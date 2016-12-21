Госдума РФ приняла «закон садистов»

В Госдуме РФ принят законопроект, который будет по-новому регламентировать применение физической силы и спецсредств по отношению к заключенным. В России этот законопроект более известен как «закон садистов».





Напомним читателям, что ранее в положениях законопроекта было прописано, что сотрудники ФСИН имеют полное право использовать электрошокеры и дубинки против осужденных за ЛЮБОЕ нарушение режима содержания. Из окончательной редакции документа эта норма была удалена, сообщает агентство RNS.





В законопроекте также появилось положение, согласно которому незаконные приказы и распоряжения о применении силы выполнению не подлежат. Сотрудник уголовно-исполнительной системы не будет нести ответственности за причинение физического вреда заключенным только в том случае, если применение силы было признано правомерным.





В случае применения силы, спецсредств или оружия сотрудникам тюрем и колоний предписано по возможности использовать носимые видеорегистраторы или иные средства аудио и видеофиксации.





Согласно поправкам, непосредственно спецсредства могут применяться для пресечения неповиновения или противодействия со стороны осужденных и лиц, заключенных под стражу, только в случаях, когда они связаны с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудников. Вводятся ограничения на применение электрошокера.





Сотруднику ФСИН теперь запрещено применять огнестрельное оружие при большом скоплении людей, если в результате действий могут пострадать случайные лица.





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