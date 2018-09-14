 

Уголовное наказание за лайки и репосты отменять не будут

Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции высказался против принятия закона, отменяющего уголовную ответственность за возбуждение ненависти и вражды в интернете.

«Законопроекты предполагают декриминализацию деяний не только за «репосты новостей», а в целом за уголовно наказуемое деяние, предусмотренное частью первой статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в документе, подготовленном чиновниками. Представители комитета утверждают, что декриминализация требует «особенно взвешенного подхода, основанного на результатах уголовно-правовых и криминологических исследований».

Напомним читателям, что ранее предлагалось сохранить уголовную ответственность только в тех случаях, когда случаи возбуждения ненависти и вражды сопровождались применением насилия. Для всех иных случаев было предложено оставить лишь административную ответственность.

АПН следит за развитием событий.
 
 

теги: Новые законы Госдума РФ
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