сносить и утираться, а солдатам в очередной раз прикажет всё терпеть и не поддаваться на провокации. Даже когда внутренности очередного русского солдатика развешают на каком-нибудь заборе.

Всё это решительно изменит народные настроения. Если танки в Киеве вызовут взрыв патриотизма, то всего через годик-другой после победы всеобщим настроением будет настроение «на кой нам эта Украина проклятая, черти б её взяли». У либеральной оппозиции начнётся непрекращающийся праздник: они будут выступать в белых одеждах с позиции абсолютной моральной правоты. А вот слова «партиот» и «идиот» слипнутся НАМЕРТВО.

Покушение на Путина совершится, когда он повезёт в Киев 40 миллиардов долларов кредита (безвозвратного, разумеется). Естественно, неудачное, но Путин намёк поймёт и возьмёт на себя повышенные обязательства по выплате дани, так что даже официальная её часть увеличится до 50 миллиардов.

И всё это будут только цветочки. О ягодках я лучше помолчу.

Возможные возражения

ВОЗРАЖЕНИЕ 1. Этого не может быть!

ОТВЕТ.Это всё УЖЕ ЕСТЬ. Называется Чечня. При этом Путин и его окружение считают, что там «всё ну просто отлично получилось». Удачные решения обычно тиражируются, не так ли?

ВОЗРАЖЕНИЕ 2. У Путина не хватит денег на то, чтобы кормить ещё и Украину, да ещё давать ей столько!

ОТВЕТ.«Папа, водка подорожала, ты будешь меньше пить?» - «Нет, сынок, ты будешь меньше кушать». Русских обдерут до голой кожи, до абсолютной нищеты, а деньги свезут на Украину. И нам же ещё объяснят, что это наш священный долг – кормить украинцев.

ВОЗРАЖЕНИЕ 3. Рейтинг Путина упадёт, народ взбунтуется!

ОТВЕТ.«Рейтинг Путина» - обычный манипулятивный инструмент. Когда человеку говорят, что все вокруг любят капусту, он и сам начинает её любить – или говорить, что любит, чтобы не выделяться. То же примерно и с Путиным. Но этот инструмент является именно инструментом. Что касается бунта – никаких бунтов не будет, нищие не бунтуют.

ВОЗРАЖЕНИЕ 4. Не могут же они!..

ОТВЕТ. См. ответ на возражение 1. Могут, МОГУТ.

На этой оптимистической ноте мы и завершим наше выступление. С Новым Годом!