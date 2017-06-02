Кому противодействуют силовики в Татарстане?

Говоря по теме издалека, с моей точки зрения, совершенно справедливо не жалует Жириновский Татарию, точнее, её нынешнюю власть. Ну, и Шаймиев с Минихановым и вся их команда – в долгу стараются не оставаться, да только, вот, отвечают всё как-то совсем уж, по-мелкому.

Взять хотя бы последние выборы сентября 2015, когда региональная власть Татарии подсунула Жириновскому в качестве кандидата от ЛДПР в регионе … трижды судимого.

Владимир Вольфович, конечно, возмущался и не преминул возможности проехаться по «особому» региону: «Распухла Казань! Живёт как на свадьбе!..»,«Нашему кандидату написали полпроцента, я же спрашивал у Минниханова — наш кандидат хорош? Давайте, я его уберу. Нет, говорит, оставьте. Ему нужны такие, чтобы у его ноги сидели. Ему не нужна нормальная оппозиция, нормальные руководители региональных организаций».

«Ответ» Минниханова поражает стилем «председателя колхоза»: «Львовищ, или как? А, Вольфовищ….». А далее: «Казань не опухла. Надо ещё посмотреть кто опух…» И потом уже более уверенно, о том, что его поддерживает Путин, и в конце, совсем миролюбиво, с характерным улыбчивым колоритом: «У него своя работа, у меня – своя работа.»

Но этим реакция регионалов на резкое и абсолютно справедливое высказывание Жириновского в их адрес, не заканчивается.

Выборы-то прошли 13 сентября, Жириновский прокомментировал результаты по Татарстану 15-го, а уже 19 сентября на одном из центральных рейтинговых телевизионных каналов выходит телепередача в формате ток-шоу о … мужском хамстве политиков по отношению к женщинам. А в ней центральным героем сделали, Владимира Жириновского. Дескать, мало того народ постоянно смешит, а вот, смотрите, каков негодяй, он ещё и женщин обижает! Целый час политика полоскали! И интересно, что ни одного участника, ни одного отклика или комментария из Татарстана! Хотя съёмочная бригада телеканала сюда приезжала готовить передачу и вела здесь съёмки, брала интервью, в том числе, у меня. В общем, исключительно чисто и оперативно отработали своё дело журналисты, но посвящённым прекрасно видно, чьи там «уши торчат». А сколько это стоит и кто «девушку танцует» - вопросы уже риторические.

Среди участников передачи были и супруги – депутаты – оперная дива Мария Максакова с ещё живым и здравствующим тогда Денисом Вороненковым. Последний, в самом конце передачи, видя, как всё-таки мастерски обстряпали всё журналисты и ведущие, произносит относительно Жириновского иронично: «Расстрелять его прилюдно!» …Вот, теперь, после всего, произошедшего с ним и его супругой и подумаешь – а стоит ли вслух вообще произносить что-либо публично?





Недавно же в Казани стали происходить вовсе странные события, касающиеся ЛДПР, объяснить которые иначе, чем мелкой местью их лидеру со стороны регионалов – просто не возможно.

Или я ошибаюсь? Давайте посмотрим.

Во второй половине апреля координатор ЛДПР по Республике Татарстан Владимир Сурчилов изъявил желание встретиться по проблемам, которые поднимает Общество русской культуры Республики Татарстан. Встретились, обсудили, договорились о взаимодействии, в частности, мы были приглашены для участия в митинге ЛДПР в Казани, посвящённом «Празднику Мира, Весны и Труда», дабы традиционно отметить Первое Мая и в этом 2017 году.

Как только информация о моём возможном участии в митинге ЛДПР прошла в соцсетях, Владимиру Сурчилову позвонили из аппарата «президента № 2» (так теперь зачастую называют Минниханова, отстоявшего для себя исключение называться президентом) и заявили, что они Щеглова «не любят». Когда же им ответили, дескать, у вас там, в аппарате может и не любят, а народ правду любит, поэтому пусть Щеглов говорит. На это аппаратчик «вежливо намекнул», что для организаторов могут быть негативные последствия.

Митинг собрал до ста пятидесяти человек, что для Казани – немало, были ровные выступления, затем небольшой концерт.

Дали выступить и мне, представив как «сторонник нашей партии Михаил Юрьевич», не назвав моей фамилии и не упомянув организацию, которую я представляю, ну да ладно. Я, не отрываясь от темы митинга, напомнил о ценностях, объединяющих страну, проблемах кумовства, коррупции и сепаратизма, её разрывающих и об ужасающе трагических событиях грядущего памятного дня в Одессе, призывая не допустить развития тех же националистических факторов на нашей земле, вспомнил, конечно, и о близком Дне Победы. Люди хлопали дважды, значит поддерживали.

Надо сказать, что у всех выступавших на этом митинге речи состояли отнюдь не только из трёх слов «Мир», «Труд» и «Май, конечно.

Вот, фрагмент видеозаписи этого митинга, выполненной сотрудником Центра противодействия экстремизму – ЦПЭ МВД по РТ.

