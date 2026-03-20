ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Брянской, Харьковской областях

Мирный житель погиб
в результате атаки ВСУ на село Муром Шебекинского округа Белгородской области. Тяжело ранена
женщина в Грайвороне.
На дороге между деревнями Александровка и Викторовка Рыльского района Курской области ранена
29-летняя женщина.
В Брянской области дроны-камикадзе атаковали село село Курковичи Стародубского муниципального округа, ранен
мужчина, в Стародубе повреждены два жилых дома. Ранена
женщина в Суземке, повреждено административное здание.
В селе Воробьёвка Купянского района Харьковской области дрон ВСУ атаковал мужчину и женщину, когда они шли за хлебом и гуманитарной помощью, женщина погибла
, мужчина ранен.
В результате падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция в Темрюкском районе Краснодарского края.
ВСУ ударили по промышленной зоне в Алчевске, ЛНР, повреждены
два цеха гражданского предприятия.
В ДНР сотрудники ФСБ задержали мужчину за попытку подрыва машины
чиновника по заданию украинских спецслужб.
По данным телеграм-канала Mash, в зоне СВО изымают гражданские машины, купленные на пожертвования и предназначенные российским штурмовикам. В беседе с Mash военнослужащие пожаловались, что доставить технику на гражданских номерах сейчас практически не представляется возможным. С такими проблемами столкнулись бойцы и волонтёры на красноармейском и херсонском направлениях. Они обратили внимание на то, что чётких законодательных правил для такого транспорта на сегодняшний день нет, при этом минимум треть транспорта на фронте — обычные машины с гражданскими номерами, на которых развозят боеприпасы, еду и личный состав.