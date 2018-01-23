Почему и в каком качестве раскручивают Грудинина

Мне тут прислали ссылку на статью про модного кандидата Грудинина. Типа очень критическую и разоблачительную.

Я почитал. И проникся.

Вообще-то это отличный рекламный материал для реального грудининского электората.

У Грудинина как кандидата есть два серьёзных недостатка. Первый – вопрос о том, как его вообще допустили до выборов. Ну, тут особо ничего и не скажешь, кроме «бе» и «ме». Соответственно, электорат Грудинина – это люди, которые первым вопросом особо не задаются. То есть «люди простые».

Но тут возникает второй вопрос. Грудинин как-никак идёт от коммунистов. А это настораживает. Потому что коммунисты разные бывают. Вдруг это «ампилов». То есть мужик хороший, но глупый. Реально, то есть, хотящий какого-то «социализма».

А у нас на самом-то деле никакого «социализма» никто реально не хочет. Стоять в трёхчасовой очереди за водкой – увольте.

При этом левые настроения у нас очень даже выражены. Но они выражаются формулой «богатые должны платить». Или, ближе к народному - «имей сам, но с людьми делись». При этом предполагается, что «сам», конечно же, должен «иметь» - инае и делиться будет нечем. Ну то есть наш народ социалист, конечно, но шведский. Стихийно.

Так вот, теперь о Грудинине. В статье сказано буквально следующее. Вы не бойтесь, избиратели Грудинина. Это крепкий хитрый мужик, который сумел в своё время вырвать у государства кусок золотой земли. (Вырвать у государства – это у нас уважаемо.) Но не продал её и не смылся на пляжи Калифорнии, как некоторые. А часть сдал под торговые центры (умно!), на части сделал хозяйство. И таки да – поделился с людьми! Об этом автор пишет подробно. Как бы ёрничая. Но привлекая внимание к факту – «деньги мы вложили вбесплатные квартиры нашим работникам, вмодернизацию производства». Так ведь вложил!

Дальше товарищ доказывает, что Грудинин богатей и миллиардер. У нас привыкли, что миллиардер вообще ничего никому не даёт и ни за что старается не платить. И тут выясняется, что Грудинин взял себе и ближним по 37 миллионов. С хорошей сделки. Да это же СВЯТОЙ.

И дальше для совсем непонятливых. «Померкам российского бизнеса втаком заработке нет ничего предосудительного. «Кто смел, тот исъел». Только это неимеет никакого отношения ксоциальной справедливости исоциализму.» То есть это откровенный сигнал именно грудининскому избирателю – нормальный мужик, всё устроит, поделится. Голосуй.

Дальше - закономерный вопрос. А зачем это надо нашим дорогим властям? Ну явно ж раскручивают Грудинина. Но почему? Куда смотрит Путин?

А Путину это надо. По одной простой причине. На этих выборах у него все шансы получить 90% голосов. Ну просто потому, что недовольные на выборы не пойдут. А те, кого сгонят, проголосуют за Путина. Как всякие подневольные люди.

Но по мировым меркам выборы с 90% голосов за одного кандидата – это ОДНОЗНАЧНО НЕ ВЫБОРЫ. То есть тут даже смотреть не будут, почему они не выборы. Достаточно одной этой цифры. Потому что в нормальном государстве, где выборы есть, набрать выше 70% голосов невозможно. Технически. Ну так устроены люди. Не бывает. Исключение – военное время, враг у порога. И то.

При этом на Россию сейчас смотрят, мягко выражаясь, без любви. Что Ельцину простили бы, то Путину никто прощать не собирается. Возьмут и устроят ещё какие-нибудь дополнительные санкции. Даже не за фальсификацию выборов как таковую. А за создание тоталитарной политической системы. Вот именно в такой формулировке. Что, не могут? А почему не могут? МОГУТ.

Соответственно, нужно бы подложить соломки. Грудинин на роль соломки и предназначен. Я так думаю, ему нужно собрать процентов двадцать голосов. Нет, уточняемся – ему нужно вести себя так, чтобы все ПОВЕРИЛИ, что он может собрать двадцать процентов голосов. Так-то ему нарисуют сколько надо (а если соберёт больше – отрежут сколько надо, это вообще не вопрос). А по итогам, скорее всего, наградят хорошей должностью. Может, и губера дадут, слухи такие ходят. Но сколько-то он должен всё-таки набрать. По крайней мере, на СВОЁМ избирателе. Который – такой, как описано выше.