Отвечаем - истинная правда. Вот прямо сейчас американской политикой манипулируют Алекс Лесли и Настя Рыбка. До этого американской политикой манипулировали Вован и Лексус. И российская демшиза Юлия Йоффе и Леонид Бершидский тоже вовсю манипулируют американской политикой. Временами НК демпартии нанимает Дмитрия Альперовича чтобы он поманипулировал американской политикой в их пользу.

А уж как манипулирует американской политикой М. Ходорковский через свои карманные издания "The Insider" и "BuzzFeed" - это вообще ни в сказке сказать, ни пером описать.

Нельзя просто так взять - и не поманипулировать американской политикой.



