Госкомпании обязали до 2021 года перейти на российский софт
- 17.12.2018, 13:59,
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Российские госкомпании получили предписание в обязательном порядке до 2021 года перейти на отечественное программное обеспечение.
Соответствующее указание подписал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает газета "Ведомости". Как стало известно журналистам, план по переходу на российский софт будет утвержден в ближайшие два месяца.
Известно, что внедрение отечественного ПО преимущественно затронет те компании, в которых государство является главным акционером и имеет большинство голосов в совете директоров.
АПН следит за развитием событий.