Кущевская полиция «крышует» мафиозный беспредел в регионе





Как выяснили журналисты издания, Коноваленко фактически открыто выступил против законных действий Следственных управлений СК РФ по Ростовской области и Краснодарскому краю, которые расследуют уголовные дела в отношении бывшего активного члена банды Цапков криминального бизнесмена Федора Стрельцова, более известного как Федя Обнал. Уже более месяца подручные находящегося в розыске Стрельцова безнаказанно занимаются открытым изъятием и сбытом урожая на сумму более 400 млн рублей, который был арестован в рамках уголовных дел против Стрельцова и его сообщников.



В самое горячее время в году многострадальная станица Кущевская вновь стала территорией беззакония, где открыто правит бал недобитая группировка Стрельцова, пополнившаяся крепкими парнями из республик Северного Кавказа, которым Стрельцов «отдал» Кущевскую взамен за свое «спасение». Похоже, ответственность за беззаконие лежит на отделе полиции по Кущевскому району во главе с Николаем Коноваленко, который не предпринял никаких усилий, чтобы навести порядок на вверенной ему территории. И это, вероятно, не удивительно, потому что Коноваленко – давний друг и компаньон Стрельцова, а эти граждане никак не желают, чтобы арестованный урожай на сумму сотни миллионов рублей был отправлен на ответственное хранение в интересах потерпевших, а не в их карманы.



28 июня в администрации Кущевского района было проведено совещание с представителями ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю и краевой администрации, на котором чиновники заслушали представителя АО «Маяк» и убедились в наличии процессуальных оснований у потерпевшего по уголовному делу АО «Маяк» осуществить хранение арестованного урожая и его уборки силами ООО «Импульс» в рамках уголовного дела в отношении криминального кущевского бизнесмена Федора Стрельцова по кличке Федя Обнал.



Работы по уборке арестованного урожая силами ООО «Импульс» начались только после того, как официальные представители ГУ МВД по Краснодарскому краю, краевые и районные власти детально разобрались в процессуальных основаниях, которые в рамках уголовного дела имелись у АО «Маяк», а также в том, что за счет ООО «Импульс» по просьбе АО «Маяк» участникам общедолевой собственности, у которых АО «Маяк» арендует землю, стала выплачиваться арендная плата.



Однако, проигнорировав краевые власти и мнение представителей ГУ МВД по Краснодарскому краю, 29 июня на земельные участки АО «Маяк», где находился арестованный урожай, по указанию исполнительного директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Георгия Родионова, давнего компаньона Стрельцова (который скрывается за рубежом), прибыли транспортные средства указанной организации и заблокировали движение комбайнов и грузовых автомобилей ООО «Импульс», осуществлявших законную уборку арестованной озимой пшеницы по постановлению следователя. Одновременно на эти же поля прибыли комбайны и грузовые автомобили, возглавляемые сообщниками Стрельцова - начальником охраны «Агрокомплекса Кущевского» Кутовым и управляющим Антоняком, при сопровождении этнической преступной группировки. Они приступили к уборке озимой пшеницы, находящейся под арестом и ответственным хранением у конкурсного управляющего АО «Маяк» Хасанова, и ее вывозу на зерноток на хуторе Полтавском Кущевского района, который контролировала эта «бригада».



Все эти лица прекрасно знали, что урожай арестован решением суда и ответственным за его хранение назначен арбитражный управляющий «Маяка». Об этом говорилось и на совещании с участием представителей краевой власти и ГУВД по Краснодарскому краю, которое состоялось накануне в администрации Кущевского района. Но это не помешало подручным Стрельцова подогнать на поля «Маяка» собственные комбайны и начать незаконную уборку арестованного урожая. Одновременно по Кущевской поползли слухи, распространяемые по указанию скрывающегося за границей Стрельцова, что «Маяк» не будет рассчитываться с пайщиками – обычными жителями Кущевской. Провокаторы подговаривали станичников всячески препятствовать законным мерам по сохранности арестованного урожая, вплоть до перекрытия федеральной трассы, проходящей через станицу.



Имена представителей «Агрокомплекса Кущевский», которые открыто дестабилизировали общественный порядок в станице и попытались захватить арестованное имущество, хорошо известны – это сам Стрельцов, находящийся в розыске, его исполнительный директор Родионов, его юрист Хмельницкий, начальник охраны Кутовой, управляющий Антоняк, финансовый директор Гарькуша. В качестве группы силовой поддержки Стрельцов, командуя своими подручными из-за рубежа, привлек бойцов под видом «гостей» из кавказских республик, которые блокировали транспорт «Маяка» и «Импульса», угрожая его водителям расправой на месте и посылая куда подальше местных полицейских.



Положившись на горячих «кавказских парней», ничего общего не имеющих с законопослушными жителями нашего многонационального Кавказа, Стрельцов, очевидно, не без влияния своих зарубежных кураторов, задумал еще и разыграть карту «межнациональной напряженности» в Кущевском районе, открыто игнорируя законные судебные и следственные решения. Через несколько дней противостояние законным следственным действиям по вывозу к месту хранения арестованного зерна продолжилось уже на территории зернотока хутора Полтавского, где находилось арестованное следствием зерно. К 24 июля количество «кавказцев», открыто противопоставивших себя следственным органам и судебным решениям, возросло уже до примерно пятидесяти человек, а поддержка к ним все прибывала и прибывала.



