Госдума открыла конкурс на изучение рынка криптовалют и блокчейна

Государственная Дума РФ открыла конкурс на изучение рынка криптовалют и блокчейна. Максимальная стоимость этого контракта на сайте госзакупок - 2,49 млн рублей.





Победитель тендера должен будет провести анализ выпускаемых на основе блокчейна криптовалют и использования ICO как альтернативного канала привлечения инвестиций, сообщает агентство РБК.





Чиновники ожидают, что специалисты смогут дать оценку рисков использования криптовалют, а также представит рекомендации по противодействию с помощью госрегулирования угрозам и рискам, которые в целом несут эти новые технологии.





В заявке также указывается, что результаты исследования будут использованы для формирования пакета законодательных инициатив по интеграции в российский рынок перспективных финансовых технологий.





АПН следит за развитием событий.



