 Время упоительных историй: иногда они сбываются

«Лучше я расскажу тебе, чем я не заболел: у меня нет родильной горячки. Я не смогу тебе объяснить, почему у меня нет родильной горячки, но это факт. Всё остальное у меня есть».

«Тут мне стало любопытно, сколько я ещё протяну. Я решил устроить себе врачебный осмотр. Я пощупал свой пульс. Сначала никакого пульса не было. Вдруг он появился. Я вынул часы и стал считать. Вышло сто сорок семь ударов в минуту. Я стал искать у себя сердце. Я его не нашёл».

Герой повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке не считая собаки» мог бы позавидовать нашему времени: оно официально поощряет человека устраивать себе врачебный осмотр. «Купите пульсоксиметр и регулярно измеряйте себе сатурацию!» - когда ещё такое было? Потенциальная жертва ковида имеет дома джентльменский набор: градусник, тонометр, уже упомянутый пульсоксиметр – всё для того, чтобы поставить себе диагноз. И вот уже главный психиатр Москвы доктор медицинских наук Георгий Костюк так описывает влияние коронавируса на психическое здоровье граждан: «Из-за мыслей об инфекции некоторые люди стали мнительными, боятся заразиться, ищут у себя симптомы болезни, испытывают серьёзный стресс».





Поклонники сериала «Доктор Хаус» вспомнят серию третьего сезона, в которой Хаус и его начальница Лиза Кадди оказываются в самолёте вместе с больным кессонной болезнью (но изначально это неизвестно) и пассажиры, посмотрев на симптомы и услышав мелькнувшее страшное слово «менингит», начинают массово… испытывать эти симптомы. Включая саму докторшу Кадди. Больного рвёт? Постойте, вот, меня тоже затошнило… Хаус чуть ли не единственный остаётся невозмутим среди паники, начинающей полыхать в самолёте над океаном. Он ставит диагноз больному, а заодно и другим пассажирам: массовая истерия.

Теперь вновь слово психиатру Георгию Костюку: люди «заметили изменения в восприятии запахов и вкуса, узнав, что их потеря — это один из симптомов COVID-19».

Мы живём во время упоительных историй, когда гротескные художественные сюжеты не просто «бывают в жизни» -- но встают монументально и с редкостной наглядностью.

Вот и ещё один оживший сюжет: в Лондоне министр здравоохранения Мэтт Хэнкок организовал своё выступление перед медиками по канонам Большого Брата из оруэлловской антиутопии «1984». Соответствующее сопоставление уже появилось в интернете.

Министр-то, наверное, всего лишь хотел, чтобы соблюдалась «социальная дистанция» -- подобие с тоталитарным обществом в изображении Оруэлла он не принял во внимание. Но это подобие существует отнюдь не только формально (почему оно и пришло на ум людям).

***





Прежде люди считались безопасными друг для друга по умолчанию, пока не доказано иное.

Теперь они считаются ОПАСНЫМИ друг для друга по умолчанию – в лучшем случае до тех пор, пока не доказано иное.





Все уже знают, что в новом учебном году студентов и преподавателей обяжут носить маски, если они не смогут предоставить справку о наличии антител. «Опасны по умолчанию». А ведь нам до сих пор не доказал, что польза ношения масок превышает вред ношения масок. И никто попросту не собирается нам этого доказывать.

Ещё даже более эфемерна предположительная польза обязательных перчаток. Одна из самых массовых газет Британии «Дейли Мейл» недавно опубликовала очередную статью-открытие: граждане, мойте руки, это полезно! А вот носить перчатки – бесполезно и даже вредно.

Занимательная вещь: маски и перчатки осуждаются британскими медиками в разной степени и по разным причинам, но одна их объединяет: они дают людям false sense of security, ложное чувство безопасности. Выглядит это всё так, будто люди ни на минуту не должны расслабляться. Не должны чувствовать себя в безопасности. Всё время должны проверять: правильно ли надета маска? соблюдаю ли я социальную дистанцию? протёр ли санитайзером пакеты доставки? безопасную ли выбрал позу для секса? Я не шучу, это официальные рекомендации нью-йоркского Департамента здоровья.

