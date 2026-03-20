ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Брянской, Харьковской областях

По данным телеграм-канала Mash, в зоне СВО изымают гражданские машины, купленные на пожертвования и п

редназначенные российским штурмовикам.

В беседе с Mash военнослужащие пожаловались, что доставить технику на гражданских номерах сейчас практически не представляется возможным. С такими проблемами столкнулись бойцы и волонтёры на красноармейском и херсонском направлениях. Они

обратили внимание на то, что чётких законодательных правил для такого транспорта на сегодняшний день нет, при этом минимум треть транспорта на фронте — обычные машины с гражданскими номерами, на которых развозят боеприпасы, еду и личный состав.