 

Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

Пограничная служба Украины ввела запрет на въезд в страну мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сегодня заявил глава украинской погранслужбы Петр Цигикал.

«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет – лицам мужского пола», – заявил он.

Причиной ввода особого режима стал инцидент в Керченском проливе: 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля, которые по утверждениям силовиков нарушили границу России. Позднее, по решению суда, 24 украинских моряка были арестованы на два месяца.

АПН следит за развитием событий.
 

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