Итак, люди не должны чувствовать себя в безопасности. Они должны чувствовать себя в опасности. Стоит ли удивляться, что их психика не выдерживает?





Чтобы как-то справляться со стрессом при «самоизоляции», человек выбирает самое простое и доступное.





Алкоголь. За время карантина 550 000 британцев перешли в категорию «тяжёлых выпивох» (heavy drinkers). В возрастной категории 35 – 44 года число таких людей удвоилось, и в особенности это коснулось женщин, которым пришлось справляться одновременно с работой и присмотром за детьми.

Обжорство. Одна из самых частых жалоб во время «самоизоляции» была на лишние килограммы. Здесь нет ничего постыдного: людям свойственно заедать стресс. В особенности – сладким. Шоколадки снимают стресс не хуже алкоголя и, наверное, безопаснее? Вот только лишний вес и сопутствующие ему болезни – один из самых главных факторов риска для тяжёлого протекания ковида-19. Если за два месяца вынужденной так называемой «самоизоляции» вы набрали лишних десять килограммов, а потом вас, наконец, выпустили в окружающий мир – вас выпустили в него ослабленным.

Так, а разве нет способов снимать стресс ПОЛЕЗНО? Или хотя бы растрясти наеденные стрессом килограммы? Прогулки на природе, занятия спортом на свежем воздухе? Да, всё это замечательно. И, как мы помним, всё это нам было запрещено. «Самоизоляция» в РФ началась с закрытия парков и спортплощадок – и они же открылись последними. Человеколюбивого объяснения этому факту найти невозможно.





Удивительная вещь: все ЗНАЮТ, что страх и стресс – это плохо и очень плохо для иммунитета и для течения болезни.

Врача из Питера Александру Новосёлову можно считать чуть ли не диссиденткой, ещё в апреле она писала:





«Всё, что происходит с клетками организма во время страха подробно описал канадский физиолог Ганс Селье в своих работе по теории стресса. В результате оксидантного стресса клетка вся запенивается, как при закипании, и погибает от шока. Стресс буквально заливает весь организм ведром гормонов, которые предназначены для быстрого короткого реагирования. Для реализации концепции "бей или беги". Но если этот стресс продолжителен и не имеет реализации, тогда гормоны стресса становятся ядом для тканей и систем. Им наносится сокрушительный удар. И ввиду таких повреждений после продолжительного стресса начинается эпидемия неинфекционной, т.н. соматической патологии (болезней тела) – инфаркты, инсульты, осложнения болезней желудка и кишечника, нет таких органов, которые не реагировали бы на стресс-фактор. Кроме того, кортизол делает свое чёрное дело – он подавляет иммунитет. А это значит, что во время страха и стресса мы будем тяжелее и опаснее болеть ЛЮБОЙ инфекционной патологией, и неинфекционной тоже».





Допустим, «Новосёлова – никто», и написала-то она это у себя на странице в Фейсбуке. Но это знает даже баснословный доктор Мясников, доктор на службе, которого цитирует Тасс:

«Страх уменьшает иммунитет <...> Стресс забирает твои гормоны, и у тебя не хватает сил на поддержание иммунитета <...> Не надо бояться. Я вам как врач скажу, когда человек боится, он заражается, <...> тяжелее болеет... Вы должны надеяться на свой природный иммунитет, а это отсутствие излишнего веса, это отсутствие вредных прив ычек, это закаливание, физические упражнения и меры личной профилактики».





Они всё это знают. Но они ничего не сделали, когда нам закрывали парки и спортплощадки, когда нас отлавливали и штрафовали за нарушение самоизоляции В ЛЕСУ. И сегодня, когда топы новостей возглавляют жирные цифры ЗАРАЗИВШИХСЯ ЗА ДЕНЬ (из коих девять десятых -- бессимптомники или перенесут болезнь в лёгкой форме) -- никого по-прежнему не интересует, что делают с организмом человека страх и стресс.





