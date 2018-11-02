«Лондонский список» Андрею Каковкину не поможет

Об этом сегодня публикует свое развернутый материал издание Московский Монитор Генпрокуратура РФ провела собственное изучение так называемого лондонского списка предпринимателей, которые были вынуждены покинуть Россию в связи с уголовным преследованием, но все же рассчитывают вернуться при содействии уполномоченного по правам предпринимателей при президенте Бориса Титова.





В результате подробного изучения ситуации, прокурорам удалось выяснить, что далеко не все фигуранты этого списка пострадали от давления правоохранительных структур, а некоторые из них вообще не занимались предпринимательством. Один из таких лжебизнесменов, которым удалось втереться в доверие Бориса Титова, - ростовчанин Андрей Каковкин, профессиональный мошенник и «кидала»





Напомним читателям, что имя Андрея Каковкина стало широко известно в феврале, когда он якобы вернулся из-за границы, заручившись поддержкой бизнес-омбудсмена, но вскоре был задержан и отправлен под стражу. Эта история, случившаяся за несколько недель до президентских выборов, вызвала огромный резонанс, ведь Борис Титов на тот момент был одним из кандидатов в президенты и гарантировал помощь тем бизнесменам, которые подверглись необоснованному уголовному преследованию. Поэтому в дальнейшем Каковкина отпустили домой, а уголовное дело против него было на некоторое время прекращено. Напомним читателям, что имя Андрея Каковкина стало широко известно в феврале, когда он якобы вернулся из-за границы, заручившись поддержкой бизнес-омбудсмена, но вскоре был задержан и отправлен под стражу. Эта история, случившаяся за несколько недель до президентских выборов, вызвала огромный резонанс, ведь Борис Титов на тот момент был одним из кандидатов в президенты и гарантировал помощь тем бизнесменам, которые подверглись необоснованному уголовному преследованию. Поэтому в дальнейшем Каковкина отпустили домой, а уголовное дело против него было на некоторое время прекращено.





Многие из тех, кто убежден, что предпринимателей в России постоянно притесняют, вряд ли стали выяснять, кто же такой Андрей Каковкин и почему против него было возбуждено уголовное дело о присвоении крупной денежной суммы, которую он, по версии следствия, похитил. К тому же на его стороне был авторитет Бориса Титова, который заявил, что «на денежные средства Андрея Каковкина в день подачи заявления истцом органами предварительного следствия был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности».





Но вот те, кто пострадал от действий Каковкина, были искренне удивлены, увидев его имя в «лондонском списке» вместе с хорошо известными предпринимателями, такими как основатель «Евросети» Евгений Чичваркин или бывший акционер банка «Траст» Илья Юров. Каковкина нельзя сравнивать с перечисленными в списке бизнесменами, поскольку он не являлся и не является предпринимателем, а всего лишь занимался незаконным обналичиваем денежных средств через подконтрольные ему фирмы, заявил в письме на имя Бориса Титова адвокат Генрих Хачатуров, представляющий интересы потерпевших по делу Каковкина. «Каковкин ничего не сделал для процветания предпринимательства в Российской Федерации, он является обычным мошенником. Избежав уголовной ответственности, такие лица, как Каковкин, будут продолжать заниматься преступной деятельностью и подрывать задачи государственной экономической политики. При этом хотелось бы отметить, что и преступления совершенные Каковкиным, не относятся к преступлениям, совершенными в сфере предпринимательской деятельности», - говорится также в письме. На данный момент обращение адвоката Хачатурова принято аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ. Но вот те, кто пострадал от действий Каковкина, были искренне удивлены, увидев его имя в «лондонском списке» вместе с хорошо известными предпринимателями, такими как основатель «Евросети» Евгений Чичваркин или бывший акционер банка «Траст» Илья Юров. Каковкина нельзя сравнивать с перечисленными в списке бизнесменами, поскольку он не являлся и не является предпринимателем, а всего лишь занимался незаконным обналичиваем денежных средств через подконтрольные ему фирмы, заявил в письме на имя Бориса Титова адвокат Генрих Хачатуров, представляющий интересы потерпевших по делу Каковкина. «Каковкин ничего не сделал для процветания предпринимательства в Российской Федерации, он является обычным мошенником. Избежав уголовной ответственности, такие лица, как Каковкин, будут продолжать заниматься преступной деятельностью и подрывать задачи государственной экономической политики. При этом хотелось бы отметить, что и преступления совершенные Каковкиным, не относятся к преступлениям, совершенными в сфере предпринимательской деятельности», - говорится также в письме. На данный момент обращение адвоката Хачатурова принято аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ.





Немало вопросов возникло у общественности и по другим фигурантам «лондонского списка». Учитывая повышенный интерес к этой теме, Генпрокуратура РФ решила тщательно изучить материалы дел всех перечисленных в нем лиц и пришла к выводу, что ни в одном из 25 случаев не выявлено фактов незаконно возбужденного уголовного дела. «То есть мы согласились с позицией следствия, что уголовные дела были возбуждены на законных основаниях», - заявил недавно пресс-секретарь Генпрокуратуры России Александр Куренной.





