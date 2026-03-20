 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Брянской, Харьковской областях

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на село Муром Шебекинского округа Белгородской области. Тяжело ранена женщина  в Грайвороне.
На дороге между деревнями Александровка и Викторовка Рыльского района Курской области ранена 29-летняя женщина. 
В Брянской области дроны-камикадзе атаковали село село Курковичи Стародубского муниципального округа, ранен мужчина, в Стародубе повреждены два жилых дома. Ранена женщина в Суземке, повреждено административное здание.
В селе Воробьёвка Купянского района Харьковской области дрон ВСУ атаковал мужчину и женщину, когда они шли за хлебом и гуманитарной помощью, женщина погибла, мужчина ранен.
В результате падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция в Темрюкском районе Краснодарского края. 
ВСУ ударили по промышленной зоне в Алчевске, ЛНР, повреждены два цеха гражданского предприятия.
В ДНР сотрудники ФСБ задержали мужчину за попытку подрыва машины чиновника по заданию украинских спецслужб. 
 
По данным телеграм-канала Mash, в зоне СВО изымают гражданские машины, купленные на пожертвования и предназначенные российским штурмовикам. В беседе с Mash военнослужащие пожаловались, что доставить технику на гражданских номерах сейчас практически не представляется возможным. С такими проблемами столкнулись бойцы и волонтёры на красноармейском и херсонском направлениях. Они обратили внимание на то, что чётких законодательных правил для такого транспорта на сегодняшний день нет, при этом минимум треть транспорта на фронте — обычные машины с гражданскими номерами, на которых развозят боеприпасы, еду и личный состав.

 

Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Со святым на брудершафт

Со святым на брудершафт

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Москве "выдали предостережение" по поводу Лимоновских чтений

  • 20:10
  • 26

Украинцы внесли российских паралимпийцев в базу экстремистского сайта

  • 19:09
  • 163

55% американцев предпочитают жить в просторных, отдельно стоящих домах, даже если до школ и магазинов далеко

  • 11:37
  • 400

Депутаты простят разъяснить составление "белых списков" и то, как они соответствуют защите конкуренции

  • 10:55
  • 406

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Брянской, Харьковской областях

  • 10:40
  • 453

Глава контртеррористического центра США счёл нападение на Иран ошибкой, а глава разведки не смогла назвать Иран угрозой

  • 19:08
  • 659
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram