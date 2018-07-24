Олег Сорокин может оказаться в одной камере с уголовниками

Евгений Лагунов, который ведет следствие и расследует дело бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, настаивает на его переводе в камеру СИЗО-1 к уголовникам. Об этом журналистам «Комсомольской правды»
сообщил адвокат подследственного Михаил Бурмистров.
Защитники бывшего мэра уверены, что этими действиями следствие оказывает давление на Сорокина.
- Мы убеждены, что Лагунов желает оказать психологическое давление на Сорокина, чтобы он быстрее ознакомился с материалами дела. Кроме того, следователь создает более тяжелые условия содержания для нашего подзащитного в отместку за то, что тот добросовестно пользуется своим правом на защиту, - пояснил Бурмистров.
Он пояснил, что Лагунов неоднократно рекомендовал Сорокину и его адвокатам быстрее завершить процесс ознакомления с документами.
- Он даже пытался через суд ограничить Сорокина в этом. Следователь убежден, что мы преднамеренно затягиваем процесс ознакомления, - сказал адвокат.
Однако суд оказал Лагунову в его ходатайстве.
- Мы будем добиваться нормальных условий для ознакомления с материалами дела и воспользуемся правом, которое дано законом, на подготовку к судебному процессу, - завершил Бурмистров.
Напомним, экс-зампред Заксобрания Нижегородской области и бывший мэр Нижнего Новгорода был задержан в декабре прошлого года. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере от бизнесмена Мансура Садекова. Это дело расследовалось в 2013 году. По версии следствия, Олег Сорокин предложил своему знакомому передать 1 миллион долларов США генеральному директору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на участок.
В июне этого года суд продлил ему срок нахождения в СИЗО до 2 августа.