В момент кульминации противостояния законным следственным действиям эти люди, прикрываясь своими «связями» на Кавказе, вели себя крайне агрессивно, заявляли, что арестованная пшеница уже продана их фирмам, выражали угрозы физической расправы тем, кто посмеет вывести зерно, не стесняясь всего личного состава Кущевской полиции во главе с полковником Коноваленко, прибывших к месту массового конфликта. Сам Коноваленко все это время прятался за спиной своих подчиненных, которые, видимо по его указанию, не вмешивались в происходящее, оставив хранителей арестованного имущества один на один с зарвавшимися криминалитетом, который пытался завладеть арестованным зерном.



Все это время начальник ОМВД по Кущевскому району Коноваленко лихорадочно докладывал своему вышестоящему руководству, что обстановка в районе у него под контролем и речь идет о некоем «хозяйственном» споре, подразумевая, очевидно, законные действия Следственного комитета России и «стрельцовев». В результате полнейшего бездействия начальника Кущевской полиции Коноваленко конституционный порядок в районе пришлось восстанавливать силами ГУ МВД по Краснодарскому краю. Для того, чтобы «отрезвить» начальника кущевской полиции, краевой главк был вынужден прислать три машины ОМОНа с автоматами. Но обо всем по порядку.



Необходимая предыстория



Для того, чтобы понять, откуда растут ноги у этого сюжета, стоить вернуться в Кущевскую всего на восемь лет назад. К концу прошлого десятилетия в Кущевском районе на севере Краснодарского края практически открыто действовало организованное преступное сообщество (ОПС), которое возглавляли Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз и Федор Стрельцов. Экономической основой банды были примерно три десятка сельскохозяйственных предприятий, бизнес которых был построен на мошеннических схемах с кредитами краснодарского регионального филиала Россельхозбанка. Члены ОПС пользовались покровительством отдельных представителей краевой власти, имели коррумпированные связи в краевом главке МВД, прокуратуре и судейском корпусе, часть участником банды являлись депутатами местных советов.



Бывший сотрудник правоохранительных органов Федор Стрельцов выступал доверенным лицом Сергея Цапка в управлении подконтрольными преступному сообществу предприятиями. В его функции входило отмывание денежных средств, полученных преступным путем, за что Стрельцов получил в банде кличку «Федя Обнал». Хозяйственными задачами также занимались доверенные лица руководства банды Георгий Копыт и Геннадий Родионов, о которых еще будет сказано ниже.



4 ноября 2010 года банда Цапка совершила в Кущевской массовое убийство 12 человек, включая женщин и детей.



Основная часть участников цапковской группировки была вскоре арестована, но Федор Стрельцов, не принимавший личного участия в убийстве, смог избежать уголовного преследования. После того, как некоторые члены банды, включая Сергея Цапка, умерли в заключении, а другие, например, Вячеслав Цеповяз, были приговорены к длительным срокам, основные активы ОПС перешли под контроль Стрельцова. Так «Федя Обнал» унаследовал банду, о чем ему в письме из СИЗО незадолго до смерти напомнил Сергей Цапок.



Пока Стрельцов «терялся» от следственных органов, осенью 2011 года цапковское ООО «Артекс-Агро» лишилось права аренды земли, которое оно арендовало у пайщиков. Бывшие колхозники с облегчением избавились от управленцев-бандитов, после чего земля по решению пайщиков была официально передана в долгосрочную аренду до 2027 года новому кущевскому предприятию АО «Маяк». Однако такой поворот событий категорически не устраивал Стрельцова. Снова объявившись в Кущевской, он предъявил претензии на эту землю, заявив представителям «Маяка», что только он является наследником цапковской «империи», и пообещав крупные неприятности строптивцам.



Чтобы не допустить изъятия Стрельцовым земли у АО «Маяк», акционер этой компании Борис Гурдисов учредил новое предприятие ООО «Аргус», куда перевел на постоянной основе всех 117 работников «Маяка», а также передал ему в обработку землю, которая находилась в аренде АО «Маяк». Однако и эти меры не остановили Стрельцова. С помощью своего административного ресурса, он мошенническим путем перевел права аренды всей земли АО «Маяк» на своего сообщника Дмитрия Тищаева и специально созданное для этих целей ООО «Агрокомплекс Кущевский», единственным участником которого стал сам Стрельцов. В 2014 году весь урожай ООО «Аргус», выращенный на землях АО «Маяк» на сумму более 160 млн рублей, был открыто, на виду у правоохранительных органов похищен Стрельцовым, его сообщником Павлом Погосяном и бывшим юристом Цапка Андреем Карпенко. Это привело к банкротству ООО «Аргус», утрате сельскохозяйственной техники, невыплате зарплаты сотрудникам и неуплате налогов.



А чтобы заставить Гурдисова замолчать, местные правоохранители, видимо по указанию Стрельцова, возбудили несколько уголовных дел против самого Бориса Гурдисова и его родственников, упрятав его супругу Викторию Лесную в колонию на 8 лет.



В дальнейшем именно на похищенной у АО «Маяк» земле Стрельцов и его давние сообщники Копыт, Родионов, Карпенко и другие лица организовали сомнительный бизнес, используя фирмы-однодневки для реализации сельскохозяйственной продукции и хищения НДС. Всего за период с 2014 по 2017 годы, вероятно под покровительством этого «бизнеса» в лице представителей ОМВД по Кущевскому району, было «отмыто» более 4 млрд рублей.



Весной 2015 года для получения полного контроля за земельными активами АО «Маяк» Стрельцов с помощью бывшего юриста Сергея Цапка Карпенко организовал хищение 50% акций АО «Маяк» у Бориса Гурдисова. После этого «позаимствованные» акции перешли в собственность Владимира Колесника – брата скандально известной экс-судьи Светланы Мартыновой, которую сейчас судят в Ростове-на-Дону за мошенничество с бывшими землями Цапков. Сам Колесник, инвалид первой группы, был, похоже, подставным лицом, принимавшим решения по указанию Стрельцова. Именно так в июне 2015 года у АО «Маяк» появился новый директор Виталий Кошенок – по совместительству муж двоюродной сестры Стрельцова, ранее длительное время отвечавший за вопросы безопасности в предприятиях, подконтрольных Феде Обналу.



