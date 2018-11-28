 

Ответ на критику (1)

Мои скромные сображения на тему того, что национально-мыслящим русским нужна своя русская субкультура (хотя бы русскую рубашку чтобы было можно носить), вызвали неожиданно много критики. Причём не со стороны идеологических оппонентов. Эти давно уже перешли к тактике «никаких разговоров с нациками, давить их государственным сапогом и шельмовать в наших СМИ, и всё». О нет, возмутились люди, можно сказать, свои – то есть русские националисты и им сочувствующие.

 

Поскольку это всё-таки свои люди, я решил разобрать их аргументы – деликатно и бережно, как это принято среди добрых русских людей. В частности, поэтому я не называю ников и имён своих оппонентов, а также не даю ссылок. Но, поверьте, все цитаты подлинные.

 

Итак, напоминаю вводные. Я написал статью о том, что русскому национальному движению нужна своя субкультура – которой до сих пор нет. Объяснил, почему и зачем она нужна. И предложил в качестве первого шага завести среди русских людей моду на косоворотки.

 

Некоторые восприняли это предложение позитивно. В самом деле, почему бы не попробовать? Попытка не пытка, купить хорошую русскую рубашку сейчас можно, цена вопроса – три-четыре тысячи. «Можно себе позволить».

 

Некоторые сказали, что им рубашки-поло (а косоворотка – это рубашка-поло) не нравятся в принципе и они не мыслят себе жизни без любимого галстука и отложного воротничка. Ну, понять такую позицию можно – хотя я бы усомнился в такой уж безумной приверженности к отложному воротничку. Думаю, тут дело вообще не в эстетике. «Наши люди» всё время чувствуют себе дискриминируемыми по национальному признаку, что чистая правда. Дискриминация вызывает желание мимикрировать, притворяться другим. Так как азиатской рожей (ныне любимой в Эрефии) обзаводиться поздно – хотя я не исключаю и того, что это скоро станет востребованной услугой – то мимикрировать остаётся «под европейца». А если называть вещи своими именами - всячески подчёркивать свою нерусскость всеми доступными способами. Например, носить «только импортное» - то есть подчёркивать относительно высокий социальный статус и приверженность евростандартам. А косоворотка – это способ без надрыва, но вполне отчётливо сказать: «да, я русский и это осознаю и не считаю плохим». Боязно! Однако эти люди – всего лишь боязливы. В случае, если они будут видеть перед собой пример людей, ходящих в русской одежде и не боящихся этого, они могут и сами на это решиться. «Не убьют же, в конце концов, да и вообще я не на работу, а к друзьям».

 

Кроме того, многие русские люди нормальной косоворотки просто НЕ ВИДЕЛИ. А то, что они за таковую принимают, является театральным реквизитом, используемым всякими советскими «ансамблями народной песни» или в советских же «фильмах-сказках». Выглядит эта рубаха – из серого льна, с аляповатой вышивкой[1], с широченными незастёгивающимися рукавами, до колен – именно как «театральщина», и носить такое ни один разумный человек не будет. Особенно если учесть, что к реквизиту прилагается ещё и соответствующая роль. В советских фильмах в косоворотки обряжали опереточных пастушков с глупыми деревенскими рожицами. Либо уж – какой-нибудь мерзкий бородатый русский «купчина»: русских предпринимателей большевики ненавидели дико и изображали самым мерзким образом. Естественно, насмотревшись такогокино, одеваться в русскую рубаху уже не хочется.

 

Но нужно же понимать, что это просто советская антирусская пропаганда. И если она засела в вашей голове, вы, дорогой товарищ, просто не можете быть здоровым русским человеком. Вам будут мешать советские стереотипы. С которыми можно и нужно бороться – и лучше на деле, чем на словах.

Куда хуже и вреднее ИДЕЙНЫЕ противники русской субкультуры в целом и косоворотки в частности. Которые, даже говоря о русском национальном деле, на практике всячески ему вредят.

 

Для начала. Некоторые товарищи усматривают в косоворотке что-то мужицкое, деревенское. Вот цитаты:

 

  • Прибегать к архаичности в одежде как по мне проигрышный вариант, другое дело классическое направление.
  • Косоворотка -  одежда русского деревенского мужика. Зачем нам, городским людям, деревенские тряпки? Вы ещё лапти посоветуйте носить.
  • Косоворотка под пиджак это уже какое то охохлачивание одежды, это выглядит по-деревенски. 

 

Про «охохлачивание» будет ниже, а сначала я скажу кое-что про «деревенскую одежду».

Во-первых, косоворотку носили два русских царя - Александр III и Николай II. Назвать русских царей деревенскими мужиками - это какое-то запредельное хамство. 

Во-вторых, косоворотка была не только деревенской, но и солдатской (гимнастёрка), и городской одеждой. Интересно, что косоворотка пережила советскую власть. Вот начало интересной статьи о ранней советской моде:

На городских улицах появились мужчины и женщины в кожаных комиссарских куртках, кожаных фуражках и солдатских гимнастерках, перепоясанных кожаными ремнями. Популярнейшей мужской одеждой стали сатиновые косоворотки, надетые с городскими пиджаками. Женщины облачались в платья, сшитые из холста, прямые юбки их солдатского сукна, ситцевые блузы и матерчатые куртки. Мужские гимнастерки, перекочевавшие в женский гардероб, подчеркивали равноправие между советской женщиной и советским мужчиной.

При естественном развитии события косоворотка с пиджаком и стала бы повседневным стандартом русской одежды. Просто большевики в определённый момент заметили, что «русская рубашка» слишком уж популярна – и поэтому советская промышленность просто перестала выпускать косоворотки. Зато вышиванки были доступны и широко использовались.

