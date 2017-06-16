Медиахолдинг РБК продан владельцу газеты «Комсомольская правда»

Михаил Прохоров продал медиахолдинг РБК владельцу газеты «Комсомольская правда» Григорию Березкину.





Об успешном завершении сделки между бизнесменами сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на собственные источники. Официальные представители обеих сторон пока эту информацию не подтвердили.





Существует мнение, что Михаил Прохоров пошел на эту сделку из-за давления Кремля, представители которого были крайне недовольны расследованиями компании, связанными с окружением президента РФ.





АПН следит за развитием событий.



