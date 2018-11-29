 

Ответ на критику (2)

(Продолжение. Начало здесь).

 

Некоторые критики в попытках зацепиться хоть за что-нибудь прибегают к совсем уж детскому приёму: добавляют к моему предложению что-то, кажущееся им очень смешным, а потом предлагают всем вместе посмеяться. Вот образчики:

 

  • Трусов, я так понимаю, не нужно носить?
  • человек предлагает фуражки, косоворотки и штанишки с лампасами в массыКепку-фуражку с козырьком еще. Кушак... или кушак не обязательно, как и сапоги? Ну там, чубчик кучерявый, а у кого не кучерявится, завивать. Жилетку тоже можно, "с цепкой на пузе", это для более солидных персонажей. Вообще-то цыган получается... 

Тут всё понятно: товарищи дуркуют. Точнее, пытаются одурачить читателей.

Каким образом? Они рассчитывают на то, что читатель их – советский человек. Советский человек – он простой, и думает он просто. То есть ассоциациями. Что у него в памяти рядышком стоит, то у него в головёнке и всплывает одним слипшимся комком. Поэтому разум его напоминает советскую столовую с «комплексными обедами». Где если ты взял гороховый суп, так к нему обязательно запеканка. Вот так и со всем прочим: он думает «целостными образами». Если старая женщина – то она в платке и юбке, а как иначе, иначе непорядок какой-то. Если интеллигент, то в очках и низенький, а то как же. Если начальник, то с бровями, грозный. А если косоворотка – то лапти, онучи (никто не помнит, что это такое, но слово выскакивает), в вонючем овчинном тулупе, забитый крестьянин, воняет навозом, конюшня, порка, вот это вот всё… Или вот – чубчик кучерявый, жилетка, цепочка… цыган, как есть цыган! А дальше читателю говорится – ну ты же не хочешь в крестьяне? И в цыгане не хочешь? Так не думай надевать русскую рубашку - сразу лапти отрастут!

 

Один такой пропагандист в запале даже написал вот что:

 

  • Косоворотка – отвратительное слово. Издревле на Руси слово «косой» означало «неправильный, кривой, лживый». Русские идут путём Прави, то есть Прямым путём. Ничего «косого» в России не приживётся!

 

Ну то есть русские крестьяне и рабочие, косоворотку носившие, не знали, что они отклонились от пути Прави, ага-ага.

Это всё, конечно, смешно. Но дальше идут аргументы более фундаментальные. Например, такой, что косоворотка «устарела». Ибо в эпоху прогресса, эпоху радио, телевидения, интернета и космических полётов – ну как же можно носить рубашку с косым воротом? Никак невозможно, ведь это же такое устаревшее старьё!

Вот цитаты:

 

Прибегать к архаичности в одежде как по мне проигрышный вариант, другое дело классическое направление.

Косоворотка – это уровень набедренной повязки. Оставьте это африканским дикарям. Мы – современные европейские люди.

 

Миф о «прогрессе» забит в головы дорогих россиян (то есть советских людей второго издания) достаточно прочно. Люди выучили, что существует какая-то «столбовая дорога цивилизации», по которой идёт «всё прогрессивное человечество». Раньше считалось, что это коммунизм, теперь – что это социализм европейского типа. Но идёт, и направление известно – а нам всем надо, задрав штаны, бежать туда же.

Хорошо, разберёмся.

Что такое вообще «прогресс»? Буквально – «увеличение» или «возвышение», а также «продвижение». Прогресс существует в каких-то областях человеческой деятельности – например, в технологиях. Существует он там, где одну и ту же задачу можно решить разными способами. Лучшие способы её решения можно назвать «прогрессом». Тут, конечно, нужно ещё договориться о том, что такое «лучший способ», а также – стоит ли данную задачу решать вообще. В простейших случаях это очевидно. Например, прогресс в выплавке стали. Вот есть старый способ – долго, дорого, сталь плохая. Вот есть новый способ – быстро, дёшево, сталь хорошая. Тут, понятное дело, прогресс. Но любое усложнение задачи ставит прогрессиста в тупик. Возьмём ту же сталь: вот есть старый способ: долго, дорого, сталь хорошая. Вот новый: дёшево, быстро, но сталь плохая. Это прогресс? А как посмотреть. Если есть спрос на дешёвые стальные вещи из некачественной стали, то, наверное, да. А если спроса нет? Тогда «нафиг надо». То есть прогрессивность зависит от спроса? Получается, да. А вот задачка ещё сложнее: какими-то древними людьми открыт новый способ изготовления качественной бронзы. Прогресс? Вроде да. А если это задержит переход от бронзового века к железному? Ой, не прогресс!