При вступлении Кошенка в должность директора АО «Маяк» предприятие располагало активами на сумму 150 млн рублей, включая право аренды 9 земельных участков площадью 6000 га до 2027 года, урожай на сумму 62 млн рублей и незавершенное производство (будущий урожай) на сумму 37 млн рублей. Иными словами, «Маяк» имел возможность заниматься сельхозпроизводством, обеспечивать арендные платежи собственникам земельных паев, платить налоги и т.д. Однако Кошенок в ущерб предприятию сразу же после своего назначения гендиректором стал его банкротить, выводя активы «Маяка» в интересах Стрельцова и его фирмы «Агрокомплекс Кущевский». В 2015-2016 годах Кошенок фактически безвозмездно передал в пользование ООО «Агрокомплекс Кущевский» земли АО «Маяк» общей площадью 6000 га, одновременно обанкротив предприятие, в чем и была цель его назначения директором по замыслу Стрельцова.



Неотвратимая встреча с правосудием



По состоянию на 2017 год ООО «Агрокомплекс Кущевский» обрабатывало около 14 тысяч га земли, которую Стрельцов и его сообщники Карпенко, Карповская, Родионов, Копыт, Гарькуша, Тищаев, Антонецкий и Криштопа и др. получили мошенническим путем. Одновременно Стрельцов вместе с финансовым директором его фирмы Еленой Гарькушей, юристом Карповской и Карпенко, продолжали заниматься отмыванием денежных средств, захватом имущества граждан и организаций. Покровительствовал начальник ОМВД по Кущевскому району Николай Коноваленко, а на побегушках у Стрельцова был сотрудник местного БЭПа Денис Колпиков. Фактически именно Коноваленко стал тем полицейским, кто вырастил в районе новую "бригаду", не сделав никаких выводов из Кущевской трагедии.



Но Стрельцов, полагаясь на того же Коноваленко и других своих чиновных друзей, глубоко заблуждался, думая, что его преступная деятельность останется безнаказанной. Уже в сентябре прошлого года Следственным управлением СК России по Ростовской области было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Виталия Кошенка, который довел до банкротства АО «Маяк». Этому предшествовало обращение в СК по Краснодарскому краю конкурсного управляющего «Маяка» Хасанова, на основании которого была проведена проверка, после чего в связи с межрегиональным характером преступной деятельности банды Стрельцова, его сообщнику Виталию Кошенку было предъявлено обвинение в преступлении и экс-директор был арестован.



Также по факту хищения урожая АО «Маяк было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Копыта и еще одного доверенного лица Стрельцова – его водителя Сергея Криштопы. Затем фигурантами уголовных дел по ч.2 ст.201 УК РФ, возбужденных Следственным управлением Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, стали также двоюродный брат Стрельцова Антонецкий непосредственный участник хищения земель «Маяка» Тищаев.



Наконец, в апреле было возбуждено уголовное дело в отношении самого Стрельцова по заявлению директора ростовского ООО «Агрохим-Авиа» Алексея Лагошина, у которого Стрельцов обычным для себя путем украл продукцию на 33 млн рублей.



Все указанные дела были соединены в одно производство и переданы для расследования в СУ СК РФ по Ростовской области. Стрельцову, а также Тищаеву удалось скрыться от следствия - сейчас они находятся в розыске. Остальным подельникам повезло меньше: Копыт находится под домашнем арестом, Кошенок, Криштопа и Антонецкий были арестованы, они содержатся в СИЗО Ростова-на-Дону. Такая же судьба ждет его финансового директора Елену Гарькушу, которая десять лет назад отличилась в хищении денежных средств Сбербанка, кредитуя цапковских бандитов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении всех перечисленных лиц уголовного дела по ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества).



Не забыли в прокуратуре Красноларского края и «подвиги» Стрельцова в связи с его участием в банде Цапка: когда Стрельцов вместе с Цапком и Цеповязом присвоили имущество кущевского предпринимателя Николая Гордика и членов его семьи. Дело, которое лежало без движения 10 лет, по прямому указанию прокурора края Сергея Табельского было реанимировано, и следственным отделом по Кущевскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю в отношении Стрельцова в начале года возбуждено уголовное дело по ст.163 УК РФ (вымогательство) в связи с событиями 2008 года. «Имидж» успешного кущевского предпринимателя и мецената Феди Обнала растаял как дым в один миг.



Также начата доследственная проверка по заявлению семьи Дзюба, у которой Стрельцов, Цапок и Цеповяз мошенническим путем в 2008 году забрали предприятие ООО «Север Кубани» и его активы. В работе у следователей СК находятся заявления еще двух предпринимателей - Сергея Холмового и Валерия Дорошенко, у которых та же троица отняла бизнес, угрожая физической расправой.



Вот такая «картина маслом». Еще недавно бывший цапковский бандит Федя Стрельцов - Обнал считал себя полноправным хозяином Кущевской, но теперь ему приходится скрываться за границей, потому что на родине его примут только в наручниках. Но Стрельцову нельзя отказать в творческом начале – даже находясь в розыске, он постоянно напоминает о себе в Кущевской самыми неожиданными способами, в чем ему, похоже, «помогает» главный полицейский района Николай Коноваленко.



