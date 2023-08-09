Вышла из печати книга Константина Крылова

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Вышла из печати и поступила в продажу книга русского философа и писателя Константина Анатольевича Крылова "Как я уже сказал". Это продолжение серии, начатой книгами «Прошлое. Настоящее. Будущее» и «Быть русским».
В книге "Как я уже сказал" представлены статьи, в которых автор проанализировал результаты столкновения культурных парадигм русских и «россиян» и очертил пути выхода русского этноса из кризиса. В издание включено также исследование о русском комиксе, традиции которого, зародившиеся в XVIII веке, повторяются в разных сферах современной российской культуры.
Магазин Фонда Крылова.
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