Возьмём теперь такую область, как одежда. Прогресс в этой сфере существует, да. Но он касается только спортивной и профессиональной одежды. Сделать обувь легче и прочнее - прогресс. Придумать мембраны, позволяющие не потерь и при этом не мёрзнуть – прогресс. Но никакого прогресса в области одежды повседневной, и особенно фасонов её, давно уже не наблюдается. Последним значимым «прогрессивным событием» в этой области стало изобретение застёжки-молнии и «липучки». Каковые, заметим, не вытеснили древние пуговицы, а заняли своё скромное место в общем ряду.

Вместо «прогресса» в этой сфере существует, например, мода.Которая удовлетворяет потребность в новизне, используя при этом в основном старые средства. Нет никакого прогресса в том, чтобы носить короткую юбку вместо длинной или наоборот. Хотя, конечно, короткая юбка может служить символомпрогресса. Например, в области нравов: типа «современные девчонки дают направо и налево, и всем ножки показывают». Вот только «прогрессом» это считалось в шестидесятых годах прошлого века, а сейчас сексуальная революция сменилась реакцией, и в моде не свободная любовь, а жалобы на харрасмент и лукизм.

Или вот ещё. Выше было приведено сравнение косоворотки с набедренной повязкой. Человек, это написавший, вероятно, ездит в отпуск на море. Где проводит дни, одетый именно в набедренную повязку. Правда, она теперь называется «плавки» и делается несколько иначе, с резинкой. Но вообще-то это именно набедренная повязка. Которая в XX веке пришла на смену закрытым купальным костюмам – и считалась ужасно прогрессивной! Зато сейчас в коллекции женской одежды пришли хиджабы. Вершиной прогресса их ещё не называют (пока ещё не называют), но назвать этот наряд реакционным и отсталым никто НЕ ПОСМЕЕТ. И потому, что мусульмане устроят расправу, и потому что все прогрессивные людиих осудят и оплюют едва ли не быстрее мусульман.

Если этого мало. Возьмём классический, древний символ дикарства – татуировки. Вот уж по какому вопросу у белых людей был полнейший консенсус: татуировки делают только дикари (и ещё преступники). Потому что это клеймо, а свободный человек клейм на себе не носит. А уж привычка вставлять в тело палочки и железки – это было настолько очевидным проявлением дикарства, что его даже не обсуждали. Почему негр не человек? Так у него же железка в губе! При этом дурки в женских ушах – для серёжек – считались, наоборот, явлением высокой цивилизации, а непроколотые уши – нищебродством… Ну а сейчас тату и пирсинг – это не просто нормально, а модно-весело-задорно. И, конечно, прогрессивно!

Некоторые думают, что существует безусловный прогресс в области технологий. Но и там не всё так однозначно. Не так давно прогрессивным считалось топить не дровами, а углём. Потом – нефтью. А сейчас это считается отсталым, зато вот биотопливо– это самый писк прогресса.

Через это перейдём к прогрессу историческому (он же общественный и социальный). Как сказано в Википедии, это «глобальный, всемирно-исторический процесс восхождения человеческих обществ от примитивных состояний (дикости) к вершинам цивилизованного состояния, основанного на высших научно-технических, политико-правовых, нравственно-этических достижениях.»Вера во что-то подобное забита в советские головы намертво. Связано это с советской же прогрессистской философией. Согласно которой человечество «поднимается от дикости к вершинам цивилизации», причём под этими самыми вершинами понимается «коммунизм». Крушение которого в мировом масштабе многие из моих читателей наблюдали лично. Я вот наблюдал. До сих пор помню, как из библиотек выкидывали тома сочинений Маркса, Энгельса и товарища Горбачёва. Вонючий труп «великой цели развития человечества» отправился на ту самую свалку истории, о которой так много говорили марксисты.

