Кросс-платформенные решения представляют платформу WPF-миграции

Мы назвали WPF4Linux «библиотекой». Но это не точно.

Растущая функциональность делает WPF4Linux платформой миграции WPF -приложений.

Представляем ключевые обновления библиотеки WPF4Linux за апрель–октябрь 2025

Оптимизация рендеринга на GPU: Переработан движок, ускорена отрисовка и улучшена работа на macOS и Linux благодаря переходу на высокопроизводительные графические бэкенды (OpenGL/Vulkan).

Поддержка .NET 8 и 9: Обновление WPF4Linux обеспечивает поддержку новых dthcbqрелизов .NET и доступ к современным практикам разработки.

Расширение совместимости с Windows API: Введены дополнительные слои API для прозрачной поддержки поведения диалоговых окон и WinFormsMessageBox (включая ограничения по размеру), стилизацию и локализацию под разные ОС.

Стабильность и качество: Сотни точечных исправлений в обработке шрифтов, графики, диалоговых окон, Ribbon, Drag&Drop, рендеринге метафайлов и 3D, логировании и платформенной совместимости.

Поддержка новых сценариев и типов файлов: Введена поддержка PNG с альфа-каналом, BMP 1-бит, EXIF/JPEG-метаданных, PDF-генерации и Drag&Drop между приложениями на разных исполняющих средах (рантаймах).

Клиентам WPF4Linux стали доступны прорывные улучшения, позволяющие охарактеризовать WPF4Linux как зрелую .NET‑платформу с единой архитектурой для крупномасштабной миграции и развития WPF-приложений на постоянно расширяющемся наборе ОС. Подтверждением нашего тезиса являются следующие признаки платформенных решений, утвердившиеся в научной литературе:

Независимость от клиента: развитие WPF4Linux идет опережающими темпами, расширяя функциональность вне зависимости от частных сценариев внедрения.

Набор унифицированных инструментов и API: WPF4Linux интегрирует средства автоматизации портирования, отладку, системные диалоги и поддержку различных форматов файлов, данных и изображений.

Постоянное расширение через новые стандарты и интеграции: новые версии вносят поддержку новых операционных систем, форматов и библиотек.

Межплатформенная совместимость: WPF4Linux реализует идею единой кодовой базы с минимальными изменениями для всех целевых OS.