Мы не знаем, сколько происходящих сейчас смертей происходят из-за того, что заражаются люди, ослабленные страхом, стрессом, вынужденной малоподвижностью и накопленным избыточным весом. Вероятно, что эти смерти спишут на ковид – и никто не озаботится подсчитать, сколько в действительности спровоцировано «самоизоляцией», малоосмысленной муштрой и нагнетанием паники. Да и как подсчитаешь такие фундаментальные противоестественные сдвиги? Но на фоне запугивания «второй волной карантина» непременно следует помнить: лишение человека свободы передвижения не просто противоправно или аморально (хотя и то, и другое тоже) – оно опасно для нашей жизни и здоровья.





***





Не знаю, утешит ли это читателей, но россияне не одиноки средь океана хаоса и безумия. Упоительные истории настигают людей буквально везде, словно Бог пополняет свою коллекцию мрачных анекдотов на сто лет вперёд.





- В Израиле фарс со штрафом женщины с детьми, которая «не надела как следует защитную маску на лицо» вылился в полномасштабную истерику с надеванием наручников как на женщину, так и на её четырнадцатилетнего сына. (В интернете без труда можно найти аналогичные российские видео с запихиванием тётушек и дедушек в автозак).

- В СШАконгрессмен от демократов, у которого обнаружили «бессимптомный ковид», обвинил в распространении коронавируса другого «бессимптомного больного», республиканца, не носившего маску. Что ж, теперь в Капитолии маски должны будут носить все, снимая их на время произнесения речи.

- В Германии люди протестуют против обязательного ношения масок, представляя себя жертвами нацистского режима, одеваясь как узники концлагерей и переделывая на новый лад лозунг «Труд освобождает» (Arbeit macht frei). Теперь он звучит как «Маска освобождает».

- В Британии стучат на футболистов «Тоттенхема», что они проводят время с обнажёнными девицами на пляже Ибицы, не соблюдая социальную дистанцию. Может, это такая ирония? Уже ни в чём нельзя быть уверенными.

- В округе Бровард, штат Флорида, граждан обязали носить маски ДАЖЕ ДОМА. Как власти собираются это проверять? Вероятно, ожидается, что граждане будут стучать друг на друга. Дело в том, что именно доносы друг на друга являются основой этой новой, сбывающейся прямо у нас на глазах антиутопии.

Без доносов ничего этого не могло бы быть. И вот вам сюжет-перевёртыш: в фильме «V значит вендетта» маска, которую носил главный герой, стала символом революционного сопротивления. Но сегодня маска (правда, другая) становится символом подчинения. Люди выходят на демонстрации за своё право их не носить.

Под занавес ещё одна упоительная история, на сей раз российская, которая пока не случилась, но зато если она сбудется с нами – мало нам не покажется. Минэкономики предложило вывести обработку персональных данных – включая тайну связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебную тайну – из-под действующего регулирования. То есть от граждан России не будет нужно даже согласие на доступ ко всей этой информации. Чем это оправдывается? А вот – эти ограничения «препятствуют появлению или апробации цифровых инноваций». Действительно: личные данные гражданина препятствуют инновациям! Подумаешь, препятствие! Разве у нас осталось много своего?

Осталось ответить всего на один вопрос: когда это с нами стало? Не только с Россией, нет. Более или менее аналогичное безумие наблюдается во всём мире. Где была отсечка?





И на этот вопрос есть ответ: это сталось с нами тогда, когда мы позволили приравнять «бессимптомников» и «больных». Именно в этот момент все люди – все по умолчанию – стали опасны друг для друга. С этого момента нас всех стало можно запирать, штрафовать, доносить на нас, лишать нас привычного образа жизни, движения и работы. По умолчанию. Всё происходящее – надстройка на молчаливое согласие, что все люди в своей повседневной жизни опасны друг для друга. А значит, их можно и нужно обезопасить друг от друга. Разве это не упоительно?