Грабеж средь бела дня



Помимо признания потерпевшими в рамках уголовных дел против Стрельцова и компании, АО «Маяк», ООО «Маяк» и ООО «Агрохим-Авиа» выступают гражданскими истцами – общая сумма ущерба для этих организаций от действий Стрельцова и его сообщников составляет 500 млн рублей. В рамках обеспечения соответствующих гражданских исков Ленинским районным судом Ростова-на-Дону по ходатайству Следственного комитета были наложены аресты на имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» – неубранный урожай сельскохозяйственных культур на территории Кущевского района, выращенный как на 9 земельных участках АО «Маяк», так и на остальных земельных участках, которые использует ООО «Агрокомплекс Кущевский». Также суд запретил Стрельову распоряжаться этим имуществом, передав его на ответственное хранение его директору Родионову. Ах, как опрометчиво это было сделано!



В связи с неправомерными действиями, совершаемыми представителями ООО «Агрокомплекс Кущевский», представители «Маяка» и «Импульса» сразу же обратились в отдел МВД РФ по Кущевскому району с заявлениями о признаках преступлений. Однако прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа не приняла мер по пресечению совершаемого преступления по вывозу арестованного имущества с полей АО «Маяк».



Бездействие должностных лиц ОМВД РФ по Кущевскому району длилось целых пять дней, вплоть до окончания уборки арестованного урожая на землях АО «Маяк», что дало возможность злоумышленникам незаконно вывести с полей АО «Маяк» арестованное зерно. Для пресечения неправомерных действий представители «Маяка» за это время регулярно обращались с заявлениями о преступлениях не только в райотдел полиции, но и по телефону к дежурному ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю и на сайт краевого главка. Однако никаких мер, направленных на пресечение совершаемого преступления, руководством ОМВД РФ по Кущевскому району принято не было. В результате с 30 июня по 3 июля под руководством Родионова с полей АО «Маяк» площадью 1000 га была вывезена арестованная пшеница в объеме 6 706 тонн стоимостью более 65 млн рублей.



Через несколько дней эта история получила продолжение. После того, как сотрудники «Агрокомплекса Кущевского» провели уборку арестованного урожая на подконтрольных им полях, судом был наложен арест на собранную пшеницу, помещенную ООО «Агрокомплекс Кущевский» в хранилище в поселке Комсомольском Кущевского района. Обязанность по ее хранению следователь возложил на все того же исполнительного директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Родионова. Однако, невзирая на эти требования, Родионов при содействии и.о. директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Хмельницкого начал незаконно вывозить арестованную пшеницу и продавать её третьим лицам. Как и ранее, была привлечена группа силовой поддержки из кавказцев, которые заставляли водителей грузовиков осуществлять погрузку и вывоз арестованной пшеницы, несмотря на присутствие представителей полиции и новые обращения представителей АО «Маяк» о преступлениях.



Всего за несколько дней, с 8 по 17 июля, Родионов и Хмельницкий реализовали более 6 600 тонн пшеницы, находящейся под арестом, стоимостью около 66 млн рублей, а полученные денежные средства поделили между собой.



Одновременно, начиная с 18 июля, те же лица с использованием транспортных средств и техники ООО «Агрокомплекс Кущевский» заблокировали на поле 11 комбайнов ООО «Импульс», направленных на уборку нута, также находящегося под арестом. Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела МВД по Кущевскому району никаких мер по пресечению совершаемого преступления вновь не приняли. Блокирование комбайнов продолжалось до 25 июля, пока ввиду бездействия полицейских технику ООО «Импульс» самостоятельно не разблокировал представитель АО «Маяк».



20 июля по согласованию со следователем из зернохранилища, расположенного в хуторе Полтавском Кущевского района, куда была вывезена похищенная арестованная пшеница, была начата перевозка озимой пшеницы, находящейся под арестом, к месту ее хранения в ООО «Зерно» в станице Каневской. Вместо Родионова, который злостно нарушал обязательства по хранению зерна, следователь официально поручил его хранение и вывоз третьему лицу – гражданину Потапенко. Но в дело вновь вмешались гости с Кавказа во главе с Хмельницким – на сей раз их было уже около полусотни. Они заблокировали движение с зерном, а затем с применением физического насилия остановили два КАМАЗа с пшеницей, отъехавших от склада. Их водители были вытащены из кабин, борта кузовов открыты, часть зерна оказалась высыпана на землю, несмотря на присутствие рядом с зернотоком сотрудников полиции Кущевского района. Никаких мер к зарвавшимся «кущевцам» принято не было, и они снова перекочевали в свой лагерь вблизи с зернотоком с арестованным зерном, лузгая семечки в компании с членами следственно-оперативной группы, вызванной по заявлению ответственного хранителя зерна.

Кампания по уборке зерновых в Краснодарском крае уже завершена, но ее главными «героями» уже сейчас можно считать Кущевский район и, похоже, лично начальника местной полиции полковника Николая Коноваленко. Об этом в своем расследовании сообщает Московский Монитор Как выяснили журналисты издания, Коноваленко фактически открыто выступил против законных действий Следственных управлений СК РФ по Ростовской области и Краснодарскому краю, которые расследуют уголовные дела в отношении бывшего активного члена банды Цапков криминального бизнесмена Федора Стрельцова, более известного как Федя Обнал. Уже более месяца подручные находящегося в розыске Стрельцова безнаказанно занимаются открытым изъятием и сбытом урожая на сумму более 400 млн рублей, который был арестован в рамках уголовных дел против Стрельцова и его сообщников.В самое горячее время в году многострадальная станица Кущевская вновь стала территорией беззакония, где открыто правит бал недобитая группировка Стрельцова, пополнившаяся крепкими парнями из республик Северного Кавказа, которым Стрельцов «отдал» Кущевскую взамен за свое «спасение». Похоже, ответственность за беззаконие лежит на отделе полиции по Кущевскому району во главе с Николаем Коноваленко, который не предпринял никаких усилий, чтобы навести порядок на вверенной ему территории. И это, вероятно, не удивительно, потому что Коноваленко – давний друг и компаньон Стрельцова, а эти граждане никак не желают, чтобы арестованный урожай на сумму сотни миллионов рублей был отправлен на ответственное хранение в интересах потерпевших, а не в их карманы.28 июня в администрации Кущевского района было проведено совещание с представителями ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю и краевой администрации, на котором чиновники заслушали представителя АО «Маяк» и убедились в наличии процессуальных оснований у потерпевшего по уголовному делу АО «Маяк» осуществить хранение арестованного урожая и его уборки силами ООО «Импульс» в рамках уголовного дела в отношении криминального кущевского бизнесмена Федора Стрельцова по кличке Федя Обнал.Работы по уборке арестованного урожая силами ООО «Импульс» начались только после того, как официальные представители ГУ МВД по Краснодарскому краю, краевые и районные власти детально разобрались в процессуальных основаниях, которые в рамках уголовного дела имелись у АО «Маяк», а также в том, что за счет ООО «Импульс» по просьбе АО «Маяк» участникам общедолевой собственности, у которых АО «Маяк» арендует землю, стала выплачиваться арендная плата.Однако, проигнорировав краевые власти и мнение представителей ГУ МВД по Краснодарскому краю, 29 июня на земельные участки АО «Маяк», где находился арестованный урожай, по указанию исполнительного директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Георгия Родионова, давнего компаньона Стрельцова (который скрывается за рубежом), прибыли транспортные средства указанной организации и заблокировали движение комбайнов и грузовых автомобилей ООО «Импульс», осуществлявших законную уборку арестованной озимой пшеницы по постановлению следователя. Одновременно на эти же поля прибыли комбайны и грузовые автомобили, возглавляемые сообщниками Стрельцова - начальником охраны «Агрокомплекса Кущевского» Кутовым и управляющим Антоняком, при сопровождении этнической преступной группировки. Они приступили к уборке озимой пшеницы, находящейся под арестом и ответственным хранением у конкурсного управляющего АО «Маяк» Хасанова, и ее вывозу на зерноток на хуторе Полтавском Кущевского района, который контролировала эта «бригада».Все эти лица прекрасно знали, что урожай арестован решением суда и ответственным за его хранение назначен арбитражный управляющий «Маяка». Об этом говорилось и на совещании с участием представителей краевой власти и ГУВД по Краснодарскому краю, которое состоялось накануне в администрации Кущевского района. Но это не помешало подручным Стрельцова подогнать на поля «Маяка» собственные комбайны и начать незаконную уборку арестованного урожая. Одновременно по Кущевской поползли слухи, распространяемые по указанию скрывающегося за границей Стрельцова, что «Маяк» не будет рассчитываться с пайщиками – обычными жителями Кущевской. Провокаторы подговаривали станичников всячески препятствовать законным мерам по сохранности арестованного урожая, вплоть до перекрытия федеральной трассы, проходящей через станицу.Имена представителей «Агрокомплекса Кущевский», которые открыто дестабилизировали общественный порядок в станице и попытались захватить арестованное имущество, хорошо известны – это сам Стрельцов, находящийся в розыске, его исполнительный директор Родионов, его юрист Хмельницкий, начальник охраны Кутовой, управляющий Антоняк, финансовый директор Гарькуша. В качестве группы силовой поддержки Стрельцов, командуя своими подручными из-за рубежа, привлек бойцов под видом «гостей» из кавказских республик, которые блокировали транспорт «Маяка» и «Импульса», угрожая его водителям расправой на месте и посылая куда подальше местных полицейских.Положившись на горячих «кавказских парней», ничего общего не имеющих с законопослушными жителями нашего многонационального Кавказа, Стрельцов, очевидно, не без влияния своих зарубежных кураторов, задумал еще и разыграть карту «межнациональной напряженности» в Кущевском районе, открыто игнорируя законные судебные и следственные решения. Через несколько дней противостояние законным следственным действиям по вывозу к месту хранения арестованного зерна продолжилось уже на территории зернотока хутора Полтавского, где находилось арестованное следствием зерно. К 24 июля количество «кавказцев», открыто противопоставивших себя следственным органам и судебным решениям, возросло уже до примерно пятидесяти человек, а поддержка к ним все прибывала и прибывала.В момент кульминации противостояния законным следственным действиям эти люди, прикрываясь своими «связями» на Кавказе, вели себя крайне агрессивно, заявляли, что арестованная пшеница уже продана их фирмам, выражали угрозы физической расправы тем, кто посмеет вывести зерно, не стесняясь всего личного состава Кущевской полиции во главе с полковником Коноваленко, прибывших к месту массового конфликта. Сам Коноваленко все это время прятался за спиной своих подчиненных, которые, видимо по его указанию, не вмешивались в происходящее, оставив хранителей арестованного имущества один на один с зарвавшимися криминалитетом, который пытался завладеть арестованным зерном.Все это время начальник ОМВД по Кущевскому району Коноваленко лихорадочно докладывал своему вышестоящему руководству, что обстановка в районе у него под контролем и речь идет о некоем «хозяйственном» споре, подразумевая, очевидно, законные действия Следственного комитета России и «стрельцовев». В результате полнейшего бездействия начальника Кущевской полиции Коноваленко конституционный порядок в районе пришлось восстанавливать силами ГУ МВД по Краснодарскому краю. Для того, чтобы «отрезвить» начальника кущевской полиции, краевой главк был вынужден прислать три машины ОМОНа с автоматами. Но обо всем по порядку.