Россиян могут начать штрафовать за нарушение тишины

В Госдуму РФ внесен новый законопроект, который предполагает административное наказание за нарушение тишины и покоя ночью.





«Совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину, с 22 часов до 6 часов в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения (в том числе объектах здравоохранения, образования), в жилых зонах и на территориях объектов социального назначения, а равно совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину, при проведении строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ с 22 часов до 7 часов, а также в выходные и нерабочие праздничные дни», — говорится о составе преступления в проекте закона.





Максимальный штраф для организаций может достигать 100 тыс. рублей, а для физических лиц он установлен в размере 2 тыс. рублей





АПН следит за развитием событий.



