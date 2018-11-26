 

Фарида Рустамова. И где?

Редакция АПН в своё время высказывалась по поводу несостоявшегося, по сути, российского харрасмент-гейта.
 
С начала тогда еще анонимного скандала вокруг Леонида Слуцкого прошло приблизительно девять месяцев. Этого ребёнка нашим дорогим журналисткам пора бы уже и родить.
 
Напомним, что председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам обвинили в сексуальных домогательствах четыре журналистки. "Официально" обвинили. Не знаем точно, что это означает, но так, во всяком случае, написано в русскоязычном разделе Википедии. Там же, впрочем, говорится о том, что писем в думскую комиссию по этике было всего два. Так что, по всей видимости, в наше время понятие об официальности примерно соответствует тому, что "мы что-то написали об этом на заборе, называемом Facebook".
 
Однако, конкретно с госпожой Рустамовой ситуация несколько другая, чем с её коллегами. Письма в комиссию она писал, "расшифровку" аудиозаписи в Госдуму предоставляла, скандал по месту работы в общественно-государственном британском СМИ устраивала. Место работы имеет принципиальное значение в данном контексте, так как мы сейчас вполне всерьёз наблюдаем манеру работы определённых британских структур с публикацией доказательств и источников информации. На примере пресловутого дела двух российских поклонников Солсберийского Собора.
 
Скандальные материалы не публикуются в момент получения, а придерживаются и выдаются публике дозировано, для поддержания нужного градуса политической пропаганды. Вопрос о подлинности тех же солсберийских материалов мы даже не обсуждаем.  Мы обращаем внимание на ту техничную манеру их доведения до публики, которая приводит российское руководство в состояние перманентной, хотя и вялой фрустрации и заставляет вспоминать о рыбе, зацепившейся за крючок.
  
Но британским государственным структурам такое позволительно. В конце концов их работа - отстаивать британские интересы, и вопроса о том, почему британские политики занимаются именно политикой ни у кого особо не возникает.
 
Однако, госпожа Рустамова всю дорогу позиционировала себя как журналиста, а не как британского политика. И на то, что её хватали за лобок, она пошла жаловаться не в ООН, а к коллегам по цеху. Спровоцировав, тем самым, акции журналистской солидарности.
 
Включая бойкот Госдумы, объявленный такими серьёзными изданиями, как РБК, Коммерсант, Forbes и, даже, почему-то строящий свой бизнес на объективации женщин (это - оценочное мнение редакции) Playboy.
 
Прошли месяцы, а реального доказательства того, что подобный инцидент действительно имел место ни досужей публике, не журналистам, ни фем-активисткам так и не было предъявлено.
 
Мы обращаемся к коллегам по Би-Би-Си с прямым и недвусмысленным вопросом - а есть ли у Вас реальный кирпич за пазухой в виде убойного доказательства с голосом депутата или нет? И если вдруг действительно есть - Вы его, что, специально к случаю придерживаете? Может быть для того, чтобы вытащить к моменту каких-то переговоров, в которых будет участвовать Слуцкий, к его поездке в ПАСЕ или ещё куда-то, чтобы создать в тот момент повод для обструкции?
 
А Вы ведь выступали, вроде бы, за добрые чувства,  против унижения женского достоинства, за этичное поведение политиков...
 
Не кажется ли Вам, что само Ваше поведение по прошествии 9 месяцев является уже откровенно неэтичным, причём вне зависимости от того, хватал там Слуцкий кого-то за лобок или не хватал?

Вы обращались к российскому обществу за поддержкой и Вы её, в определённом объёме получили. Причём её Вам предоставляли с немалым эмоциональным азартом, пылом. Издания, бойкотировавшие Госдуму в поддержку Фариды пошли дальше, чем Вы сами, не поддержавшие этот бойкот.
 
По состоянию на текущий момент не существует никаких этически оправданных причин держать ситуацию в состоянии неопределённости.
 
Вам либо следует признать, что надлежащего доказательства неэтичных действий депутата у Вас нет и не было (всё бывает, например диктофон могла съесть любимая собака журналистки). Либо, наконец, доказать свою позицию публично, чем-то более убедительным, чем публикация сомнительного происхождения нарратива.
 
Пока Вы этого не сделаете - придётся считать, что начатая Вам буча не имела отношения к защите прав женщин, а являлась закладкой под пошлейшего характера политическую интригу.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Охота на депутата
» И может собственных Вайнштейнов российская земля рождать....
» «Единая Россия» своих не бросает
» Депутаты Госдумы РФ пересмотрят течение времени
» Владимир Путин возглавит военно-промышленную комиссию
Материал недели
Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Публикации
О перспективах ресоветизации России

О перспективах ресоветизации России

Спасибо Атамбаеву за откровенность

Спасибо Атамбаеву за откровенность

Гонка на финиш

Гонка на финиш

К итогам промежуточных выборов в США

К итогам промежуточных выборов в США

«Курильская сделка» может быть выгодной

«Курильская сделка» может быть выгодной

Вакантная должность в ОДКБ: убрать по-армянски

Вакантная должность в ОДКБ: убрать по-армянски

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Государственные СМИ стремительно теряют доверие граждан РФ

  • 17:25
  • 128
О перспективах ресоветизации России

О перспективах ресоветизации России

В России одобрено использование беспилотных автомобилей

  • 16:31
  • 118

Фарида Рустамова. И где?

  • 09:06
  • 214
Спасибо Атамбаеву за откровенность

Спасибо Атамбаеву за откровенность

Кто одержал победу

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru