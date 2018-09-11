В российских колониях готовят бараки для бизнесменов

ФСИН сообщила о готовности выделить в колониях специальные отдельные блоки для содержания в них бизнесменов, осужденных по экономическим статьям. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на бизнес-омбудсмена Бориса Титова.





Изначально чиновник предлагал вообще создать отдельные колонии для предпринимателей, однако ФСИН пока отказалась от такого варианта.





«Мы обращались во ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда заключенные по экономическим статьям сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО. Но это, с точки зрения ФСИН, сегодня невозможно — слишком большие инвестиции», - цитирует Титова агентство.





Вместо этого, как утверждает чиновник, в российских колониях будут созданы отдельные блоки и отсеки для предпринимателей, преступивших закон.





АПН следит за развитием событий.



