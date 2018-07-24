 

Олег Сорокин может оказаться в одной камере с уголовниками

Евгений Лагунов, который ведет следствие и расследует дело бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, настаивает на его переводе в камеру СИЗО-1 к уголовникам. Об этом журналистам «Комсомольской правды» сообщил адвокат подследственного Михаил Бурмистров.

Защитники бывшего мэра уверены, что этими действиями следствие оказывает давление на Сорокина.

- Мы убеждены, что Лагунов желает оказать психологическое давление на Сорокина, чтобы он быстрее ознакомился с материалами дела. Кроме того, следователь создает более тяжелые условия содержания для нашего подзащитного в отместку за то, что тот добросовестно пользуется своим правом на защиту, - пояснил Бурмистров.

Он пояснил, что Лагунов неоднократно рекомендовал Сорокину и его адвокатам быстрее завершить процесс ознакомления с документами.

- Он даже пытался через суд ограничить Сорокина в этом. Следователь убежден, что мы преднамеренно затягиваем процесс ознакомления, - сказал адвокат.

Однако суд оказал Лагунову в его ходатайстве.

- Мы будем добиваться нормальных условий для ознакомления с материалами дела и воспользуемся правом, которое дано законом, на подготовку к судебному процессу, - завершил Бурмистров.

Напомним, экс-зампред Заксобрания Нижегородской области и бывший мэр Нижнего Новгорода был задержан в декабре прошлого года. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере от бизнесмена Мансура Садекова. Это дело расследовалось в 2013 году. По версии следствия, Олег Сорокин предложил своему знакомому передать 1 миллион долларов США генеральному директору застройщика за отзыв жалоб и дальнейших претензий на участок.

В июне этого года суд продлил ему срок нахождения в СИЗО до 2 августа.
 
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