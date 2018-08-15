На экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина продолжают давить следователи

«Московский комсомолец» со ссылкой на Polit.ru . Бывший глава Нижнего Новгорода, экс-спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Сорокин переведен из СИЗО-2 в СИЗО-1, где условия содержания гораздо хуже. Об этом сегодня сообщает





Журналисты газеты внимательно следят за происходящим в деле опального экс-мэра. Ранее издание сообщало, что, по мнению адвокатов, следствие оказывает на него психологическое давление с целью ускорить процесс ознакомления с материалами дела. В частности, 19 июля О. Сорокин был переведен из СИЗО-2 в изолятор временного содержания, где нет условий для ознакомления с делом. После того, как адвокаты выразили свой протест в СМИ, это решение было отменено. Но уже 23 июля многие нижегородские информагентства со ссылкой на сайт ПОЛИТ.РУ сообщили, что следователь, осуществляющий расследование уголовного дела в отношении Олега Сорокина, готовится перевести обвиняемого из места содержания СИЗО-2 в СИЗО-1 на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Тогда адвокаты Олега Сорокина не исключали возможности его перевода, но указывали, что объективные основания для этого отсутствуют. Защитник Михаил Бурмистров высказывал предположение, что следствие желает оказать психологическое давление на О. Сорокина, чтобы он быстрее знакомился с материалами дела. Говорилось и о том, что перевод может быть осуществлен в отместку за то, что подследственный, добросовестно пользуясь своим правом на защиту, оспаривает решения следователя в суде.





Информацию о переводе в СИЗО-1 подтвердил адвокат экс-главы Нижнего Новгорода Игорь Нагорный: «В течение одного месяца Олегу Сорокину уже дважды меняли место содержания, переводя его с места на место, что, по моему убеждению, не может не сказаться на его психологическом состоянии. Такие действия со стороны следствия начались буквально сразу после вынесения Нижегородским районным судом города Нижнего Новгорода решения об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об ограничении обвиняемого во времени ознакомления с материалами уголовного дела».





«Защита расценивает вышеуказанные инициированные следствием действия как репрессивные по отношению к Сорокину и направленные на создание препятствий ему в ознакомлении и анализе материалов уголовного дела, - заключил адвокат. - Что, в свою очередь, лишает его возможности к подготовке активной защитительной позиции. Учитывая вышесказанное, есть основания полагать, что такие действия со стороны следствия являются способом оказания психологического давления на обвиняемого, имеющего целью сломить его волю к защите».





Не секрет, что следственные органы порой создают для обвиняемых условия, вынуждающие их отказаться от активной защитной позиции. Таким образом пытаются компенсировать слабую позицию следствия по делу. Так СМИ неоднократно писали о нарушениях, выявленных в СИЗО-1 и ужасающих условиях содержания арестованных в данном следственном изоляторе. Летом прошлого года за избиение до смерти заключенного были осуждены трое сотрудников этого учреждения. Преступление было совершено в декабре 2013 года. В апреле 2017 года в СИЗО-1 умер заключенный. Проведенная тогда проверка прокуратуры выявила многочисленные нарушения условий содержания, которые способствовали его гибели. В июле 2018 года юрист «Комитета против пыток» опубликовал в телеграм-канале ужасающие кадры камеры, расположенной в данном учреждении.







