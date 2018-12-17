Госкомпании обязали до 2021 года перейти на российский софт

Российские госкомпании получили предписание в обязательном порядке до 2021 года перейти на отечественное программное обеспечение.





Соответствующее указание подписал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает газета "Ведомости". Как стало известно журналистам, план по переходу на российский софт будет утвержден в ближайшие два месяца.





Известно, что внедрение отечественного ПО преимущественно затронет те компании, в которых государство является главным акционером и имеет большинство голосов в совете директоров.





АПН следит за развитием событий.



