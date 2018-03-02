 

Мериканцы заинтересованы - правда ли, что русские манипулируют американской политикой?

Отвечаем - истинная правда. Вот прямо сейчас американской политикой манипулируют Алекс Лесли и Настя Рыбка. До этого американской политикой манипулировали Вован и Лексус. И российская демшиза Юлия Йоффе и Леонид Бершидский тоже вовсю манипулируют американской политикой. Временами НК демпартии нанимает Дмитрия Альперовича чтобы он поманипулировал американской политикой в их пользу.

 

А уж как манипулирует американской политикой М. Ходорковский через свои карманные издания "The Insider" и "BuzzFeed" - это вообще ни в сказке сказать, ни пером описать.

 

Нельзя просто так взять - и не поманипулировать американской политикой.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 27 миллиардов долларов для Чемезова
» Европа страдает от укрепления евро
» Цель ПРО США - защита от России и Китая
» Больше революций, хороших и разных
» Тигипко покинул Национальный банк
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

«Единая Россия» готовится к переходу на электронные праймериз

  • 13:57
  • 123
Путин как русский Маск

Путин как русский Маск

Послание кандидата Путина

Послание кандидата Путина

За оборот криптовалют и других «суррогатов» могут ввести уголовную ответственность

  • 20:12
  • 377

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

  • 18:02
  • 455

Мединский выступил за передачу всех русских усадеб в частное владение

  • 23:24
  • 696
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru