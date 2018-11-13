 

Власти будут забирать у должников единственное жилье

Министерство юстиции РФ готовит новый законопроект, по которому чиновники получат право забирать у должников единственное жилье. Вместо изъятой жилплощади будут выдавать деньги на покупку квартир меньшего метража, сообщает сегодня «Российская газета».

Как утверждают журналисты, новые правила взыскания долгов хотят распространить на некоторые виды задолженностей, в том числе - по алиментам. После решения суда, неплательщику должны будут выделить определенную сумму денег на приобретение малогабаритной квартиры. 

Напомним читателям, что сейчас в нашей стране применяется практика, когда за крупные долги по ЖКХ граждан переселяют из своего жилья в квартиры меньшего метража.

АПН следит за развитием событий.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Экс-депутаты Госдумы отказываются покидать служебные квартиры
» У россиян могут начать изымать за долги единственное жилье
» Должников будут лишать единственного жилья
» Минрегион предлагает увязать возможность продажи жилья и уплату коммунальных взносов
» Должников занесут в единый федеральный список
Материал недели
Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Публикации
Приход православного постмодернизма. Часть 1

Приход православного постмодернизма. Часть 1

День 6 ноября - не очень «красный» день календаря

День 6 ноября - не очень «красный» день календаря

Новосибирск: Коба или Закон?

Новосибирск: Коба или Закон?

Две главные победы Общества русской культуры Республики Татарстан

Две главные победы Общества русской культуры Республики Татарстан

Знакомые незнакомцы: 100-летие ВЛКСМ

Знакомые незнакомцы: 100-летие ВЛКСМ

Казахстанская «религиозная ООН»

Казахстанская «религиозная ООН»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Власти будут забирать у должников единственное жилье

  • 18:58
  • 155

Борьба за город – против детей?

Приход православного постмодернизма. Часть 1

Приход православного постмодернизма. Часть 1

ФСИН готовится заблокировать мобильную связь в колониях

  • 18:38
  • 944

Бензин в России продолжает дорожать

  • 16:13
  • 723

В Монако арестован российский миллиардер Дмитрий Рыболов

  • 14:21
  • 910
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru