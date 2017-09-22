Госдума открыла конкурс на изучение рынка криптовалют и блокчейна
- 22.09.2017, 17:05,
- Новости
- 165
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Государственная Дума РФ открыла конкурс на изучение рынка криптовалют
и блокчейна. Максимальная стоимость этого контракта на сайте госзакупок - 2,49 млн рублей.
Победитель тендера должен будет провести анализ выпускаемых на основе блокчейна криптовалют и использования ICO как альтернативного канала привлечения инвестиций, сообщает агентство РБК.
Чиновники ожидают, что специалисты смогут дать оценку рисков использования криптовалют, а также представит рекомендации по противодействию с помощью госрегулирования
угрозам и рискам, которые в целом несут эти новые технологии.
В заявке также указывается, что результаты исследования будут использованы для формирования пакета законодательных инициатив по интеграции в российский рынок перспективных финансовых технологий.
АПН следит за развитием событий.