При чём тут ЦПЭ спросите вы, и почему они проводили съёмку рядового митинга?

А при том, оказывается, что на одного из участников сразу следом за мероприятием силовики стали мастерить административное дело. По части 2 статьи 20 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то есть за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», поскольку, как написано в полицейском протоколе, нарушена заявленная и согласованная цель мероприятия, прописанная как «отметить 1 Мая 2017 г., посвящённый «Празднику Мира, Весны и Труда»

Давайте проанализируем по видео – кто же из выступавших посмел нарушить эту цель?

Вот, девушка-активистка ЛДПР говорит о силе традиций, о грядущей работе на грядках, о доброте и любви к нам иностранцев.

Вот, председатель общественной организации таксистов Татарстана Ильнур Муратшин говорит, что они хотели бы поправить кое-что в сфере такси и чтобы профессия эта стала снова престижной, о надежде на светлое будущее и необходимости обратить внимание власти на проблемы таксистов.

Следом – помощник депутата Госдумы России Михаила Дегтярёва о важных проблемах трудоустройства, особенно для молодёжи, что сначала не берут без опыта работы, а потом – уже по возрасту не подходишь и что надо больше искать совета у старших товарищей и вступать в ЛДПР.

Общественный деятель Ринат Зиганшин – вновь о проблемах таксистов, чтобы администрация города обратила на них внимание, ведь Казань стремится стать европейским городом. Что таксист – такая же профессия, как дворник, токарь, или слесарь…

Что, может быть эта тема такси тут слишком доминировала, выведя митинг за рамки заявленных целей? Или,, о, небеса, этот выступающий призвал всех объединяться – вот, может быть, нарушение!?

Да нет, друзья, все эти выступающие отнюдь не привлекли внимание силовиков, в «нарушители» они записали одного Михаила Щеглова, то есть – меня. Записав в протоколе вменяемое мне деяние в следующей потрясающей формулировке, внимание!

«…участником Щегловым была изменена цель указанного мероприятия, а именно, целью явилось: «критиковал политику власти РТ, а также акцентировал внимание общественности проблеме русского языка в школах РТ…»,

и что изменение цели с городской управой не согласованы.

Просто шедевр от «экспертов в погонах» – «Щеглов изменил цель»! Прямо повелитель митингов какой-то, этот Щеглов.

Ну, да ладно, суды пока не отменили, с этим абсурдом есть все шансы справиться в суде, поскольку в законодательстве по организации, проведению публичных мероприятий и участию в них, всё прописано достаточно внятно. Но это – если чиновники и сюда не начнут вмешиваться.

Тревожит другое: по-моему, впервые в практике нашего региона силовики, «прессуя» рядового участника публичного мероприятия, вышли со своим «прессом» и на его организаторов. Да, на организатора митинга координатора ЛДПР по Республике Татарстан Владимира Сурчилова – также составлен соответствующий административный протокол. А это, уже не от 10 до 20 тысяч штрафа или до 40 часов обязательных работ, потенциально грозящие мне как рядовому участнику. Это – несколько больше, от 20 тысяч до 40 тысяч рублей (потому что на должностное лицо), а главное – пятно на всё отделение ЛДПР по региону.

Что дальше – спрашивают меня ЛДПРовцы, какие перспективы? А всё, что угодно, например, будут посылать на каждое мероприятие сотрудника ЦПЭ со всеми вытекающими, потом сначала направят прокурорское предостережение «о недопустимости ведения экстремистской деятельности», а потом – вовсе закроют ячейку как «организованное экстремистское сообщество» - может пойти и по такому сценарию.

В любом случае, сотрудники аппарата «президента № 2» из Казанского кремля, конкретно, из ведомства давнего «главного друга русского народа в Республике Татарстан» Терентьева Александра Михайловича– Заместителя Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан – руководителя Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики – своё обещание, данное координатору ЛДПР – выполнили.

Но, смотрите, граждане, что получается.

Аппарат «президента № 2» просит, так сказать, полицейских из ЦПЭ «принять меры» и те, зорко снимая на видео рядовой митинг не самой раскрученной в регионе парламентской партии, «оформляют» что нужно – и закрутилась машина! Рапорт, письмо, ещё письмо, «Определение о передаче дела по подведомственности», снова письмо, протокол опроса представителя администрации, ещё письмо и другое письмо, копия уведомления администрации города о проведении мероприятия, и, наконец, протокол «об административном правонарушении». Документы, документы, документы.

А первичный документ (рапорт) составил и подписал не абы кто, а оперуполномоченный по особо важным делам ЦПЭ МВД по РТ ст. лейтенант полиции А.Р. Потыев. Он же, вероятно, и видео съёмку вёл. Понимаете, оперуполномоченный «по особо важным делам» об экстремизме! Нет у него в праздничный день ни вахабитов, ни национал-сепаратистов, мечтающих разодрать Россию по частя м, ни террористов, а есть у офицера специального назначения в этот день «ответственное задание» - Щеглов и первомайский митинг ЛДПР!

