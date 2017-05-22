 

Россиян могут начать штрафовать за нарушение тишины

В Госдуму РФ внесен новый законопроект, который предполагает административное наказание за нарушение тишины и покоя ночью.

«Совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину, с 22 часов до 6 часов в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения (в том числе объектах здравоохранения, образования), в жилых зонах и на территориях объектов социального назначения, а равно совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину, при проведении строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ с 22 часов до 7 часов, а также в выходные и нерабочие праздничные дни», — говорится о составе преступления в проекте закона.

Максимальный штраф для организаций может достигать 100 тыс. рублей, а для физических лиц он установлен в размере 2 тыс. рублей

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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