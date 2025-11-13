 

Кросс-платформенные решения представляют стратегию WPF-миграции

ООО «Кросс-платформенные решения» подводит итоги важного этапа развития своего флагманского продукта — WPF4Linux. С апреля по октябрь 2025 года решение кардинально обновилось, превратившись из библиотеки для переноса WPF-приложений в полноценную платформу WPF-развития. Это позволяет компаниям-клиентам не просто мигрировать, но и вести новую разработку для трех основных операционных систем, сохраняя единую кодовую базу и защищая инвестиции в технологии .NET и WPF.

 

 

Технологический рывок: ключевые обновления платформы

За последние шесть месяцев WPF4Linux получила серию масштабных обновлений, которые усилили ее производительность, совместимость и удобство использования:

·Высокопроизводительный рендеринг:Переработанный движок с использованием графических API OpenGL и Vulkan обеспечил значительное ускорение отрисовки как в Linux, так и в macOS.

·Поддержка современных стандартов:Платформа одной из первых на рынке обеспечила полную совместимость с актуальными версиями .NET 8 и 9, позволяя разработчикам сразу использовать новейшие возможности фреймворка.

·Расширенная совместимость с Windows: Дополнительные слои API теперь точно эмулируют поведение стандартных Windows-диалогов (включая WinFormsMessageBox), что критически важно для беспроблемного портирования сложных приложений без переписывания UI-логики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Кросс-платформенные решения представляют платформу WPF-миграции
» Новый релиз WPF4Linux позволяет WPF- приложениям чувствовать себя на macOS как дома
» Народный фронт выявил недостатки государственных информационных систем в сфере здравоохранения
» Свободная операционная система Fedora Linux запрещена в Крыму
» В общем платежном пространстве стран - участниц Евразийского экономического союза могут быть запрещены расчеты в долларах и евро
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Все роботы с ИИ оказались небезопасны для человека

  • 23:37
  • 409

Миллион многоквартирных домов в РФ должен будет создать соседские чаты в "Максе"

  • 23:29
  • 448

Американцы рассказали, до какого возраста они хотят жить

  • 21:46
  • 443

За десять месяцев 2025 года в России от украинских беспилотников погибли почти 400 мирных жителей

  • 18:00
  • 508

В Нижнем Новгороде интернациональная ОПГ легализовала более 5000 мигрантов, в Забайкалье украла лес на миллиард рублей

  • 17:39
  • 514

Русская девочка, которую не приняли в московскую школу, выполнила 90% заданий

  • 17:29
  • 632
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram