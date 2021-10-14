 

Старые бензиновые автомобили экологичнее, чем новые электрокары

 

Японские учёные из Университета Кюсю подсчитали углеродный след, возникающий при производстве и эксплуатации автомобилей. Учитывая, что 40% вредных выбросов приходится на эксплуатацию машины (бензин) и 24% — на время создания, оптимальным выбором будет оставаться со старым автомобилем как можно дольше. Если удержать машину "на ходу" хотя бы на 10% дольше обычного, общий углеродный след сократится на 30,7 миллиона тонн, или на 1%.

«Чем быстрее вы заменяете автомобиль, тем больше CO2 он выделяет. Это касается и электромобилей: когда спрос на новые автомобили увеличивается, это приводит к увеличению производственных выбросов», — говорят японские учёные.

В среднем срок жизни машины в Японии достигает 13 лет, первый владелец меняет авто через 8 лет.

 



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