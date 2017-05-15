 

ЦИК потребует объяснений при голосовании не по месту прописки

ЦИК РФ собирается обязать россиян, которые голосуют не по месту прописки, объяснять причину такого голосования. Это необходимо в связи с отменой открепительных удостоверений.

Такое предложение Центризбирком подготовил к совещанию с руководителями региональных избиркомов, сообщает «Российская газета». Предполагается, что россияне, которые будут голосовать не по месту регистрации, смогут подать заявление на голосование в другом месте, однако при этом они должны будут указать причину отсутствия по месту прописки.

«Это сделано для борьбы с возможными злоупотреблениями и касается только тех, кто сообщает о своем желании проголосовать в другом месте слишком поздно. Тем, кто подаст заявление о смене участка заранее, ничего не потребуется объяснять и подтверждать», — сообщается в материалах ЦИК РФ.

Напомним читателям, что в настоящий момент на рассмотрении Госдумы находится законопроект об отмене открепительных удостоверений.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: ЦИК РФ Выборы президента РФ
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