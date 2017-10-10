 

Сайты для торговли криптовалютой могут быть заблокированы

Банк России полагает, что необходимо ограничить деятельность внешних сайтов, на которых продается криптовалюта. Об этом сегодня заявил зампредседателя ЦБ Сергей Швецов на форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов".

По словам чиновника, криптовалюта является активом, имеющим все "признаки финансовой пирамиды". "Очевидно, что во время роста пирамиды интерес к этой пирамиде подогревается высокой доходностью. И мы видим ценовую динамику биткойна последние два года", - заявил представитель ЦБ.

"Это инструменты с неоднозначной экономической природой, отсутствующим юридическим описанием. Мы считаем, что для наших граждан, бизнеса использование таких криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски. Более того, мы наблюдаем, что биткойны из расчетной единицы постепенно превращаются в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, т. е. признаки финансовой пирамиды", - цитирует выступление Швецова агентство Интерфакс.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет Криптовалюта
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