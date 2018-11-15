Депутаты одобрили декриминализацию репостов в сети

Депутаты Государственной Думы РФ в первом чтении одобрили законопроект о смягчении 282 статьи Уголовного кодекса РФ. Принятые поправки предусматривают правило, по которому однократное «возбуждение ненависти либо вражды» в интернете будет караться лишь административной ответственностью. Уголовная ответственность будет грозить нарушителю только в случае повторного проступка.





Таким образом, сетевые репосты, за которые в последнее время все чаще стали судить россиян, будут «декриминализованы». «Вокруг данной нормы уголовного законодательства и ее правоприменения в обществе возникла дискуссия, высказывались различные инициативы, в том числе нашими коллегами, экспертами, представителями СМИ. Глава государства предложил вариант решения вопроса, который сегодня поддержали все политические фракции Госдумы», - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.





Очень важно, что после окончательного принятия закон будет иметь обратную силу, то есть все приговоры по части 1 статьи 282 УК РФ будут отменены.





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