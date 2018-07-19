Адвокаты: в отношении Сорокина применена психологическая пытка

Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин переведен из СИЗО в изолятор временного содержания. Об этом сообщил журналистам адвокат Михаил Бурмистров. Он также уточнил, что постановление о переводе его подзащитного из СИЗО-2 Кстовского района в ИВС, расположенный в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина, вынес 16 июля следователь по особо важным делам Евгений Лагунов.





«Законодатель четко говорит о том, что подсудимого можно переводить в ИВС, но в одном случае, - рассказал Михаил Бурмистров. – Статья 13 федерального закона от 15 июля 1995 года гласит, что лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений, могут переводиться в изолятор временного содержания, если их невозможно каждодневно доставлять для выполнения следственных действий или судебного рассмотрения дел».





Защитник убежден, что в случае с Олегом Сорокиным имеются все возможности доставки содержащегося под стражей из СИЗО-2 в Нижний Новгород. Адвокат напомнил в этой связи, что до сих пор в случае необходимости тех или иных действий Олега Сорокина неоднократно доставляли как в суд, так и к следователю, и журналисты не раз могли видеть его в суде.





«Поэтому перевод задуман только с одной целью – чтобы следователю было удобней добираться до места в Нижнем Новгороде, а не выезжать за 22 километра в область, чтобы ознакомить обвиняемого с материалами дела», - заявил Михаил Бурмистров.





«Если глубоко проанализировать такие действия следователя, то они являются незаконными, потому что они нарушают права нашего подзащитного. И в первую очередь, это выражается в изменении условий пребывания, - пояснил адвокат. – Если в следственном изоляторе, где находится Сорокин, есть кабинеты, где созданы все условия для нормальной работы с материалами следствия, то в ИВС таких условий не имеется. Вы только представьте – человеку дают том, для того, чтобы он читал и имел право делать выписки. Но в ИВС даже нет стола. Подсудимый вынужден читать материалы уголовного дела на коленке. Делать на коленке выписки очень тяжело, а в данном случае надо учитывать, что после покушения на его убийство в 2003 году Олегу Сорокину физически трудно это делать, это приносит ему страдания, связанные с сильными болями в позвоночнике. Кроме того, в изоляторе временного содержания сейчас производится ремонт, и общие условия содержания тоже ненормальны».





«Попытки следователя ускорить процесс не должны идти вразрез с интересами Сорокина и, самое главное, не должны создавать неблагоприятные условия для процесса ознакомления его с материалами дела. Естественно, если человек пишет на коленке, а не на столе, это не просто неудобно, но и занимает больше времени, и к сокращению сроков ознакомления не ведет», - объяснил адвокат.





«Учитывая то, что действия следователя нарушают права Сорокина, мы написали жалобы как в Генеральную прокуратуру, так и в Нижегородский районный суд, чтобы устранить это нарушение законности», - сказал Михаил Бурмистров.





«Вопрос о том, что Сорокин должен скорей знакомиться с материалами дела, совсем недавно уже был предметом обсуждения в Нижегородском районном суде, который не согласился с доводами следствия, ибо следствие само не создает нормальных условий для качественного ознакомления Олега Сорокина с материалами уголовного дела, - напомнил адвокат. – Мы, знакомясь вот уже второй месяц с этими материалами, до сих пор не имеем доступа к видео- и аудиозаписям, которые находятся в материалах уголовного дела и являются одними из самых существенных доказательств, на которые опирается следствие, предъявив обвинение нашему подзащитному».





В свою очередь адвокат Игорь Нагорный заявил, что «ставя обвиняемого в такие заведомо неудобные условия, исключающие полноценное осуществление обвиняемым своих законных прав, следователь, как государственное должностное лицо, фактически поставил его в унизительное положение, видимо, демонстрируя свое всевластие и превосходство. Таким образом он подвергнул Олега Сорокина запрещенному российским законодательством и международными конвенциями бесчеловечному обращению, направленному на ограничение его законных прав. Защита расценивает осуществленные в отношении Сорокина О.В. действия как применение следствием в отношении обвиняемого психологической пытки».





Напомним, что Олег Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года. Ему предъявлено обвинение по эпизодам 2004 и 2012 годов. В настоящее время следственные действия закончены, а Олег Сорокин и его адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела. 12 июля Нижегородский районный суд отказал следователю, просившему ограничить срок ознакомления обвиняемого и его защиты с материалами дела 1 августа. В ходе заседания было установлено, что Сорокин имел возможность всего 81 час знакомиться с документами, а его адвокаты смогли ознакомиться с 16-19 томами из более, чем 70 томов дела. На текущий момент срок содержания Олега Сорокина под стражей продлен до 2 августа.

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