 

Кстати об этом. Идея ношения косоворотки ужасно не нравится нашим «антиукраинцам». Которые одержимы мыслью «как бы только не уподобиться хохлам». Каковые «хохлы» успешно присвоили себе общеславянскую вышитую рубашку и сделали своим символом. А значит – нам этого нельзя, ведь тогда мы станем как они, о ужас.

Вот типичные примеры:

  • Украинцы, со своей вышиванкой и украинским языком, как были никем, так и останутся. Мы - русские, нам так нельзя. Русским нужно создавать, созидать, побеждать.
  • Это у хохлов вышиванки. Русские выше этого. 
  • Я бы вообще очень внимательно следил за косоворотчиками, т.к. оттуда один шаг до вышиванок. 

О глупых и смешных мегаломанских фантазиях «мы такие великие, что просто ой какие великие, нам нельзя заниматься мелочами, мы слишком великие для этого» я ещё напишу. Обратимся покамест именно к украинской теме.

Вообще-то нормальные люди очень внимательно следят за своими противниками и врагами и стараются перенять у них всё, что хорошо работает. Пётр Первый, воюя со шведами, одновременно стянул у них всё, что мог – начиная с военной тактики (благодаря чему и победил под Полтавой) и кончая системой административного управления. А шведов Пётр публично называл своими учителями. Что никоим образом не помешало ему уничтожить Швецию как великую державу. Наоборот – помогло.

Точно так же, советские военачальники внимательнейшим образом изучали немецкий военный опыт и воспроизводили его где только возможно – начиная со стратегии и тактики и кончая заимствованием видов вооружений. Разумеется, не для того, чтобы сдаться немцам, а для того, чтобы с ними успешнее воевать.

Разумеется, все остальные делали то же самое. Нужно быть глупцом или изменником, чтобы не заимствовать у врага (а вообще-то у кого угодно) всё лучшее и не использовать это самому.

То, что украинцы нам совсем не друзья, должно было бы заставить нас внимательнейшим образом изучить то, что у них хорошо получается – и заимствовать абсолютно всё, что вообще поддаётся заимствованию. Так вот, даже самый большой ненавистник Украины не будет отрицать, что нацбилдинг у них получился. Украину нельзя назвать успешным государством, а вот украинство вполне успешно.Огромное количество людей, не считавших себя украинцами или не придававших этому значения стали фанатичными националистами и патриотами Украины. Это факт наблюдаемый. Нужно быть слепым, чтобы не видеть этого огромного успеха украинского дела.

Так вот, вышиванка – это великолепный проект, которая сработал на все сто процентов. Вышитая рубашка – повторимся, общеславянская, украинцы её себе присвоили по праву сильного – стала символом лояльности новой Украине и любви к своему народу. Вышиванка теперь есть практически у всех, её носят абсолютно все сознательные украинцы, от бомжей до депутатов Госдумы. Даже украинский язык не столь успешен как проект: украинцы не то что его так до конца и не выучили – они его так до конца и не придумали. Сейчас «укромова» - это непонятное и уродливое нечто, постоянно перекраиваемое и для функционирования во всех сферах жизни ещё не пригодное. А вот вышитая рубашка – волшебница: она сразу превращает любого в украинца. Её распространение – успех украинского дела. Голливудская звезда, надевшая вышиванку – уже триумф украинства в мировом масштабе. Небольшой триумф, но значимый.

Разумеется, за вышиванкой и её распространением стояло советское государство (напоминаю – вышиванку носил Хрущёв[2]) и его извод, государство украинское. Нам, добрым русским людям, на такие сверхбонусы рассчитывать не приходится, а приходится рассчитывать как раз на обратное – что государству и спецслужбам будет не до рубашек. Однако ссылка на то, что «косоворочики – это вышиваночники», должна работать НА идею косоворотки, а не наоборот. Разумеется, для вменяемых людей.

Но эрефийские спецслужбы воспользовались естественным русским отношением к украинцам, чтобы внушить им мысль: нельзя ни в чём уподобляться этим гадам. Ведь мы тогда будем такими же гадами, как они! Ой-ой-ой.

Надо сказать, эта мысль – «нельзя уподобляться успешному противнику» – используется против русских далеко не в первый раз. Например, в советское время людям исподволь внушали отвращение к деньгам и торговли через советский гебешный «антисемитизм» и «шовинизм». Я помню, как людям внушали – «все деньги у евреев, евреи торгаши, а русскому человеку всё это противно, всё это еврейское, не наше». «Это грузины и армяне на базаре торгуют, пучок редиски за три рубля продают – тьфу на них, вы же не хотите быть такими гадкими! не торгуйте, не желайте денег, будьте нищими!» Русские слушали, верили, работали за гроши, нищенствовали – и покупали больному ребёнку в больницу фрукты по заоблачным ценам у наглых сверхбогатых кавказцев, которые хорошо знали, что счастья без денег не бывает… Примерно тот же приём используется и сейчас. Народ у нас доверчивый, на такие «аргументы» ведётся.

 

(Продолжение следует)

 

[1] Театральный реквизит всегда выглядит аляповато – чтобы он был заметен из зрительного зала. Сравните – как накрашена актриса на сцене и как красятся женщины в обычной жизни. Разница примерно такая же.

[2] Вообще-то не только. Как сказано в одной украинской статье:

«Советские художники задним числом одевали в вышиванки Ленина, нередко делая это из совершенно конъюнктурных соображений. Вышиванки часто изображались на картинах сталинских времен — в том числе вместе с изображением самого «вождя народов»… а одна из известных фотографий этой эпохи запечатлела одетого в украинскую рубаху Лаврентия Берия, против которого завели на днях дело украинские прокуроры.»

Я этих картинок, впрочем, не видел – и искать их не хочу.

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