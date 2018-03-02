Мериканцы заинтересованы - правда ли, что русские манипулируют американской политикой?
- 02.03.2018, 10:17,
- Блоги
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- Федор Зуев
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Отвечаем - истинная правда. Вот прямо сейчас американской политикой
манипулируют Алекс Лесли и Настя Рыбка. До этого американской политикой
манипулировали Вован и Лексус. И российская демшиза Юлия Йоффе и Леонид
Бершидский тоже вовсю манипулируют американской политикой. Временами НК
демпартии нанимает Дмитрия Альперовича чтобы он поманипулировал
американской политикой в их пользу.
А уж как манипулирует
американской политикой М. Ходорковский через свои карманные издания "The
Insider" и "BuzzFeed" - это вообще ни в сказке сказать, ни пером
описать.
Нельзя просто так взять - и не поманипулировать американской политикой.