Власти будут забирать у должников единственное жилье

Министерство юстиции РФ готовит новый законопроект, по которому чиновники получат право забирать у должников единственное жилье. Вместо изъятой жилплощади будут выдавать деньги на покупку квартир меньшего метража, сообщает сегодня «Российская газета».





Как утверждают журналисты, новые правила взыскания долгов хотят распространить на некоторые виды задолженностей, в том числе - по алиментам. После решения суда, неплательщику должны будут выделить определенную сумму денег на приобретение малогабаритной квартиры.





Напомним читателям, что сейчас в нашей стране применяется практика, когда за крупные долги по ЖКХ граждан переселяют из своего жилья в квартиры меньшего метража.





АПН следит за развитием событий.



