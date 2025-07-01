Скрытые мотивы США в войне между Израилем и Ираном

Скрытые мотивы США, которые явились главным подстрекателем нынешней войны между Израилем и Ираном, заключаются:

а) В создании условий для своей военной экспансии на Ближний Восток;

б) В тестировании Ирана на предмет своих военных возможностей в нанесении глубоких эффективных военных ударов по Израилю. Иран показал свои ограничения в сфере такой эффективности;

б) В тестировании России на предмет того, насколько она вступит в военный конфликт с США на ближневосточном театре военных действий. Пока Россия проявила на этот счёт свою пассивность, что может развязать руки США. Поэтому США планируют расширить экспансию на Иран;

в) Произошедшее стало дополнительным поводом для мощного инвестирования США в развитие НАТО. До сих пор такого повода не было, так как США манипулировало и играла в субъекта, который прекращает активность НАТО и в Европе и прекратило военную помощь Украине;

Таким образом, США не изменяют своей экспансионистской сущности и будут её наращивать, так как это является единственным механизмом экономического выживания США как гегемона.

Всё это позволяет миру заглянуть за Горизонт и увидеть деструктивную определённость, ненужную обывателям и странам всего мира. Всё это приоткрывает ориентиры для России в плане своей дальнейшей внешней политики и военно-политических действий, направленных на усиление своей безопасности и выживания.

Теперь более объективнее видятся все заигрывания и хитрые манёвры в плане некоей выгодной сделки США и России.

Россия вряд ли будет вести себя в соответствии с близорукими прагматичными экономическими заманухами гегемона, которые выстраивались Трампом как предпринимателем.

Главная ценность, которую обеспечил Трамп связана с ликвидацией международного имиджа России как страны изгоя и агрессора. Всё оказалось намного сложнее. И мир теперь это знает.