Но советских дураков это ничему не научило. Они увидели «цель развития человечества» в так называемых «развитых странах», то есть в Западной Европе и Америке. То, что там всё устроено по-разному, товарищей не волновало: главное, что маяк и ориентир обретён. Правда, они как-то не заметили, что благополучие Запада завязано на совсем не прогрессивный Китай, как мировую фабрику, и ещё менее прогрессивные арабские страны, как источник энергоресурсов. Причём завязано жёстко: без этих архаичных стран и народов западный прогресс почему-то не работает. И даже когда Китай стал первой экономикой мира, а ислам – первой религией мира, прогрессисты продолжают молиться на Швейцарию и Калифорнию. Хотя именно там ничего не менялось уже лет двести, а вот Китай и ислам очень даже изменились. И совсем даже не приблизившись к Швейцарии или Калифорнии, а прямо наоборот – очень от них отдалившись. Современный ислам – дикий, мерзкий, страшный, но невероятно сильный – принципиально отличается от ислама образца XIX века именно своей демонстративной архаичностью и полным отказом от всех «прогрессивных идей». А Китай нарастил сверхмускулы именно тогда, когда отказался от демократизации, раздавил танками прогрессивную молодёжб на площади Тяньаньмынь и установил у себя что-то вроде просвещённого сталинизма с китайской спецификой. Не заметить двух таких слонов в посудной лавке «прогресса» означает быть слепым. Или очень сильно зажмуриваться.

На самом деле идея «исторического прогресса» является чисто пропагандистской манипуляцией. Все мыслители, её проповедовавшие, делали это в интересах своих стран и народов (или проще – в интересах своих заказчиков). Идеал прогресса они всегда видели либо у себя дома, либо в доме тех, кому они служили. Ибо на самом деле всякий «прогрессизм» является способом назвать одних людей – цивилизованными, а других – варварами и дикарями. Больше ничего за этой идеей не скрывается, вообще ничего.

Ну то есть. Один из величайших мыслителей-прогрессистов, Гегель, философически вывел, что всё человечество жило и страдало, «исторически развиваясь», чтобы венцом всего прогресса стала Германская Империя. Каковая есть воплощение абсолютной свободы, абсолютного порядка и абсолютной нравственности. Прогрессисты французские над ним посмеивались: им-то было очевидно, что абсолютным воплощением всех совершенств в истории человечества является Париж. Англичане презрительно лорнировали это мельтешение – они точно знали, что истинно цивилизованная страна в мире только одна, и это Великобритания… Ну дальше понятно, не так ли?

Впрочем, в России всё было не так однозначно. Например, первый русский мыслитель, всерьёз исповедовавший идею исторического прогресса, был Чаадаев. Россию он, как известно, записал в варварскую страну, только тормозящую прогресс. Но при этом венцом прогресса он считал Католическую Церковь, а сияющим бриллиантов в этом венце – Папу Римского, «живое воплощение единства». Он же прославлял основателя ислама, пророка Мухаммеда (тогда его называли Магометом), прежде всего за массовые убийства и резню как орудия прогресса, ага-ага. Другие русские мыслители тоже не отставали, усматривая цель развития человечества где только угодно, лишь бы не у себя. Кончилось всё это марксизмом как массовой болезнью. Чем кончился марксизм – мы все помним.

Я не хочу сказать, что всякий верующий в прогресс – непременно пропагандист, жулик и мерзавец. Он может быть жертвой прогрессистской пропаганды, например. Но вообщето верить в такие вещи просто глупо. Никакого «общественного прогресса» просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Есть процесс, подобный эволюционному: люди приспосабливаются к обстоятельствам (в том числе тем, которые сами породили). Иногда процесс этого приспособления и в самом деле идёт как бы в одну сторону, что можно принять за сознательное продвижение к заданной цели. Но это иллюзия. Как является иллюзией с точки зрения теории эволюции, что, скажем, млекопитающие «прогрессивнее» динозавров. Всё, что можно сказать – так это то, что к данному месту и данному времени они оказались хорошо приспособленными. В других обстоятельствах могло бы получиться по-другому.

