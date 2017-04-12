Открепительные удостоверения на выборах президента РФ будут отменены

Депутаты Госдумы РФ приняли сегодня в первом чтении поправки к закону о выборах президента, в результате действия которых открепительные удостоверения будут отменены . За реформы проголосовали 333 человека, против — 11, один воздержался.





Согласно новым правилам, проголосовать не по месту регистрации можно будет через единый центр обработки обращений, над разработкой которого сейчас активно трудится Центризбирком. Детальная информация о новой системе появится только ко второму чтению, которое состоится в мае.





Необходимо отметить, что ВСЕ партии, кроме «Единой России», голосовали против поправок из-за возможного увеличения числа нарушений на выборах.





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