Для того, чтобы понять, откуда растут ноги у этого сюжета, стоить вернуться в Кущевскую всего на восемь лет назад. К концу прошлого десятилетия в Кущевском районе на севере Краснодарского края практически открыто действовало организованное преступное сообщество (ОПС), которое возглавляли Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз и Федор Стрельцов. Экономической основой банды были примерно три десятка сельскохозяйственных предприятий, бизнес которых был построен на мошеннических схемах с кредитами краснодарского регионального филиала Россельхозбанка. Члены ОПС пользовались покровительством отдельных представителей краевой власти, имели коррумпированные связи в краевом главке МВД, прокуратуре и судейском корпусе, часть участником банды являлись депутатами местных советов.Бывший сотрудник правоохранительных органов Федор Стрельцов выступал доверенным лицом Сергея Цапка в управлении подконтрольными преступному сообществу предприятиями. В его функции входило отмывание денежных средств, полученных преступным путем, за что Стрельцов получил в банде кличку «Федя Обнал». Хозяйственными задачами также занимались доверенные лица руководства банды Георгий Копыт и Геннадий Родионов, о которых еще будет сказано ниже.4 ноября 2010 года банда Цапка совершила в Кущевской массовое убийство 12 человек, включая женщин и детей.Основная часть участников цапковской группировки была вскоре арестована, но Федор Стрельцов, не принимавший личного участия в убийстве, смог избежать уголовного преследования. После того, как некоторые члены банды, включая Сергея Цапка, умерли в заключении, а другие, например, Вячеслав Цеповяз, были приговорены к длительным срокам, основные активы ОПС перешли под контроль Стрельцова. Так «Федя Обнал» унаследовал банду, о чем ему в письме из СИЗО незадолго до смерти напомнил Сергей Цапок.Пока Стрельцов «терялся» от следственных органов, осенью 2011 года цапковское ООО «Артекс-Агро» лишилось права аренды земли, которое оно арендовало у пайщиков. Бывшие колхозники с облегчением избавились от управленцев-бандитов, после чего земля по решению пайщиков была официально передана в долгосрочную аренду до 2027 года новому кущевскому предприятию АО «Маяк». Однако такой поворот событий категорически не устраивал Стрельцова. Снова объявившись в Кущевской, он предъявил претензии на эту землю, заявив представителям «Маяка», что только он является наследником цапковской «империи», и пообещав крупные неприятности строптивцам.Чтобы не допустить изъятия Стрельцовым земли у АО «Маяк», акционер этой компании Борис Гурдисов учредил новое предприятие ООО «Аргус», куда перевел на постоянной основе всех 117 работников «Маяка», а также передал ему в обработку землю, которая находилась в аренде АО «Маяк». Однако и эти меры не остановили Стрельцова. С помощью своего административного ресурса, он мошенническим путем перевел права аренды всей земли АО «Маяк» на своего сообщника Дмитрия Тищаева и специально созданное для этих целей ООО «Агрокомплекс Кущевский», единственным участником которого стал сам Стрельцов. В 2014 году весь урожай ООО «Аргус», выращенный на землях АО «Маяк» на сумму более 160 млн рублей, был открыто, на виду у правоохранительных органов похищен Стрельцовым, его сообщником Павлом Погосяном и бывшим юристом Цапка Андреем Карпенко. Это привело к банкротству ООО «Аргус», утрате сельскохозяйственной техники, невыплате зарплаты сотрудникам и неуплате налогов.А чтобы заставить Гурдисова замолчать, местные правоохранители, видимо по указанию Стрельцова, возбудили несколько уголовных дел против самого Бориса Гурдисова и его родственников, упрятав его супругу Викторию Лесную в колонию на 8 лет.В дальнейшем именно на похищенной у АО «Маяк» земле Стрельцов и его давние сообщники Копыт, Родионов, Карпенко и другие лица организовали сомнительный бизнес, используя фирмы-однодневки для реализации сельскохозяйственной продукции и хищения НДС. Всего за период с 2014 по 2017 годы, вероятно под покровительством этого «бизнеса» в лице представителей ОМВД по Кущевскому району, было «отмыто» более 4 млрд рублей.Весной 2015 года для получения полного контроля за земельными активами АО «Маяк» Стрельцов с помощью бывшего юриста Сергея Цапка Карпенко организовал хищение 50% акций АО «Маяк» у Бориса Гурдисова. После этого «позаимствованные» акции перешли в собственность Владимира Колесника – брата скандально известной экс-судьи Светланы Мартыновой, которую сейчас судят в Ростове-на-Дону за мошенничество с бывшими землями Цапков. Сам Колесник, инвалид первой группы, был, похоже, подставным лицом, принимавшим решения по указанию Стрельцова. Именно так в июне 2015 года у АО «Маяк» появился новый директор Виталий Кошенок – по совместительству муж двоюродной сестры Стрельцова, ранее длительное время отвечавший за вопросы безопасности в предприятиях, подконтрольных Феде Обналу.При вступлении Кошенка в должность директора АО «Маяк» предприятие располагало активами на сумму 150 млн рублей, включая право аренды 9 земельных участков площадью 6000 га до 2027 года, урожай на сумму 62 млн рублей и незавершенное производство (будущий урожай) на сумму 37 млн рублей. Иными словами, «Маяк» имел возможность заниматься сельхозпроизводством, обеспечивать арендные платежи собственникам земельных паев, платить налоги и т.д. Однако Кошенок в ущерб предприятию сразу же после своего назначения гендиректором стал его банкротить, выводя активы «Маяка» в интересах Стрельцова и его фирмы «Агрокомплекс Кущевский». В 2015-2016 годах Кошенок фактически безвозмездно передал в пользование ООО «Агрокомплекс Кущевский» земли АО «Маяк» общей площадью 6000 га, одновременно обанкротив предприятие, в чем и была цель его назначения директором по замыслу Стрельцова.По состоянию на 2017 год ООО «Агрокомплекс Кущевский» обрабатывало около 14 тысяч га земли, которую Стрельцов и его сообщники Карпенко, Карповская, Родионов, Копыт, Гарькуша, Тищаев, Антонецкий и Криштопа и др. получили мошенническим путем. Одновременно Стрельцов вместе с финансовым директором его фирмы Еленой Гарькушей, юристом Карповской и Карпенко, продолжали заниматься отмыванием денежных средств, захватом имущества граждан и организаций. Покровительствовал начальник ОМВД по Кущевскому району Николай Коноваленко, а на побегушках у Стрельцова был сотрудник местного БЭПа Денис Колпиков. Фактически именно Коноваленко стал тем полицейским, кто вырастил в районе новую "бригаду", не сделав никаких выводов из Кущевской трагедии.Но Стрельцов, полагаясь на того же Коноваленко и других своих чиновных друзей, глубоко заблуждался, думая, что его преступная деятельность останется безнаказанной. Уже в сентябре прошлого года Следственным управлением СК России по Ростовской области было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Виталия Кошенка, который довел до банкротства АО «Маяк». Этому предшествовало обращение в СК по Краснодарскому краю конкурсного управляющего «Маяка» Хасанова, на основании которого была проведена проверка, после чего в связи с межрегиональным характером преступной деятельности банды Стрельцова, его сообщнику Виталию Кошенку было предъявлено обвинение в преступлении и экс-директор был арестован.Также по факту хищения урожая АО «Маяк было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Копыта и еще одного доверенного лица Стрельцова – его водителя Сергея Криштопы. Затем фигурантами уголовных дел по ч.2 ст.201 УК РФ, возбужденных Следственным управлением Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, стали также двоюродный брат Стрельцова Антонецкий непосредственный участник хищения земель «Маяка» Тищаев.