Если честно, то я не знаю – связано ли это всё с нелюбовью казанского кремля к Жириновскому, или ко мне, грешному, но ведь такое креативное творчество региональных чиновников в повелении федеральными силовыми структурами в регионе может зайти очень далеко.

Вот, прошла информация, в феврале студента-негра убили, потом ещё несколько нападений на не славян. Говорят, первое лицо региона в возмущении требовало от министра МВД по региону (генерала федерального подчинения, между прочим) срочно раскрыть, припомнив про нераскрытые осенние погромы могил на татарском кладбище.… И, понеслась, говорят, работа! Предполагаемых убийц вроде нашли, те вину признали. А по подозрению в погромах татарских могил – до сих пор уже скоро четвёртый месяц в СИЗО держат парня, по имени Ростислав Малахов, на которого ничего найти не могут, а тут, пока эти все сидят в СИЗО – ещё два погрома на татарских кладбищах! И, вот, грянула информация, что по версии следствия в республике действует целая организованная группа «Националистическое подполье России» ! Как же вы скучны, господа следователи, как не оригинальны! В 2011-м и 2012 вы так же запугивали обывателя и бойко отчитывались перед обществом и начальством о геройском раскрытии виртуальных, так же вымышленных вами экстремистских русских националистических группировок. «Казанская дивизия» и «Фронт казанских патриотов» – за этими мега терминами «дивизия» и «фронт» по итогам вашей неутомимой героической деятельности оказались тогда в сумме едва ли десяток фамилий. А как хотелось-то большего! Отсидевший по тем делам Ростислав Малахов, тот самый, на вину которого сейчас следователи никак не найдут доказательств, рассказывал, как тогда в тюрьме его пытали. Пытали, как он понял, заставляя оговорить тогдашнего председателя Общества русской культуры Республики Татарстан профессора-социолога с мировой известностью Александра Салагаева (17 марта 1952 — 18 июля 2014). Действительно, как заманчиво для следствия причислить профессора к идейным руководителям «организованного экстремистского сообщества»! А на что сейчас надеются следователи, удерживающие в СИЗО Ростислава Малахова, не имея на него ничего по важному делу о погромах на татарском кладбище? На то, что «доказательствами» его вины кто-то сочтёт факт разговоров по мобильному телефону с признавшимися в убийстве студента-негра? Разговоры по мобильному – могут служить доказательством существования и участия абонентов в деятельности ужасного всемогущего преступного сообщества? Так ведь этот Ростислав – и мне последние полгода звонил – спрашивал советов по обустройству своей жизни после освобождения из тюрьмы и что у него и его знакомых проводили обыски после нападений на не славян в Казани. Может, и меня тогда эти господа следователи в эту «преступную группу» причислят, а заодно и всех моих телефонных абонентов, включая координатора ЛДПР по РТ Владимира Сурчилова, раз уж мы с ним тут такие «страшные» вещи на митингах творим?! И Жириновского – заодно, как верховного руководителя ЛДПР?! Вот обрадуются такому повороту в Казанском кремле!...

Говорят, где-то пару месяцев назад тому самому «номеру два» намекнули, чтобы ушёл он по-тихому со своего поста. Не знаю, правда ли это, но такого опущенного и подавленного вида у руководителя нашего региона, как на этом отчёте президенту Путину , показанном по первому каналу телевидения – не увидеть никогда и нигде. Говорят также, что и уйти-то он никак не может, даже если захочет – слишком со многими повязан. И то сказать, шутка ли – скоро три десятка лет, как у руля в регионе «команда Шаймиева». Говорят ещё, что в аппарате «президента № 2» в последнее время все как с ума сходят – наверное, по этой же причине.

Но нельзя же настолько сходить с ума, господа региональные чиновники!

Нельзя региональным чиновникам держать на посылках структуры федерального подчинения, занимающиеся безопасностью страны, и если этого не понимаете вы, то объяснят другие!

Не один раз так было: заходит к судье с папкой-делом «сотрудник в штатском» - через пять минут выходит, и суд следом принимает решение,… догадайтесь, какое?

По результатам нынешнего первомайского митинга вначале было, тоже хотели дела передать в суд быстренько. Но что-то стали медлить, а вчера из суда позвонили и назвали дату рассмотрения, дающую повод считать, что будет серьёзная подготовка.

Итак, судебное заседание «о нарушении проведения митинга» ЛДПР 1 мая состоится 16 июня 2017 г. (пятница) в 16:00 в Казани на ул. Мавлютова, д. 50 - Приволжский районный суд, судебный зал № 7.

Будем ждать развития событий, и что-то подсказывает, что ответ на все поставленные здесь вопросы мы получим уже как раз к середине июня, ведь к его концу истечёт срок договора о разграничении полномочий между нашей «особой» республикой и федеральным центром. И будем ждать – может быть, скажет что-нибудь про Татарию снова Владимир Вольфович? А что делать, если только он один порой говорит в нашей стране правду?

Михаил Щеглов

председатель Общества русской культуры Республики Татарстан

май 2017