Надзорные органы, подчеркивают в Генпрокуратуре, принципиально выступают в защиту предпринимателей, в том числе когда речь идет о силовом давлении. Не случайно генпрокурор РФ Юрий Чайка вскоре после появления «лондонского списка» одобрил идею амнистии для включенных в него бизнесменов. Но при детальном изучении «лондонского списка» прокуратурой выяснилось, что далеко не все беглые бизнесмены пострадали от ложных доносов или жестких действий правоохранителей, а некоторые из них в принципе не имеют никакого отношения к предпринимательству. Например, в нем почему-то оказался некто Виктор Ламаш, который с 2009 по 2012 год продал больше ста поддельных дипломов Российского университета дружбы народов. Или мурманский «бизнесмен» Владимир Зюзин, который похитил кредиты Сбербанка почти на 1 млрд рублей.





В этой же компании «ничего не предпринимающих предпринимателей» оказался и Андрей Каковкин, за которым также числятся невозвращенные кредиты крупным банкам, в связи с чем логично напрашивается вопрос, как он мог оказаться в Лондоне, ведь при наличии таких долгов из России его бы просто не выпустили. Еще в начале 2017 года Каковкин был объявлен в розыск судебными приставами в связи с тем, что он не собирался возвращать 400 тысяч долларов, которые он занял у частного лица, представившись специалистом по инвестициям с большими связями на федеральном уровне. Когда срок возврата денег прошел, кредитор обратился в суд, который обязал Каковкина вернуть долг с процентами, но Каковкин сначала проявлял неуважение к суду, не являясь в заседания, а затем и вовсе исчез.





К тому моменту он уже был фигурантом уголовного дела о мошенничестве, которое и упоминал Борис Титов, заявляя о необходимости освободить Каковкина из-под стражи. В начале 2015 года он вышел на руководство одного из крупных холдингов с предложением приобрести несколько подконтрольных ему юридических лиц, в том числе ООО «Дитис». Единственным учредителем этой организации выступал Александр Баскаков – водитель Каковкина. В середине 2015 года, в процессе совершения сделки, в «Дитисе» был назначен новый гендиректор, но собственником компании по-прежнему выступал Баскаков, поскольку по надуманным основаниям со стороны Каковкина оформление сделки по долям в уставном капитале постоянно откладывалось. А поскольку у Баскакова как учредителя был доступ к расчетному счету «Дитиса», Каковкин потребовал от него регулярно отслеживать поступления на него денег. Поэтому, когда на счет «Дитиса» было переведено более 30 млн рублей от одной из структур упомянутого холдинга, Каковкин тут же потребовал от Баскакова перечислить эти деньги на свою компанию ООО «Торговый дом "Гриф”». Пока Баскаков нёс в банк платёжку на 30 млн рублей, часть денег была списана со счёта по назначению платежа, поэтому мошенникам удалось похитить только 10 млн рублей.





В тот же день уже от самого Каковкина поступили платежные поручения о перечислении всей суммы со счета «Грифа» на счета физических лиц, одним из которых была его сестра, с целью последующего обналичивания. Однако после обращения холдинга в правоохранительные органы похищенная сумма была сразу же заблокирована на счете «Грифа», а в отношении Баскакова и Каковкина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Баскакова летом прошлого года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а дело против Каковкина было выделено в отделенное производство.





Где находился Каковкин вплоть до его появления в «лондонском списке», неизвестно. Согласно сведениям Погрануправления ФСБ по Ростовской области, границу России Каковкин не пересекал. Из его собственных показаний также следует, что за границей он не был, в Лондоне никогда не жил и даже не имеет загранпаспорта. На каких же тогда основаниях он вошел в "лондонский список"? Какое вообще отношение его деятельность имеет к бизнесу?





Но если бы Каковкин неведомым образом не попал в этот список, вряд ли бы история о том, как он обманул доверившихся ему бизнесменов, заинтересовала общественность – подобных эпизодов в практике российских правоохранительных органов сотни. Но попадание в число предпринимателей, за которых вступился сам президентский бизнес-омбудсмен, автоматически повысило шансы Каковкина на то, чтобы выйти сухим из воды. В августе дело против Каковкина, которое отделом полиции №3 УМВД России по Ростову-на-Дону, было прекращено. Но это решение вызвало недоумение прокуратуры. После отмены постановления о прекращении уголовного дела в отношении Каковкина заместитель прокурора Ростова-на-Дону Жаков в целях всестороннего и объективного расследования передал его в Следственную часть УМВД России по Ростову-на-Дону. В связи с этим и надзор за расследованием дела Каковкина теперь осуществляется не районной, а городской прокуратурой.





«К сожалению, по Каковкину сейчас другая ситуация: прокурор вдруг отменил решение о прекращении уголовного дела и у нас снова борьба начинается», — заявил в связи с этим Борис Титов, обратившись к заместителю генпрокурора РФ Андрею Кикотю с просьбой разобраться в ситуации. Как видим, прокуратура проделала немалую работу, только ее результаты вряд ли обрадуют деятелей типа Каковкина, которые рассчитывали, что «лондонский список» станет для них индульгенцией. Свои «пятнадцать минут» славы Каковкин и так уже получил – теперь остается надеяться, что следственные органы доведут до конца дело о мошенничестве и Каковкин отправится вслед за своим подельником Баскаковым.





Первая публикация - издание Московский Монитор



