 

Открепительные удостоверения на выборах президента РФ будут отменены

Депутаты Госдумы РФ приняли сегодня в первом чтении поправки к закону о выборах президента, в результате действия которых открепительные удостоверения будут отменены. За реформы проголосовали 333 человека, против — 11, один воздержался.

Согласно новым правилам, проголосовать не по месту регистрации можно будет через единый центр обработки обращений, над разработкой которого сейчас активно трудится Центризбирком. Детальная информация о новой системе появится только ко второму чтению, которое состоится в мае.

Необходимо отметить, что ВСЕ партии, кроме «Единой России», голосовали против поправок из-за возможного увеличения числа нарушений на выборах.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ Госдума РФ
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APN.ru