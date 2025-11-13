Кросс-платформенные решения представляют стратегию WPF-миграции

ООО «Кросс-платформенные решения» подводит итоги важного этапа развития своего флагманского продукта — WPF4Linux. С апреля по октябрь 2025 года решение кардинально обновилось, превратившись из библиотеки для переноса WPF-приложений в полноценную платформу WPF-развития. Это позволяет компаниям-клиентам не просто мигрировать, но и вести новую разработку для трех основных операционных систем, сохраняя единую кодовую базу и защищая инвестиции в технологии .NET и WPF.

Технологический рывок: ключевые обновления платформы

За последние шесть месяцев WPF4Linux получила серию масштабных обновлений, которые усилили ее производительность, совместимость и удобство использования:

·Высокопроизводительный рендеринг:Переработанный движок с использованием графических API OpenGL и Vulkan обеспечил значительное ускорение отрисовки как в Linux, так и в macOS.

·Поддержка современных стандартов:Платформа одной из первых на рынке обеспечила полную совместимость с актуальными версиями .NET 8 и 9, позволяя разработчикам сразу использовать новейшие возможности фреймворка.

·Расширенная совместимость с Windows: Дополнительные слои API теперь точно эмулируют поведение стандартных Windows-диалогов (включая WinFormsMessageBox), что критически важно для беспроблемного портирования сложных приложений без переписывания UI-логики.