Наконец, в апреле было возбуждено уголовное дело в отношении самого Стрельцова по заявлению директора ростовского ООО «Агрохим-Авиа» Алексея Лагошина, у которого Стрельцов обычным для себя путем украл продукцию на 33 млн рублей.Все указанные дела были соединены в одно производство и переданы для расследования в СУ СК РФ по Ростовской области. Стрельцову, а также Тищаеву удалось скрыться от следствия - сейчас они находятся в розыске. Остальным подельникам повезло меньше: Копыт находится под домашнем арестом, Кошенок, Криштопа и Антонецкий были арестованы, они содержатся в СИЗО Ростова-на-Дону. Такая же судьба ждет его финансового директора Елену Гарькушу, которая десять лет назад отличилась в хищении денежных средств Сбербанка, кредитуя цапковских бандитов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении всех перечисленных лиц уголовного дела по ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества).Не забыли в прокуратуре Красноларского края и «подвиги» Стрельцова в связи с его участием в банде Цапка: когда Стрельцов вместе с Цапком и Цеповязом присвоили имущество кущевского предпринимателя Николая Гордика и членов его семьи. Дело, которое лежало без движения 10 лет, по прямому указанию прокурора края Сергея Табельского было реанимировано, и следственным отделом по Кущевскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю в отношении Стрельцова в начале года возбуждено уголовное дело по ст.163 УК РФ (вымогательство) в связи с событиями 2008 года. «Имидж» успешного кущевского предпринимателя и мецената Феди Обнала растаял как дым в один миг.Также начата доследственная проверка по заявлению семьи Дзюба, у которой Стрельцов, Цапок и Цеповяз мошенническим путем в 2008 году забрали предприятие ООО «Север Кубани» и его активы. В работе у следователей СК находятся заявления еще двух предпринимателей - Сергея Холмового и Валерия Дорошенко, у которых та же троица отняла бизнес, угрожая физической расправой.Вот такая «картина маслом». Еще недавно бывший цапковский бандит Федя Стрельцов - Обнал считал себя полноправным хозяином Кущевской, но теперь ему приходится скрываться за границей, потому что на родине его примут только в наручниках. Но Стрельцову нельзя отказать в творческом начале – даже находясь в розыске, он постоянно напоминает о себе в Кущевской самыми неожиданными способами, в чем ему, похоже, «помогает» главный полицейский района Николай Коноваленко.Помимо признания потерпевшими в рамках уголовных дел против Стрельцова и компании, АО «Маяк», ООО «Маяк» и ООО «Агрохим-Авиа» выступают гражданскими истцами – общая сумма ущерба для этих организаций от действий Стрельцова и его сообщников составляет 500 млн рублей. В рамках обеспечения соответствующих гражданских исков Ленинским районным судом Ростова-на-Дону по ходатайству Следственного комитета были наложены аресты на имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский» – неубранный урожай сельскохозяйственных культур на территории Кущевского района, выращенный как на 9 земельных участках АО «Маяк», так и на остальных земельных участках, которые использует ООО «Агрокомплекс Кущевский». Также суд запретил Стрельову распоряжаться этим имуществом, передав его на ответственное хранение его директору Родионову. Ах, как опрометчиво это было сделано!В связи с неправомерными действиями, совершаемыми представителями ООО «Агрокомплекс Кущевский», представители «Маяка» и «Импульса» сразу же обратились в отдел МВД РФ по Кущевскому району с заявлениями о признаках преступлений. Однако прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа не приняла мер по пресечению совершаемого преступления по вывозу арестованного имущества с полей АО «Маяк».Бездействие должностных лиц ОМВД РФ по Кущевскому району длилось целых пять дней, вплоть до окончания уборки арестованного урожая на землях АО «Маяк», что дало возможность злоумышленникам незаконно вывести с полей АО «Маяк» арестованное зерно. Для пресечения неправомерных действий представители «Маяка» за это время регулярно обращались с заявлениями о преступлениях не только в райотдел полиции, но и по телефону к дежурному ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю и на сайт краевого главка. Однако никаких мер, направленных на пресечение совершаемого преступления, руководством ОМВД РФ по Кущевскому району принято не было. В результате с 30 июня по 3 июля под руководством Родионова с полей АО «Маяк» площадью 1000 га была вывезена арестованная пшеница в объеме 6 706 тонн стоимостью более 65 млн рублей.Через несколько дней эта история получила продолжение. После того, как сотрудники «Агрокомплекса Кущевского» провели уборку арестованного урожая на подконтрольных им полях, судом был наложен арест на собранную пшеницу, помещенную ООО «Агрокомплекс Кущевский» в хранилище в поселке Комсомольском Кущевского района. Обязанность по ее хранению следователь возложил на все того же исполнительного директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Родионова. Однако, невзирая на эти требования, Родионов при содействии и.о. директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Хмельницкого начал незаконно вывозить арестованную пшеницу и продавать её третьим лицам. Как и ранее, была привлечена группа силовой поддержки из кавказцев, которые заставляли водителей грузовиков осуществлять погрузку и вывоз арестованной пшеницы, несмотря на присутствие представителей полиции и новые обращения представителей АО «Маяк» о преступлениях.Всего за несколько дней, с 8 по 17 июля, Родионов и Хмельницкий реализовали более 6 600 тонн пшеницы, находящейся под арестом, стоимостью около 66 млн рублей, а полученные денежные средства поделили между собой.Одновременно, начиная с 18 июля, те же лица с использованием транспортных средств и техники ООО «Агрокомплекс Кущевский» заблокировали на поле 11 комбайнов ООО «Импульс», направленных на уборку нута, также находящегося под арестом. Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела МВД по Кущевскому району никаких мер по пресечению совершаемого преступления вновь не приняли. Блокирование комбайнов продолжалось до 25 июля, пока ввиду бездействия полицейских технику ООО «Импульс» самостоятельно не разблокировал представитель АО «Маяк».20 июля по согласованию со следователем из зернохранилища, расположенного в хуторе Полтавском Кущевского района, куда была вывезена похищенная арестованная пшеница, была начата перевозка озимой пшеницы, находящейся под арестом, к месту ее хранения в ООО «Зерно» в станице Каневской. Вместо Родионова, который злостно нарушал обязательства по хранению зерна, следователь официально поручил его хранение и вывоз третьему лицу – гражданину Потапенко. Но в дело вновь вмешались гости с Кавказа во главе с Хмельницким – на сей раз их было уже около полусотни. Они заблокировали движение с зерном, а затем с применением физического насилия остановили два КАМАЗа с пшеницей, отъехавших от склада. Их водители были вытащены из кабин, борта кузовов открыты, часть зерна оказалась высыпана на землю, несмотря на присутствие рядом с зернотоком сотрудников полиции Кущевского района. Никаких мер к зарвавшимся «кущевцам» принято не было, и они снова перекочевали в свой лагерь вблизи с зернотоком с арестованным зерном, лузгая семечки в компании с членами следственно-оперативной группы, вызванной по заявлению ответственного хранителя зерна.



Попыталась остановить зарвавшихся «кущевцев» и представитель местных судебных приставов, объяснив им, что их действия по блокированию вывоза арестованного зерна подпадают под ст. 315 УК РФ. Но офицера осмеяли и, опять же, послали куда подальше, под дружный гогот зарвавшихся молодчиков и хмурые лица офицеров ОМВД по Кущевскому району, прошедших боевые действия, чьи руки были связаны приказом их начальника Коноваленко.



23 июля, ввиду бездействия сотрудников кущевской полиции, ответственным хранителем арестованного имущества было принято решение об официальном сопровождении автомобилей с арестованным зерном сотрудниками одного из ЧОПов. Это вмиг позволило без помощи полицейских разблокировать выезд с зернотока и организовать вывоз пшеницы на элеватор ООО «Зерно», несмотря на открытое противодействие бандитов. Как мы уже рассказывали выше, все это время полковник Коноваленко прятался за спинами своих подчиненных, предусмотрительно отъехавших на 100-200 метров от места нападения бандитов на охранников зерна, докладывая руководству ГУ МВД края, что ситуация у него под контролем. Однако, когда в Кущевский район со всего региона стали стягиваться представители этнических криминальных структур, а выходцы с Кавказа стали открыто заявлять, что будут «резать неверных», ситуация стала выходить из-под контроля Коноваленко.



В результате полнейшего бездействия начальника кущевской полиции Коноваленко, как мы уже указывали, конституционный порядок в районе пришлось восстанавливать силами руководства ГУ МВД по Краснодарскому краю, которое было вынуждено утром 24 июля прислать на зерноток хутора Полтавского три машины ОМОНа с автоматами. Своим присутствием молчаливые ребята в черной униформе быстро «отрезвили» гостей с Кавказа и обеспечили конституционный порядок. За несколько дней арестованное имущество было вывезено к месту его хранения. Своим присутствием краевой ОМОН вмиг пресек действия этнической преступной группировки, которая в течение целого месяца дестабилизировала обстановку в Кущевском районе при попустительстве начальника ОМВД Коноваленко, в отношении которого законно поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.





Первая публикация - издание Московский Монитор