 

Только 15% американцев могут позволить себе электромобили

 

 

Только 15% жителей США могут позволить себе электромобили. Для такой покупки житель США должен зарабатывать 7000 долларов в месяц или около 110 тысяч в год. Однако средний доход домохозяйств в США значительно ниже — 65 тысяч долларов.

При этом предполагается, что в будущем аккумуляторы для электромобилей могут подешеветь, и тогда купить электромобиль можно будет по цене около 30 000 долларов. 

Другой минус электромобилей -- частые технические неполадки. 31% владельцев электромобилей сообщают о проблемах со своими авто в первые четыре года эксплуатации (на проблемы с бензиновыми и дизельными автомобилями жалуются 19 и 29 процентов соответственно).

 

 

И всегда уязвимым местом электромобиля будет цена электроэнергии. В Европе к началу нынешнего года владельцы подключаемых гибридов перестали заряжать их от сети, поскольку ездить на бензине оказалось в полтора раза выгоднее. "У владельцев электрокаров такой альтернативы нет – им приходится заряжать машины по любой цене."

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APN.ru