Фарида Рустамова. И где?

Редакция АПН в своё время высказывалась по поводу несостоявшегося, по сути, российского харрасмент-гейта.

С начала тогда еще анонимного скандала вокруг Леонида Слуцкого прошло приблизительно девять месяцев. Этого ребёнка нашим дорогим журналисткам пора бы уже и родить.

Напомним, что председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам обвинили в сексуальных домогательствах четыре журналистки. "Официально" обвинили. Не знаем точно, что это означает, но так, во всяком случае, написано в русскоязычном разделе Википедии. Там же, впрочем, говорится о том, что писем в думскую комиссию по этике было всего два. Так что, по всей видимости, в наше время понятие об официальности примерно соответствует тому, что "мы что-то написали об этом на заборе, называемом Facebook".

Однако, конкретно с госпожой Рустамовой ситуация несколько другая, чем с её коллегами. Письма в комиссию она писал, "расшифровку" аудиозаписи в Госдуму предоставляла, скандал по месту работы в общественно-государственном британском СМИ устраивала. Место работы имеет принципиальное значение в данном контексте, так как мы сейчас вполне всерьёз наблюдаем манеру работы определённых британских структур с публикацией доказательств и источников информации. На примере пресловутого дела двух российских поклонников Солсберийского Собора.

Скандальные материалы не публикуются в момент получения, а придерживаются и выдаются публике дозировано, для поддержания нужного градуса политической пропаганды. Вопрос о подлинности тех же солсберийских материалов мы даже не обсуждаем. Мы обращаем внимание на ту техничную манеру их доведения до публики, которая приводит российское руководство в состояние перманентной, хотя и вялой фрустрации и заставляет вспоминать о рыбе, зацепившейся за крючок.

Но британским государственным структурам такое позволительно. В конце концов их работа - отстаивать британские интересы, и вопроса о том, почему британские политики занимаются именно политикой ни у кого особо не возникает.

Однако, госпожа Рустамова всю дорогу позиционировала себя как журналиста, а не как британского политика. И на то, что её хватали за лобок, она пошла жаловаться не в ООН, а к коллегам по цеху. Спровоцировав, тем самым, акции журналистской солидарности.

Включая бойкот Госдумы, объявленный такими серьёзными изданиями, как РБК, Коммерсант, Forbes и, даже, почему-то строящий свой бизнес на объективации женщин (это - оценочное мнение редакции) Playboy.

Прошли месяцы, а реального доказательства того, что подобный инцидент действительно имел место ни досужей публике, не журналистам, ни фем-активисткам так и не было предъявлено.

Мы обращаемся к коллегам по Би-Би-Си с прямым и недвусмысленным вопросом - а есть ли у Вас реальный кирпич за пазухой в виде убойного доказательства с голосом депутата или нет? И если вдруг действительно есть - Вы его, что, специально к случаю придерживаете? Может быть для того, чтобы вытащить к моменту каких-то переговоров, в которых будет участвовать Слуцкий, к его поездке в ПАСЕ или ещё куда-то, чтобы создать в тот момент повод для обструкции?

А Вы ведь выступали, вроде бы, за добрые чувства, против унижения женского достоинства, за этичное поведение политиков...

Не кажется ли Вам, что само Ваше поведение по прошествии 9 месяцев является уже откровенно неэтичным, причём вне зависимости от того, хватал там Слуцкий кого-то за лобок или не хватал?



Вы обращались к российскому обществу за поддержкой и Вы её, в определённом объёме получили. Причём её Вам предоставляли с немалым эмоциональным азартом, пылом. Издания, бойкотировавшие Госдуму в поддержку Фариды пошли дальше, чем Вы сами, не поддержавшие этот бойкот.

По состоянию на текущий момент не существует никаких этически оправданных причин держать ситуацию в состоянии неопределённости.

Вам либо следует признать, что надлежащего доказательства неэтичных действий депутата у Вас нет и не было (всё бывает, например диктофон могла съесть любимая собака журналистки). Либо, наконец, доказать свою позицию публично, чем-то более убедительным, чем публикация сомнительного происхождения нарратива.

Пока Вы этого не сделаете - придётся считать, что начатая Вам буча не имела отношения к защите прав женщин, а являлась закладкой под пошлейшего характера политическую интригу.