Есть общества более или менее успешные, но нет «более прогрессивных» и «менее прогрессивных». То, что считалось «прогрессом» вчера, может восприниматься как дикость сегодня. Пример: в середине XIX века считалось, что девственность до брака и моногамия – вершина прогресса в семейных отношениях, а вот дикари трахаются с кем попало, на то они и дикари. А в семидесятых годах XX века считалось, что всякая там девственность – смешной и устаревший предрассудок, а прогрессом является весёлый промискуитет без обязательств. Что будут думать в восьмидесятых годах ХХI века, мы пока не знаем. И хорошо – потому что нам это наверняка не понравилось бы. Скорее всего, в самых прогрессивных странах институт брака вовсе уничтожится, а вершиной нравственности будет считаться секс с роботом (ибо только грязные дикари подвергают друг друга сексуальной эксплуатации). Во всяком случае, сейчас дело идёт именно к этому… Ну а теперь скажите, на каком участке этой траектории наблюдался «истинный прогресс». А потом поспорьте-ка друг с другом, ага-ага.

Короче. Всякий человек, всерьёз рассуждающий о «прогрессивности» чего бы то ни было вообще и одежды в частности, не заслуживает того, чтобы его слушали. Он или дурак, или жертва пропаганды, или сам пропагандист. Которому нужно высмеять идею.

Слово «высмеять» тут главное. На самом деле люди, обращающиеся к аргументу «косоворотка непрогрессивна» боятся одного: что над ними кто-нибудь ПОСМЕЁТСЯ.

Страх этот понятный. Как писал по этому поводу Дмитрий Евгеньевич Галковский в «Бесконечном тупике»:

Ведь России в начале века сказали - умри. 

Да ещё до этого сто лет говорили. Куда, дурак, в шапке пошёл? Какая у тебя шапка? Неправильная. "Мурмолка". А идёшь как? Чего переваливаешься? А это что у тебя? Рукавицы? Выбрось! Ребята, смотрите, у него лапти! Ух ти, господи! Вот мы как, в лаптях! Что, лапоточки-то крепкие? А ел что сегодня? Щи неправильные? Фуй! А блины? Жирные, скользкие, бр-р! И смешно: "русский ест блин" (дурак!). 
За русским десять человек ходили и смеялись. Каждый шаг комментировался, передразнивался и высмеивался. Ну как же тут жить?Марсианин щупальцем указывает товарищу своему на сапиенса, смеётся: "Смотри, это "нос" у него - ишь, чёрт, дышит им". 

Вы возьмите юмористические журналы начала века. Ладно, что там в карикатурах осмеиваются сами сословия и профессии как таковые. Чиновник осмеивается за то, что чиновник, поп - за то, что поп, полицейский - за то, что полицейский. Это еще ладно. Но в безобразные рваные мундиры с оторванными пуговицами и ржавыми "селёдками", заплатанные мешки-рясы и косорукие косоворотки одеты русские свиньи. Тут ненависть биологическая, животная. Везде варьируются пять-шесть русских типов с заботливо прорисованными скулами, щелеобразными глазками, аккуратно зауженными лбами и алкоголическими носами-картошками. Разве в английской, французской или немецкой карикатуре осмеивается собственный национальный тип? Так МОНОТОННО, так ПОСТОЯННО, как одна из основных, если не основная, тема? Ни тогда, ни сейчас.

А теперь правнуки тех, кто читал те гнусные журнальчики и трусовато посмеивался над лаптями и блинами (потому что понимал, что смеются над ними – как над русскими), боятся, что их снова будут передразнивать и высмеивать за косоворотку. Которая в своё время тоже попала в этот список передразниваемого и высмеиваемого.

 

(Продолжение следует)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» К популярному в последнее время риторическому приему "А вот если бы ваш ребёнок...
» Закрывая тему с "Законами Яровой"
» жанна
» Этюд к истории синдрома
» Ещё раз Украиной об Россию
Материал недели
Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Публикации
Ответ на критику (2)

Ответ на критику (2)

Порошенко утверждает военное положение, но проигрывает

Порошенко утверждает военное положение, но проигрывает

Ответ на критику (1)

Ответ на критику (1)

Секта свидетелей Малюты

Секта свидетелей Малюты

О перспективах ресоветизации России

О перспективах ресоветизации России

Спасибо Атамбаеву за откровенность

Спасибо Атамбаеву за откровенность

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Ответ на критику (2)

Ответ на критику (2)

Российские рэперы могут получить господдержку

  • 13:55
  • 226

Врите что-нибудь другое. Ещё раз про кадастровую палату

  • 10:31
  • 321
Порошенко утверждает военное положение, но проигрывает

Порошенко утверждает военное положение, но проигрывает

Ответ на критику (1)

Ответ на критику (1)

Голуби тоже делают это

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru