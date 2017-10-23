 

Ростовские поджигатели действовали в интересах ростовских городских властей

Целый ряд средств массовой информации привели чарующие подробности "огненной расчистки" произведённой в частном секторе Ростова.
Владельцев сожжёных злоумышленниками домов гонят с их земли муниципальные власти.
 
"По словам градоначальника Ростова-наДону Виталия Кушнарева, если дом не подлежит восстановлению, то участок, на котором он стоит, выкупят в добровольно-принудительном порядке. Дом отойдет в муниципальную собственность, строить новые дома в этих местах не разрешат, так как территория не предполагает застройки."
 
Редакция АПН могла бы долго иронизировать по вопросу предполагает ли эта территория пожары, произошедшие в результате поджога, но мы, всего лишь укажем на старый римский принцип - Cui prodest? - Кому выгодно?
 
Римляне при расследовании любого преступления предлагали смотреть на то, кто получил выгоду по его результатам, чей был в нём интерес.
 
Сейчас, когда уже вконец забывшие о приличиях городские власти Ростова решили ограбить погорельцев (а попытка отобрать чужую недвижимость, в данном случае - землю - это и есть наглый и неприкрытый грабёж), мы полагаем, что следственным органам, выясняющим сейчас причины возникновения пожара и его возможных заказчиков следует обратить самое пристальное внимание на личность Виталия Кушнарёва.
 
Сити-менеджер, который пытается реализовать ложно понятые интересы города, воспользовавшись предоставленной преступниками "окказией", попросту расписывается в том, что преступники действовали в его интересах. А от совпадения интересов до причинно-следственной связи - один шаг. И в интересах общества - тщательно проверить, не был ли он, действительно, сделан.
 
Даже если этот человек окажется невиновным в подстрекательстве к поджогу или его прямой организации, Кушнарев, в любом случае, должен быть отставлен со своего поста.
Просто по той причине, что его публичные действия полностью, в корне противоречат понятиям общественной нравственности.
Муниципалитет не должен захватывать недвижимость горожан, попавших в беду. Если погорельцы хотят восстановить собственный сгоревший дом на собственной земле - это их полное и безусловное право.
Никакой "добровольно-принудительный" порядок отъёма подобной аварийной собственности не может и не должен реализовываться, если мы исходим из необходимости соблюдения закона.
 
Мы полагаем, что господин Кушнарёв полностью утерял всякие моральные ориентиры и, в связи с этим, не пригоден к государственной или муниципальной службе.
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