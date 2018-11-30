Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

Пограничная служба Украины ввела запрет на въезд в страну мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сегодня заявил глава украинской погранслужбы Петр Цигикал.





«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет – лицам мужского пола», – заявил он.





Причиной ввода особого режима стал инцидент в Керченском проливе: 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля, которые по утверждениям силовиков нарушили границу России. Позднее, по решению суда, 24 украинских моряка были арестованы на два месяца.





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